Под выводом экономики из тени понимается вовлечение неформальной или теневой деятельности в регулируемый оборот — как следствие затронутые процессом работники и бизнес начинают платить налоги и сборы, чего раньше избегали.

Эксперты предупредили о негативных эффектах вывода экономики из тени

Общество Названы самые популярные алкогольные напитки в России Самым популярным алкогольным напитком в России в сентябре 2019 года стало пиво.

Политика На Украине призвали принудительно установить морскую границу с Россией Президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны призвали провести переговоры с Россией по установлению морской границы с Россией.

Транспорт «Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке В августе-сентябре было зафиксировано семь случаев превышения вертикальных нагрузок на шасси SSJ при взлетах и посадках.

Культура «Форт Боярд» вернулся на экраны Форт: новейшая история Французскому шоу "Форт Боярд" в следующем году исполнится 30 лет.

Армия и оружие США потеряли преимущество в использовании самолётов ДРЛО Россия лишила Соединённые Штаты важного преимущества — возможности использовать самолёты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО — AWACS).

Политика Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату, сообщает агентство "Прайм".

Происшествия Подавший в отставку мэр Новокуйбышевска госпитализирован с ранением Следователи устанавливают обстоятельства получения ранения бывшим мэром Новокуйбышевска (город-спутник Самары) Владимиром Фоминым, который накануне подал заявление об отставке.

Политика В Киеве объяснили ошибку Зеленского в отношениях с Москвой Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, поставив во главе министерства иностранных дел республики Вадима Пристайко.

Армия и оружие Дональд Трамп и лидер Польши условились о военном сотрудничестве Американский лидер Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда в понедельник заключили Совместную декларацию о военном сотрудничестве.

Происшествия Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».

Здоровье Прививки от гриппа сделали более 700 тыс. москвичей С начала кампании по вакцинации против гриппа в Москве, которая началась 4 сентября, прививки сделали более 700 тыс. жителей столицы, сообщается на сайте мэра Москвы.

Экономика Владельцы Auchan продали бизнес автосервисов в России Бизнес, ставший впоследствии группой Mobivia, основал Эрик Дервиль — бывший супруг одной из дочерей Мюлье, владеющей Auchan Retail.

Здоровье Девочку из США с «маской Бэтмена» вылечат в России Маленькую девочку Луну Феннер, которая родилась с родимым пятном в виде "маски Бэтмена" на лице, вылечит российский хирург.

Здоровье Министр здравоохранения: россияне стали жить дольше По данным Минздрава, продолжительность жизни в стране за последние два десятилетия увеличилась почти на 8 лет.

Общество В Германии открылся фестиваль пива «Октоберфест» Крупнейший в мире фестиваль пива "Октоберфест" открылся в субботу в Мюнхене на юге Германии, сообщает телеканал NTV.

Происшествия Четыре человека погибли в результате пожара в Чебоксарах Четыре человека погибли при возгорании деревянной постройки на территории коллективного садового товарищества в Чебоксарах.

Музыка «Первый канал» 6 октября запускает шоу для певцов-любителей "Первый канал" 6 октября запустит новое музыкальное шоу "Щас спою", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на дирекцию общественных связей канала.

Происшествия Выданный США российский хакер признался в массовых кибератаках Тюрин был задержан в Грузии в 2018 году по запросу США, после чего его выдали американским властям.

Здоровье Девочка с тремя руками и четырьмя ногами родилась в Индии Необычный ребенок появился на свет в индийском штате Раджастан. Девочка обладает тремя руками и четырьмя ногами.

Политика МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа Министерство иностранных дел России опубликовало разъяснение своей позиции по поводу заключения в 1939 году договора о ненападении с Германией, известного как пакт Молотова — Риббентропа.

Политика Трамп поручил заморозить военную помощь Украине из-за коррупции Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране.

Общество Видео из Канады: На автомобильной трассе два медведя устроили поединок Канадец смог запечатлеть на видео поединок двух диких медведей гризли. Животные устроили разборки прямо посреди автомобильной дороги.