Экономика

РБКРБКЭксперты предупредили о новом падении автомобильного рынка в России

Газета отмечает, что в этом году утильсбор повлияет и на цены локальных производителей из-за новых правил его компенсации, которые теперь привязаны к уровню локализации. По прогнозам «Автостата», по итогам 2020 года падение рынка будет на уровне 5–10%.
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Эксперт предрек скорое падение автомобильного рынка в России

VSE42.RU05:45

Сообщили о новом падении российского авторынка

CarsWeek.ru08:31

Эксперты рассказали о новом падении авторынка России

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Эксперт спрогнозировал падение автомобильного рынка в РФ

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В России снова подорожают автомобили

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Автомобильный рынок в России упадет

Lenta.ru05:21

Эксперты предупредили о новом падении автомобильного рынка в России

РБК04:12
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Россия ввела запрет на транзитные авиаперелеты иностранцев из Китая

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В квитанциях за ЖКХ в ряде регионов появится новая строка

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Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса

Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
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"Полицейскими установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поймал кота, в присутствии своего малолетнего сына убил животное и выбросил со второго этажа многоквартирного дома", – передает ведомство слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.
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Зарплату министров Украины привяжут к средней по стране

Президент Украины Владимир Зеленский согласился с подходом привязать зарплату министров с коэффициентом к средней заработной платы по стране и назвал это справедливым.
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Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил о том, что Минск заинтересован в беспошлинных поставках нефти из Казахстана.
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Эрдоган назвал атаку на турецких военных в Сирии «поворотным пунктом»

Атака на турецких военных со стороны сирийских правительственных сил стала поворотным моментом для Турции в Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
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Посольство связалось с россиянами на борту карантинного судна в Японии

Посольство России в Японии остается в контакте с российскими гражданами, которые находятся на борту круизного лайнера "Diamond Princess", находящегося на карантине из-за угрозы распространения коронавируса, решается вопрос о продлении срока действия их виз, говорится в комментарии дипмиссии.
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Как рассказала вывезенная из Китая россиянка Марина, перед эвакуацией россияне не могли добиться от посольства РФ какой-либо конкретной информации о том, как им готовиться.
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FIFA не подтвердила отстранение России от ЧМ-2022

Международная федерация футбола (FIFA) не подтвердила информацию об отстранении России от чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году.
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Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

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Почти 90 поправок поступило к президентскому законопроекту об изменениях в Конституцию.
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Макрон возвращает Польшу в Европу

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Стрельбу из «Солнцепеков» показали на видео

Lenta.ru вчера в 10:44
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В Кремле объяснили цель поправок к Конституции

Готовящиеся поправки в Конституцию России призваны обеспечить качественное развитие всей государственной системы страны, заявил 5 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
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Дубль «Ливерпуля» обыграл «Шрусбери Таун» в матче Кубка Англии

«Ливерпуль» выиграл на своем поле у «Шрусбери Таун» 4 февраля в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
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Харрисон Форд сыграет Индиану Джонса

Возвращение, которого ждали миллионы поклонников — Харрисон Форд снова сыграет Индиану Джонса.
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В работе «Яндекса» произошел сбой

Несмотря на сбой, акции «Яндекса» продолжают расти.
Коммерсантъ 09:03
Происшествия

В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека

В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
Газета.Ru 07:43
Общество

ФАС сообщила о превышении цен на медицинские маски в Дагестане на 650%

Наибольшее завышение цены на медицинские маски были зафиксировано в Дагестане.
РБК 09:20
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Помпео объявил Киеву, что Крым не вернуть

Крым навсегда потерян для Украины, заявлял американский госсекретарь Майк Помпео во время своего визита в Киев в конце января, сообщает 4 февраля НВ.
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Космос

ГПКС и «Сатис-ТЛ-94» организовали телемост с Антарктической станцией «Беллинсгаузен»

Для проведения телемоста использовалось оборудование спутниковой связи АО «Сатис-ТЛ-94», размещенное на антарктической станции «Беллинсгаузен», а также емкость космического аппарата «Экспересс-АМ44», говорится в сообщении.
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Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
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