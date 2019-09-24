Финансы

РБКРБКЭксперты предупредили о негативных эффектах вывода экономики из тени

Под выводом экономики из тени понимается вовлечение неформальной или теневой деятельности в регулируемый оборот — как следствие затронутые процессом работники и бизнес начинают платить налоги и сборы, чего раньше избегали.
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В выводе российской экономики из тени нашли негатив

Росбалт02:38

Эксперты предупредили о негативных эффектах вывода экономики из тени

РБК00:00

Эксперты: вывод экономики из тени негативно скажется на россиянах

ФедералПресс01:26

Россияне с зарплатами в конверте заплатят налоги - экономику выводят из тени

KrasnodarMedia02:00
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Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых при атаке Хмеймима

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Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая вернулась в Россию из-за финансовых проблем

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Самым популярным алкогольным напитком в России в сентябре 2019 года стало пиво.
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На Украине призвали принудительно установить морскую границу с Россией

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«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке

В августе-сентябре было зафиксировано семь случаев превышения вертикальных нагрузок на шасси SSJ при взлетах и посадках.
Коммерсантъ вчера в 18:07
Футбол

Руководство «Динамо» не приняло отставку Хохлова

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«Форт Боярд» вернулся на экраны

Форт: новейшая история Французскому шоу "Форт Боярд" в следующем году исполнится 30 лет.
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Армия и оружие

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Россия лишила Соединённые Штаты важного преимущества — возможности использовать самолёты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО — AWACS).
REGNUM вчера в 07:59
Политика

Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату, сообщает агентство "Прайм".
Газета.Ru вчера в 08:27
Происшествия

Подавший в отставку мэр Новокуйбышевска госпитализирован с ранением

Следователи устанавливают обстоятельства получения ранения бывшим мэром Новокуйбышевска (город-спутник Самары) Владимиром Фоминым, который накануне подал заявление об отставке.
Интерфакс 02:45
Политика

В Киеве объяснили ошибку Зеленского в отношениях с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, поставив во главе министерства иностранных дел республики Вадима Пристайко.
REGNUM 00:58
Армия и оружие

Дональд Трамп и лидер Польши условились о военном сотрудничестве

Американский лидер Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда в понедельник заключили Совместную декларацию о военном сотрудничестве.
NewInform вчера в 16:30
Теннис

Кузнецова вышла в третий круг турнира в Ухане

Матч ТВ 00:47
Происшествия

Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ

В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия 22 сентября в 22:35
Здоровье

Прививки от гриппа сделали более 700 тыс. москвичей

С начала кампании по вакцинации против гриппа в Москве, которая началась 4 сентября, прививки сделали более 700 тыс. жителей столицы, сообщается на сайте мэра Москвы.
Rambler News Service 01:58
Экономика

Владельцы Auchan продали бизнес автосервисов в России

Бизнес, ставший впоследствии группой Mobivia, основал Эрик Дервиль — бывший супруг одной из дочерей Мюлье, владеющей Auchan Retail.
РБК 01:06
Здоровье

Девочку из США с «маской Бэтмена» вылечат в России

Маленькую девочку Луну Феннер, которая родилась с родимым пятном в виде "маски Бэтмена" на лице, вылечит российский хирург.
Газета.Ru 01:17
Волейбол

Россия проиграла Словении и завершила выступление на ЧЕ по волейболу

Чемпионат вчера в 17:20
Здоровье

Министр здравоохранения: россияне стали жить дольше

По данным Минздрава, продолжительность жизни в стране за последние два десятилетия увеличилась почти на 8 лет.
Вести.Ru 00:55
Происшествия

В Екатеринбурге нашли пропавшего журналиста

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Общество

В Германии открылся фестиваль пива «Октоберфест»

Крупнейший в мире фестиваль пива "Октоберфест" открылся в субботу в Мюнхене на юге Германии, сообщает телеканал NTV.
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Космос

Запуск «Протона-М» со спутниками вновь отложили

Известия 01:44
Происшествия

Четыре человека погибли в результате пожара в Чебоксарах

Четыре человека погибли при возгорании деревянной постройки на территории коллективного садового товарищества в Чебоксарах.
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Музыка

«Первый канал» 6 октября запускает шоу для певцов-любителей

"Первый канал" 6 октября запустит новое музыкальное шоу "Щас спою", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на дирекцию общественных связей канала.
Национальная служба новостей вчера в 14:50
Происшествия

Выданный США российский хакер признался в массовых кибератаках

Тюрин был задержан в Грузии в 2018 году по запросу США, после чего его выдали американским властям.
Lenta.ru вчера в 20:55
Здоровье

Девочка с тремя руками и четырьмя ногами родилась в Индии

Необычный ребенок появился на свет в индийском штате Раджастан. Девочка обладает тремя руками и четырьмя ногами.
NewInform 22 сентября в 01:29
Политика

МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа

Министерство иностранных дел России опубликовало разъяснение своей позиции по поводу заключения в 1939 году договора о ненападении с Германией, известного как пакт Молотова — Риббентропа.
Lenta.ru 22 сентября в 12:01
Политика

Трамп поручил заморозить военную помощь Украине из-за коррупции

Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране.
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Общество

Видео из Канады: На автомобильной трассе два медведя устроили поединок

Канадец смог запечатлеть на видео поединок двух диких медведей гризли. Животные устроили разборки прямо посреди автомобильной дороги.
Piter.tv 01:44
Здоровье

Названы группы лекарств, которые нельзя смешивать

Множеству людей часто прописывают одновременно несколько групп препаратов.
Московский Комсомолец вчера в 14:39
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