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Кино «Холоп» стал самым кассовым фильмом в истории российского кино Комедия обошла по сборам прежнего лидера — спортивную драму «Движение вверх» и стала самым кассовым отечественным фильмом в истории российского проката, сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные государственной системы учёта кинобилетов ЕАИС.

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Политика Путин принимает верительные грамоты от послов Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств.

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