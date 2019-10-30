Экономика

Газета.RuГазета.RuЭксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта

Россиянам может перестать хватать продуктов питания, если правительство будет пытаться достигнуть целевых показателей по экспорту сельхозпродукции. Как утверждают эксперты-экономисты, рост экспорта стремительно расходится с низкими темпами роста производства.
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с чего всё началось

Экономисты усмотрели в экспорте угрозу для обеспечения России продуктами

К 2025 году внутреннее потребление продовольствия в России может сократиться, если страна выполнит заявленные в госпрограмме развития сельского хозяйства планы по импортозамещению и увеличению экспорта.
РБКвчера в 17:00

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В Зерновом союзе оценили сообщения о последствиях выполнения плана по экспорту для внутреннего рынка

RT на русском05:46

Эксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта

Газета.Ru06:44

Экономисты усмотрели в экспорте угрозу для обеспечения России продуктами

РБКвчера в 17:00

Зерновой союз развеял страхи россиян из-за дефицита продуктов

Национальная служба новостей03:11

Эксперты: увеличение экспорта может привести к дефициту продуктов в России

ТАСС01:51

Россиянам предсказали недоедание из-за экспорта

Lenta.ru00:10

Эксперты предупредили о дефиците продуктов в России из-за роста экспорта

Московский Комсомолец03:00
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Максим Фадеев расторг договоры со всеми артистами лейбла Malfa

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Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»

Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Росбалт вчера в 12:15
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Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили

"Президент планирует принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Бразилиа, он отправится туда в трехдневную поездку", - сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
ТАСС 06:16
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Малкин объяснил необходимость наличия американского гражданства

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин объяснил необходимость наличия американского паспорта.
Газета.Ru 08:19
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Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Футбол

В среду пройдут пять матчей Кубка России

Пять матчей 1/8 финала Кубка России по футболу состоятся сегодня, 30 октября.
Нева Спорт вчера в 21:04
Происшествия

Число погибших при пожаре в доме в Ленобласти увеличилось до пяти

Спасатели обнаружили тело пятого погибшего при пожаре в среду утром в частном жилом доме во Всеволожском районе Ленинградской области в деревне Васкелово в садоводстве "Полиграфмаш".
ТАСС 07:20
Экономика

ПФР прогнозирует рост пенсий на 18% за три года

В проект бюджета Пенсионного фонда заложено положение о росте пенсии выше инфляции, за три года она вырастет на 18%.
RT на русском 06:31
Политика

Рада отказалась создать комиссию для расследования событий в Одессе

Верховная рада Украины проголосовала против инициативы оппозиции по созданию временной следственной комиссии по расследованию массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, в ходе которых погибли 48 человек.
RT на русском 06:38
Общество

Грета Тунберг отказалась от премии по экологии

Шведская активистка Грета Тунберг отказалась от премии в сфере защиты экологии.
Москва 24 05:30
Происшествия

Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Российская газета 08:02
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании в юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 08:37
Политика

В Женеве приступает к работе Конституционный комитет Сирии

Конституционный комитет Сирии начинает работу в Женеве.
ТАСС вчера в 19:30
Авто

Skoda рассказала о новой Octavia

Вероятнее всего новое поколение Skoda Octavia представят на автосалоне в Женеве в марте следующего года.
5 колесо вчера в 04:49
Армия и оружие

Норвежская разведка: РФ проводит крупнейшее учение с подлодками

REGNUM вчера в 14:21
Общество

Университет «Синергия» собирал детские отпечатки пальцев

Сотрудники негосударственного университета «Синергия» собирали отпечатки пальцев у детей в гимназии № 2 в Красногорске без согласия родителей в конце октября, сообщил «Коммерсантъ».
МР7.ру 04:55
Происшествия

В Томске число пострадавших в ДТП с пожарной машиной достигло 12

Как уже сообщала "РГ", сегодня на перекрестке в Томске произошло столкновение трех транспортных средств: пожарного автомобиля Урал, маршрутного автобуса ПАЗ, и автомобиля Nissan.
Российская газета 05:44
Политика

В Донбассе начался процесс разведения ВСУ и военных формирований ЛНР

Напомним, 1 октября на встрече контактной группы в Минске стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября.
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Кино

Появились первые отзывы критиков о сериале «Видеть» с Джейсоном Момоа

Результатом совместной работы режиссера Френсиса Лоуренса, известного по трилогии «Голодные игры», и Джейсона Момоа, который является любимцем публики благодаря фильму «Аквамен», должно было стать шоу, способное затмить «Игру престолов», но критики не оценили сериал «Видеть».
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Хоккей

Овечкин занял 12-е место по количеству голов в НХЛ

Игрок американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин поднялся до 12 места по числу голов забитых в рамках чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Происшествия

Подросток открыл стрельбу в московской школе

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Политика

Зеленский назвал условия достижения мира в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для достижения мира в Донбассе необходимо прекратить огонь, примирить людей и реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории.
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Общество

Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей

Газета.Ru 07:22
Происшествия

СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году

Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
Российская газета 07:28
Политика

NYT: из стенограммы разговора Трампа и Зеленского исчезли важные фразы

Из опубликованной Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся в июле, были исключены несколько важных слов и фраз.
Наша версия 05:47
Политика

Украинский депутат признал переписку с проституткой в рабочее время

Депутат Богдан Яременко признал, что заказывал проституток, находясь в Раде в рабочее время, но сказал, что это была провокация с его стороны.
Газета.Ru 06:51
Общество

Верховный суд объяснил гарантии закона об амнистии капиталов

Декларации, поданные по закону об амнистии капитала, не могут являться основанием для возбуждения уголовных дел или доказательствами по делу.
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Общество

Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском 07:52
Теннис

Свитолина победила Халеп и вышла в полуфинал на Итоговом турнире года

Восьмая ракетка мира Элина Свитолина выиграла у Симоны Халеп из Румынии в матче группового этапа Итогового турнира года Shiseido WTA Finals Shenzhen в Шэньчжэне.
Советский спорт 08:48
Финансы

Эксперты: ФРС США снова снизит базовую ставку

В среду состоится заседание Федеральной резервной системы США, и большинство аналитиков уверены, что ФРС снизит базовую ставку на очередные 0,25%.
Газета.Ru вчера в 16:27
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