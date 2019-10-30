Экономика

Газета.RuГазета.RuЭксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта

Россиянам может перестать хватать продуктов питания, если правительство будет пытаться достигнуть целевых показателей по экспорту сельхозпродукции. Как утверждают эксперты-экономисты, рост экспорта стремительно расходится с низкими темпами роста производства.
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с чего всё началось

Экономисты усмотрели в экспорте угрозу для обеспечения России продуктами

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Эксперты предупредили о дефиците продуктов в России из-за роста экспорта

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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 09:18, Вашингтон
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Где в России больше всего любят кроссоверы и внедорожники

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СК возбудил дело о геноциде из-за убийства детей в Ейске в годы ВОВ

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