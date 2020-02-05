Экономика
РБКЭксперты предупредили о новом падении автомобильного рынка в России
Газета отмечает, что в этом году утильсбор повлияет и на цены локальных производителей из-за новых правил его компенсации, которые теперь привязаны к уровню локализации. По прогнозам «Автостата», по итогам 2020 года падение рынка будет на уровне 5–10%.
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Армия и оружие
Москва встревожена размещением США ядерных зарядов на подлодках
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия встревожена размещением ядерных зарядов малой мощности на американских подлодках, сообщает РИА "Новости".
Кино
«Холоп» стал самым кассовым фильмом в истории российского кино
Комедия обошла по сборам прежнего лидера — спортивную драму «Движение вверх» и стала самым кассовым отечественным фильмом в истории российского проката, сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные государственной системы учёта кинобилетов ЕАИС.
Общество
Путин призвал наказывать аптеки за завышение цен из-за коронавируса
В ходе заседания правительства вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в «отдельной аптечной сети» был зафиксирован рост цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты, а некоторые аптеки подняли цены до 70-100 рублей, когда до Нового года одна маска продавалась за 1,5 рубля.
Экономика
Титов призвал убрать барьеры при импорте технологического оборудования
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает устранить излишний барьер при ввозе в Россию технологического оборудования, сохранение которого может приводить к налоговым последствиям для компаний.
Киберспорт
Компания Blizzard извинилась за Warcraft III Reforged
Политика
ВТО частично поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией
Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию Украины по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Происшествия
В Москве мужчину арестовали по обвинению в госизмене
В Москве по обвинению в государственной измене арестован россиянин Виктор Королев, сообщил Лефортовский суд.
Общество
Власти Украины уличены в фальсификации переписи населения
Уточняется, что эксперты использовали в расчетах файл "Оценка имеющегося населения Украины" в Telegram-канале министра Дмитрия Дубилета, который провел данную перепись.
Шоу-бизнес
У Шеннен Доэрти снова диагностировали рак
Впервые диагностировали рак у Доэрти в 2015 году. Она сразу стала бороться с болезнью, а спустя пару лет случилась ремиссия.
Политика
В Кремле объяснили необходимость поправки о Госсовете к Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, для чего нужны поправки к Конституции в части формирования Госсовета.
Происшествия
Число погибших от схода лавины в Турции возросло до 11 человек
Число погибших в результате схода лавины в восточной турецкой провинции Ван выросло до одиннадцати человек.
Общество
Центробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами
У черных кредиторов появился новый способ мошенничества, рассказали в Центробанке.
Политика
Путин принимает верительные грамоты от послов
Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Происшествия
Коронавирус обнаружили у 10 человек на круизном лайнере в Японии
Врачи обнаружили коронавирус у 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
Культура
Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале
«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Происшествия
Актер из «Великолепного века» приговорен почти к 17 годам тюрьмы
Известный турецкий актер Аднан Коч приговорен к 16 годам и восьми месяцам тюрьмы.
Авто
Новый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком
Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
Футбол
Катарский телеканал сообщил о недопуске сборной России на ЧМ-2022
Обновлено в 14:56 Известный арабский спортивный телеканал BeIN Sports в своем официальном Twitter-аккаунте сообщил, что якобы Международное антидопинговое агентство (WADA) уведомило Россию о запрете участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.
Происшествия
В Москве подросток отравился аммиаком, выпив воды в фастфуде
В Москве 16-летний подросток отравился аммиаком после посещения одного из ресторанов быстрого питания.
Шоу-бизнес
Мадонна предложила принцу Гарри и Меган Маркл переехать в ее квартиру
Меган Маркл с сыном Арчи уже успели обосноваться в Канаде. Недавно к ним присоединился и принц Гарри.
Происшествия
Напавшего на Эллу Памфилову отправили на принудительное лечение
Суд отправил на принудительное лечение Ахада Карабалаева, обвиняемого в нападении на председателя Центризбиркома Эллу Памфилову, сообщается на сайте Следственного комитета.
Здоровье
Рошаль призвал бояться гриппа, а не коронавируса
Доктор медицинский наук, профессор Леонид Рошаль заявил, что сезонные эпидемии гриппа остаются для России большей угрозой, чем вспышка коронавируса.
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 63,44-63,7 руб.
Здоровье
Рошаль признал грипп более опасным, чем коронавирус
Коронавирус — неизвестная вирусная инфекция, которая расползается по миру, и то, что мы вовремя ограничили сообщение, контакты, проводили превентивные мероприятия в России — это абсолютно верно.
Здоровье
Доктор Мясников назвал два сценария распространения коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, Александр Леонидович Мясников – советский и российский врач, телеведущий назвал два сценария для распространения коронавируса.