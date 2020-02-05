Экономика
РБКЭксперты предупредили о новом падении автомобильного рынка в России
Газета отмечает, что в этом году утильсбор повлияет и на цены локальных производителей из-за новых правил его компенсации, которые теперь привязаны к уровню локализации. По прогнозам «Автостата», по итогам 2020 года падение рынка будет на уровне 5–10%.
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Здоровье
Минздрав готовится к масштабной эпидемии коронавируса в России
Из-за отсутствия информации специалисты не могут быть спокойными, мы все равно они готовятся «к возможной масштабной инфекции».
Политика
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Общество
«Победа» опровергла информацию о недопуске ветерана на его место
Авиакомпания "Победа" опровергает информацию, появившуюся в СМИ, о том, что не предоставила ветерану Великой Отечественной войны место повышенного комфорта из-за перевеса багажа.
Армия и оружие
США разместили ядерные боеголовки на подлодках для сдерживания России
Транспорт
Пользователям зимних покрышек готовят новые ограничения
Происшествия
Суд арестовал россиянина по обвинению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России Виктора Королева по обвинению в государственной измене.
Футбол
В ФИФА не подтвердили информацию о недопуске сборной России к ЧМ-2022
В Международной федерации футбола (ФИФА) не дали подтверждения информации о недопуске сборной России к участию в чемпионате мира (ЧМ) по данному виду спорта в 2022 году в Катаре.
Общество
Гаджеты в России подорожают из-за коронавируса
Закрытие производств в Китае из-за вспышки коронавируса приведет к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе в России.
Авто
Закамуфлированный Hyundai i20 попался фотошпионам
Несколько позже модель попадалась на камеры с меньшим количеством камуфляжа.
Интернет
Google из-за ошибки отправил частные видео незнакомым людям
Проблема затронула не всех пользователей (ориентировочно 0,01%), но если учесть, что данным сервисом пользуется 1 млрд пользователей, то получается, что проблема затрагивает огромное количество человек.
Общество
В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза
Политика
В Конгрессе США сообщили о планах Трампа вернуть Аляску России
В попытках навязать общественности миф о вмешательстве России в прошедшие выборы президента США американские политики не гнушаются даже такими абсурдными заявлениями, подогревая "охоту на ведьм".
Экономика
Акции «Яндекса» обновили исторический максимум
Акции компании «Яндекс» торгуются выше ₽3 тыс. за штуку. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Происшествия
В Японии у десяти человек с круизного лайнера обнаружен коронавирус
В Японии коронавирус 2019-nCoV обнаружен сразу у десяти человек с круизного лайнера Diamond Princess, который находится рядом с портовым городом Йокогама без разрешения пришвартоваться, передает телерадиокомпания NHK.
Авто
Названы ошибки при замене и доливе моторного масла
Армия и оружие
Турция захотела защититься в Сирии от Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна имеет право защититься в сирийском Идлибе от атак со стороны армии сирийского президента Башара Асада.
Общество
Второй самолет доставил в Тюменскую область 64 эвакуированных из Уханя
В тюменском аэропорту Рощино приземлился второй самолет с 64 россиянами и другими гражданами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией коронавируса 2019-nCoV, сообщает Минобороны.
Общество
Украинского министра уличили в фальсификации данных переписи населения
Украинский министр Дмитрий Дубилет, под руководством которого якобы проводилась электронная перепись населения Украины, представил результаты, полученные простым умножением на 0,888 цифр Государственной службы статистики.
Шоу-бизнес
Звезде «Зачарованных» диагностировали рак груди четвертой стадии
Американская актриса 48-летняя Шеннен Доэрти рассказала о страшном диагнозе, который ей поставили врачи — раке груди четвертой стадии.
Общество
Рассчитывал на амнистию, а получил срок. Миллиардер пожаловался на ФСБ
Пономарев считает, что декларацию, которую он подал для того, чтобы получить амнистию капиталов, незаконно использовали правоохранители для ареста его активов.
Общество
Синоптик предупредил о приближении арктических холодов к Москве
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о похолодании в Москве.
Армия и оружие
Боевики рассказали о помощи Турции террористам под Алеппо
Турция способствовала деятельности террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена на территории России), предоставляя ей финансы и живую силу.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Политика
Путин заявил о нахождении мира у опасной черты
Российский президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств заявил, что мир находится у опасной черты из-за роста числа региональных конфликтов и опасности терроризма, передает ТАСС.
Происшествия
Прокуратура извинилась перед Иваном Голуновым
Прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.
Политика
В Кремле рассказали о работе над вакциной от коронавируса
Президент РФ при необходимости каждый час получает информацию о развитии ситуации с коронавирусом.
Политика
Путин заявил о готовности России к восстановлению диалога с Британией
Президент России Владимир Путин заверил, что Россия готова к возрождению контактов с Великобританией и укреплению диалога между странами.
Общество
В Симферополе вводят график подачи воды
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.
Политика
ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.