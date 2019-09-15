Под выводом экономики из тени понимается вовлечение неформальной или теневой деятельности в регулируемый оборот — как следствие затронутые процессом работники и бизнес начинают платить налоги и сборы, чего раньше избегали.

с чего всё началось

"Диета" для экономики Процесс вывода бизнеса из тени — неизбежный сдерживающий фактор экономического роста, считает Донец, но насколько это сдерживает рост, сказать не берется.

Эксперты предупредили о негативных эффектах вывода экономики из тени

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