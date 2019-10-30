Экономика

Газета.RuГазета.RuЭксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта

Россиянам может перестать хватать продуктов питания, если правительство будет пытаться достигнуть целевых показателей по экспорту сельхозпродукции. Как утверждают эксперты-экономисты, рост экспорта стремительно расходится с низкими темпами роста производства.
Читать в источнике
Комментировать121
с чего всё началось

Экономисты усмотрели в экспорте угрозу для обеспечения России продуктами

К 2025 году внутреннее потребление продовольствия в России может сократиться, если страна выполнит заявленные в госпрограмме развития сельского хозяйства планы по импортозамещению и увеличению экспорта.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

В Зерновом союзе оценили сообщения о последствиях выполнения плана по экспорту для внутреннего рынка

RT на русском05:46

Эксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта

Газета.Ru06:44

Экономисты усмотрели в экспорте угрозу для обеспечения России продуктами

РБКвчера в 17:00

Зерновой союз развеял страхи россиян из-за дефицита продуктов

Национальная служба новостей03:11

Эксперты: увеличение экспорта может привести к дефициту продуктов в России

ТАСС01:51

Россиянам предсказали недоедание из-за экспорта

Lenta.ru00:10

Эксперты предупредили о дефиците продуктов в России из-за роста экспорта

Московский Комсомолец03:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 10:22, Ашберн
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Известия 06:50
Армия и оружие

Россия ответит НАТО новыми авиадивизиями в Крыму и Калининграде

Известия вчера в 18:14
Политика

Путин отказался от поездки на саммит АТЭС в Чили

Президент России Владимир Путин не поедет на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Чили.
Известия 06:52
Политика

«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»

Как отметили в Nord Stream 2 AG, компания получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.
RT на русском 09:38
Политика

Путин принял приглашение приехать на Кубу и передал привет Кастро

Президент России Владимир Путин принял приглашение президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса посетить страну.
News.ru вчера в 09:19
Шоу-бизнес

Миллиардер Умар Джабраилов вспомнил о романе с Собчак

Российский миллиардер, экс-кандидат в президенты Умар Джабраилов вспомнил о романе с телеведущей Ксенией Собчак.
URA.Ru 03:32
Политика

Украинский депутат признал переписку с проституткой в рабочее время

Газета.Ru 06:51
Шоу-бизнес

Юлия Барановская считает Андрея Аршавина «ментально больным человеком»

Как известно, Юлия Барановская родила троих детей от футболиста Андрея Аршавина, который около 5 лет не проявлял желания общаться с наследниками.
Дни24 02:53
Футбол

Перед матчем «Зенита» с ЦСКА на «Газпром Арене» выступит Therr Maitz

В чаше «Газпром Арены» 2 ноября впервые выступит группа Therr Maitz. Концерт пройдет перед матчем «Зенит» — ЦСКА.
Gazeta.SPb 07:03
Происшествия

Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Российская газета 08:02
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Газета.Ru 07:36
Экономика

Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года

На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.
РБК 06:13
Общество

Против Кевина Спейси закрыли дело о домогательствах

Аргументы и Факты 10:10
Происшествия

Жена пропавшего россиянина заподозрила его в убийстве двоих детей

Lenta.ru 06:25
Футбол

КДК отменил красную карточку игрока «Краснодара» Берга

Metaratings 08:01
Общество

У «Яндекса» собралась очередь из тысячи человек за новой мини-колонкой

Очередь из более чем тысячи человек собралась у фирменного магазина "Яндекса", где в среду можно приобрести новую миниатюрную версию "умной" колонки — "Яндекс.Станцию Мини", а также получить ее бесплатно в обмен на старую аудиотехнику, рассказали РИА Новости в компании.
РИА Новости 02:54
Политика

Зеленский призвал к безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за разработку государственной стратегии безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма.
RT на русском 05:31
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости вчера в 12:35
Политика

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.
RT на русском 07:58
Армия и оружие

Подлодки РФ проводят операцию по прорыву обороны НАТО, узнали СМИ

Десять российских подводных лодок проводят в Северной Атлантике операцию.
Газета.Ru 09:17
Хоккей

Овечкин и Свечников признаны звездами дня в НХЛ

РБК 03:08
Армия и оружие

Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы

Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Известия вчера в 05:59
Общество

Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:08
Политика

Посольство Израиля в России отказалось работать из-за нехватки денег

Израильское посольство в Москве временно прекратит работу из-за финансовых проблем, следует из сообщения диппредставительства в Facebook.
РБК 03:32
Наука

Прародину человечества нашли в Южной Африке

Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa 28 октября в 13:27
Происшествия

В Томске число пострадавших в ДТП с пожарной машиной достигло 12

Российская газета 05:44
Общество

Открылась вакансия мечты с зарплатой более двух миллионов рублей

Британская компания Wowcher, позволяющая клиентам совершать выгодные покупки, ищет путешественника с зарплатой 25 тысяч фунтов стерлингов в год.
URA.Ru 01:16
Наука

Физики объяснили метахрональные волны в массиве микротрубочек

Физики из США теоретически объяснили, почему в массиве микротрубочек, погруженных в раствор кинезина и АТФ, возникают метахрональные волны.
N+1 08:06
Политика

Путин прибыл в Венгрию с официальным визитом

Президент России Владимир Путин прибыл для однодневных переговоров в Будапешт.
Газета.Ru 09:42
Общество

Роскомнадзор запросил данные о сборе отпечатков пальцев у школьников

Ранее газета "Коммерсант" опубликовала информацию о том, что сотрудники корпоративного университета "Синергия" без разрешения родителей снимают отпечатки пальцев у учащихся подмосковных школ.
РИА Новости 07:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное