Экономика

РБКРБКЭксперты предупредили о новом падении автомобильного рынка в России

Газета отмечает, что в этом году утильсбор повлияет и на цены локальных производителей из-за новых правил его компенсации, которые теперь привязаны к уровню локализации. По прогнозам «Автостата», по итогам 2020 года падение рынка будет на уровне 5–10%.
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Эксперты предсказали в России новое падение авторынка

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Автомобильный рынок в России упадет

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Эксперты прогнозируют падение автомобильного рынка России

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Эксперт спрогнозировал падение автомобильного рынка в РФ

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Эксперт предрек скорое падение автомобильного рынка в России

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Эксперты рассказали о новом падении авторынка России

Автоновости дня06:11

Эксперты предупредили о новом падении автомобильного рынка в России

РБК04:12
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 08:00, Ашберн
Армия и оружие

Москва встревожена размещением США ядерных зарядов на подлодках

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия встревожена размещением ядерных зарядов малой мощности на американских подлодках, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:16
Кино

«Холоп» стал самым кассовым фильмом в истории российского кино

Комедия обошла по сборам прежнего лидера — спортивную драму «Движение вверх» и стала самым кассовым отечественным фильмом в истории российского проката, сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные государственной системы учёта кинобилетов ЕАИС.
Sostav.ru вчера в 06:25
Общество

Путин призвал наказывать аптеки за завышение цен из-за коронавируса

В ходе заседания правительства вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в «отдельной аптечной сети» был зафиксирован рост цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты, а некоторые аптеки подняли цены до 70-100 рублей, когда до Нового года одна маска продавалась за 1,5 рубля.
RT на русском 07:50
Экономика

Титов призвал убрать барьеры при импорте технологического оборудования

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает устранить излишний барьер при ввозе в Россию технологического оборудования, сохранение которого может приводить к налоговым последствиям для компаний.
РИА Новости 07:01
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

Газета.Ru 02:40
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Компания Blizzard извинилась за Warcraft III Reforged

Faktom вчера в 01:43
Политика

ВТО частично поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией

Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию Украины по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
РИА Новости вчера в 11:18
Происшествия

В Москве мужчину арестовали по обвинению в госизмене

В Москве по обвинению в государственной измене арестован россиянин Виктор Королев, сообщил Лефортовский суд.
Коммерсантъ 05:32
Общество

Власти Украины уличены в фальсификации переписи населения

Уточняется, что эксперты использовали в расчетах файл "Оценка имеющегося населения Украины" в Telegram-канале министра Дмитрия Дубилета, который провел данную перепись.
Газета.Ru вчера в 20:38
Шоу-бизнес

У Шеннен Доэрти снова диагностировали рак

Впервые диагностировали рак у Доэрти в 2015 году. Она сразу стала бороться с болезнью, а спустя пару лет случилась ремиссия.
Uznayvse.ru вчера в 14:49
Политика

В Кремле объяснили необходимость поправки о Госсовете к Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, для чего нужны поправки к Конституции в части формирования Госсовета.
RT на русском 04:50
Происшествия

Число погибших от схода лавины в Турции возросло до 11 человек

Число погибших в результате схода лавины в восточной турецкой провинции Ван выросло до одиннадцати человек.
REGNUM 07:24
Общество

Центробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами

У черных кредиторов появился новый способ мошенничества, рассказали в Центробанке.
Газета.Ru 04:55
Политика

Путин принимает верительные грамоты от послов

Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств.
ТАСС 05:21
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
Происшествия

Коронавирус обнаружили у 10 человек на круизном лайнере в Японии

Врачи обнаружили коронавирус у 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
РБК вчера в 20:26
Культура

Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
ToDay News Ufa 03 февраля в 19:42
Происшествия

Подозреваемый в ударе росгвардейца боксер Кушиташвили обжаловал арест

Газета.Ru 06:16
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
Происшествия

Актер из «Великолепного века» приговорен почти к 17 годам тюрьмы

Известный турецкий актер Аднан Коч приговорен к 16 годам и восьми месяцам тюрьмы.
BFM.ru 00:25
Транспорт

В России захотели изменить правила использования шипованных шин

Lenta.ru 06:32
Авто

Новый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком

Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
Коммерсантъ 07:44
Футбол

Катарский телеканал сообщил о недопуске сборной России на ЧМ-2022

Обновлено в 14:56 Известный арабский спортивный телеканал BeIN Sports в своем официальном Twitter-аккаунте сообщил, что якобы Международное антидопинговое агентство (WADA) уведомило Россию о запрете участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.
BFM.ru 05:42
Происшествия

В Москве подросток отравился аммиаком, выпив воды в фастфуде

В Москве 16-летний подросток отравился аммиаком после посещения одного из ресторанов быстрого питания.
Газета.Ru 06:57
Шоу-бизнес

Мадонна предложила принцу Гарри и Меган Маркл переехать в ее квартиру

Меган Маркл с сыном Арчи уже успели обосноваться в Канаде. Недавно к ним присоединился и принц Гарри.
RuNews24.ru 07:23
Происшествия

Напавшего на Эллу Памфилову отправили на принудительное лечение

Суд отправил на принудительное лечение Ахада Карабалаева, обвиняемого в нападении на председателя Центризбиркома Эллу Памфилову, сообщается на сайте Следственного комитета.
Медиазона 01:16
Здоровье

Рошаль призвал бояться гриппа, а не коронавируса

Доктор медицинский наук, профессор Леонид Рошаль заявил, что сезонные эпидемии гриппа остаются для России большей угрозой, чем вспышка коронавируса.
Рамблер 06:17
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 63,44-63,7 руб.
Вести.Ru вчера в 02:28
Здоровье

Рошаль признал грипп более опасным, чем коронавирус

Коронавирус — неизвестная вирусная инфекция, которая расползается по миру, и то, что мы вовремя ограничили сообщение, контакты, проводили превентивные мероприятия в России — это абсолютно верно.
РЕН ТВ 06:18
Здоровье

Доктор Мясников назвал два сценария распространения коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, Александр Леонидович Мясников – советский и российский врач, телеведущий назвал два сценария для распространения коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 21:06
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