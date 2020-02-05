Экономика
РБКЭксперты предупредили о новом падении автомобильного рынка в России
Газета отмечает, что в этом году утильсбор повлияет и на цены локальных производителей из-за новых правил его компенсации, которые теперь привязаны к уровню локализации. По прогнозам «Автостата», по итогам 2020 года падение рынка будет на уровне 5–10%.
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