Экономика

РБКРБКЭксперты предупредили о новом падении автомобильного рынка в России

Газета отмечает, что в этом году утильсбор повлияет и на цены локальных производителей из-за новых правил его компенсации, которые теперь привязаны к уровню локализации. По прогнозам «Автостата», по итогам 2020 года падение рынка будет на уровне 5–10%.
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Подробнее о событии

Эксперты рассказали о новом падении авторынка России

Автоновости дня06:11

Эксперты прогнозируют падение автомобильного рынка России

Деловое.ТВ06:04

Эксперт предрек скорое падение автомобильного рынка в России

VSE42.RU05:45

Эксперт спрогнозировал падение автомобильного рынка в РФ

Ореанда-Новости05:58

Автомобильный рынок в России упадет

Lenta.ru05:21

Эксперты предупредили о новом падении автомобильного рынка в России

РБК04:12
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:34, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны заключило контракт на создание беспилотника «Альтиус-РУ»

Известия 06:28
Здоровье

Минздрав готовится к масштабной эпидемии коронавируса в России

Из-за отсутствия информации специалисты не могут быть спокойными, мы все равно они готовятся «к возможной масштабной инфекции».
Радио Комсомольская правда вчера в 06:59
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru вчера в 03:21
Общество

«Победа» опровергла информацию о недопуске ветерана на его место

Авиакомпания "Победа" опровергает информацию, появившуюся в СМИ, о том, что не предоставила ветерану Великой Отечественной войны место повышенного комфорта из-за перевеса багажа.
РЕН ТВ 01:35
Армия и оружие

США разместили ядерные боеголовки на подлодках для сдерживания России

News.ru вчера в 15:55
Транспорт

Пользователям зимних покрышек готовят новые ограничения

Коммерсантъ вчера в 17:00
Происшествия

Суд арестовал россиянина по обвинению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России Виктора Королева по обвинению в государственной измене.
Известия 05:49
Футбол

В ФИФА не подтвердили информацию о недопуске сборной России к ЧМ-2022

В Международной федерации футбола (ФИФА) не дали подтверждения информации о недопуске сборной России к участию в чемпионате мира (ЧМ) по данному виду спорта в 2022 году в Катаре.
REGNUM 06:23
Общество

Гаджеты в России подорожают из-за коронавируса

Закрытие производств в Китае из-за вспышки коронавируса приведет к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе в России.
Lenta.ru вчера в 18:47
Авто

Закамуфлированный Hyundai i20 попался фотошпионам

Несколько позже модель попадалась на камеры с меньшим количеством камуфляжа.
Тарантас Ньюс вчера в 13:13
Интернет

Google из-за ошибки отправил частные видео незнакомым людям

Проблема затронула не всех пользователей (ориентировочно 0,01%), но если учесть, что данным сервисом пользуется 1 млрд пользователей, то получается, что проблема затрагивает огромное количество человек.
Astera вчера в 15:13
Общество

В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

Lenta.ru вчера в 11:50
Политика

В Конгрессе США сообщили о планах Трампа вернуть Аляску России

В попытках навязать общественности миф о вмешательстве России в прошедшие выборы президента США американские политики не гнушаются даже такими абсурдными заявлениями, подогревая "охоту на ведьм".
Южный Федеральный вчера в 07:30
Экономика

Акции «Яндекса» обновили исторический максимум

Акции компании «Яндекс» торгуются выше ₽3 тыс. за штуку. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
РБК 02:35
Происшествия

В Японии у десяти человек с круизного лайнера обнаружен коронавирус

В Японии коронавирус 2019-nCoV обнаружен сразу у десяти человек с круизного лайнера Diamond Princess, который находится рядом с портовым городом Йокогама без разрешения пришвартоваться, передает телерадиокомпания NHK.
Российская газета вчера в 19:20
Авто

Названы ошибки при замене и доливе моторного масла

Автоновости дня 02 февраля в 08:07
Армия и оружие

Турция захотела защититься в Сирии от Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна имеет право защититься в сирийском Идлибе от атак со стороны армии сирийского президента Башара Асада.
Lenta.ru 04:31
Общество

Второй самолет доставил в Тюменскую область 64 эвакуированных из Уханя

В тюменском аэропорту Рощино приземлился второй самолет с 64 россиянами и другими гражданами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией коронавируса 2019-nCoV, сообщает Минобороны.
РИА Новости 04:13
Общество

Украинского министра уличили в фальсификации данных переписи населения

Украинский министр Дмитрий Дубилет, под руководством которого якобы проводилась электронная перепись населения Украины, представил результаты, полученные простым умножением на 0,888 цифр Государственной службы статистики.
REGNUM вчера в 20:55
Шоу-бизнес

Звезде «Зачарованных» диагностировали рак груди четвертой стадии

Американская актриса 48-летняя Шеннен Доэрти рассказала о страшном диагнозе, который ей поставили врачи — раке груди четвертой стадии.
Пятый канал вчера в 13:21
Общество

Рассчитывал на амнистию, а получил срок. Миллиардер пожаловался на ФСБ

Пономарев считает, что декларацию, которую он подал для того, чтобы получить амнистию капиталов, незаконно использовали правоохранители для ареста его активов.
Красная весна 02:58
Общество

Синоптик предупредил о приближении арктических холодов к Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о похолодании в Москве.
RT на русском 01:43
Армия и оружие

Боевики рассказали о помощи Турции террористам под Алеппо

Турция способствовала деятельности террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена на территории России), предоставляя ей финансы и живую силу.
Московский Комсомолец 03 февраля в 21:34
Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Lenta.ru вчера в 23:31
Политика

Путин заявил о нахождении мира у опасной черты

Российский президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств заявил, что мир находится у опасной черты из-за роста числа региональных конфликтов и опасности терроризма, передает ТАСС.
Газета.Ru 05:54
Происшествия

Прокуратура извинилась перед Иваном Голуновым

Прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.
RT на русском 03:39
Политика

В Кремле рассказали о работе над вакциной от коронавируса

Президент РФ при необходимости каждый час получает информацию о развитии ситуации с коронавирусом.
Российская газета 05:00
Политика

Путин заявил о готовности России к восстановлению диалога с Британией

Президент России Владимир Путин заверил, что Россия готова к возрождению контактов с Великобританией и укреплению диалога между странами.
Известия 06:17
Общество

В Симферополе вводят график подачи воды

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.
REGNUM 03:05
Политика

ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
РБК вчера в 12:59
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