Экономика

РБКРБКЭксперты предупредили о новом падении автомобильного рынка в России

Газета отмечает, что в этом году утильсбор повлияет и на цены локальных производителей из-за новых правил его компенсации, которые теперь привязаны к уровню локализации. По прогнозам «Автостата», по итогам 2020 года падение рынка будет на уровне 5–10%.
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Эксперты рассказали о новом падении авторынка России

Автоновости дня06:11

Эксперты прогнозируют падение автомобильного рынка России

Деловое.ТВ06:04

Эксперты предупредили о новом падении автомобильного рынка в России

РБК04:12

Эксперт предрек скорое падение автомобильного рынка в России

VSE42.RU05:45

Автомобильный рынок в России упадет

Lenta.ru05:21

Эксперт спрогнозировал падение автомобильного рынка в РФ

Ореанда-Новости05:58
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:39, Ашберн
Политика

Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
REGNUM вчера в 10:01
Политика

Путин: от состояния отношений РФ и США зависит мир и безопасность

Президент РФ Владимир Путин, комментируя отношения с США, заметил, что они должны основываться на принципе равенства и уважения к суверенитету друг друга.
News.ru 06:19
Политика

СМИ узнали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 13:44
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
Армия и оружие

США разместили ядерные боеголовки на подлодках для сдерживания России

News.ru вчера в 15:55
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

Газета.Ru 02:40
Футбол

В ФИФА не подтвердили информацию о недопуске сборной России к ЧМ-2022

В Международной федерации футбола (ФИФА) не дали подтверждения информации о недопуске сборной России к участию в чемпионате мира (ЧМ) по данному виду спорта в 2022 году в Катаре.
REGNUM 06:23
Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Известия 02 февраля в 15:36
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ 03 февраля в 12:16
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью

Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Газета.Ru вчера в 06:09
Армия и оружие

Новый танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

Модернизированный российский танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел все государственные испытания, сообщил представитель концерна «Уралвагонзавода» РИА Новости.
ТК Звезда вчера в 21:50
Интернет

Google из-за ошибки отправил частные видео незнакомым людям

Проблема затронула не всех пользователей (ориентировочно 0,01%), но если учесть, что данным сервисом пользуется 1 млрд пользователей, то получается, что проблема затрагивает огромное количество человек.
Astera вчера в 15:13
Политика

ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
РБК вчера в 12:59
Экономика

Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса

По оценкам аналитиков Citi, цена барреля Brent может снизиться на $11 в 2020 году, что затормозит темпы роста экономики России на 0,28 п.п. (до 1,72%, прогноз Citi по приросту ВВП России в 2020 году — 2%).
РБК вчера в 14:30
Транспорт

В России захотели изменить правила использования шипованных шин

Lenta.ru 06:32
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском вчера в 03:31
Происшествия

В Японии у десяти человек с круизного лайнера обнаружен коронавирус

В Японии коронавирус 2019-nCoV обнаружен сразу у десяти человек с круизного лайнера Diamond Princess, который находится рядом с портовым городом Йокогама без разрешения пришвартоваться, передает телерадиокомпания NHK.
Российская газета вчера в 19:20
Игры

Компания Blizzard извинилась за игру Warcraft III: Reforged

Planet Today вчера в 01:32
Экономика

WSJ: Владелец Нью-Йоркской биржи предлагает купить eBay

Крупнейшая торговая интернет-площадка eBay может быть приобретена за более, чем $30 млрд компанией Intercontinental Exchange (ICE), которая владеет Нью-Йоркской фондовой биржей.
REGNUM вчера в 16:40
Армия и оружие

Турция захотела защититься в Сирии от Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна имеет право защититься в сирийском Идлибе от атак со стороны армии сирийского президента Башара Асада.
Lenta.ru 04:31
Политика

РФ пока не приглашала руководство Польши на празднование Дня Победы

112.ua Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не направляла приглашение польскому руководству на торжества в честь юбилея Победы 9 мая в Москве.
РЕН ТВ вчера в 04:08
Политика

Трамп предложил демократам обвинить Россию в сбое голосования в Айове

Американский лидер Дональд Трамп иронически поинтересовался, когда демократы обвинят Россию в сбое своего приложения для подсчета голосов по итогам собраний партийных активистов в штате Айова.
Газета.Ru 03:39
Политика

Путин принимает верительные грамоты от послов

Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств.
ТАСС 05:21
Шоу-бизнес

Мадонна предложила принцу Гарри и Меган Маркл жить в своей квартире

Певица предлагает Гарри и Меган арендовать ее квартиру и не уезжать в Канаду.
SM News 03:17
Общество

В Центробанке предупредили о новом способе мошенничества с кредитами

Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
РИА Новости 01:02
Происшествия

Избивавший ребенка в Москве отчим извинился

Москва 24 вчера в 09:30
Футбол

Головин помог Монако обыграть Анже

Монако в рамках матча 23-го тура французской Лиги 1 минимально обыграл Анже 1:0. Единственный мяч во встрече провел форвард монегасков Стефан Йоветич.
Bethub.org вчера в 16:15
Происшествия

Актер из «Великолепного века» приговорен почти к 17 годам тюрьмы

Известный турецкий актер Аднан Коч приговорен к 16 годам и восьми месяцам тюрьмы.
BFM.ru 00:25
Экономика

Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам

«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
РБК вчера в 07:07
Шоу-бизнес

66-летняя Проклова появилась перед зрителями в шортах и без макияжа

Кадр со съемочной площадки выложен в Сети. На снимке актриса без капли макияжа и в удобной одежде.
ТВ Центр вчера в 02:44
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