Финансы
ИзвестияЭксперты предупредили о последствиях массового оттока вкладов россиян
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев и главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров рассказали в беседе с «Известиями» 20 июля чего стоит ожидать экономике России в случае массового оттока банковских вкладов россиян.
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Москва, 21 июля 2020, 14:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего особенного в опубликовании главой Чечни Рамзаном Кадыровым фотографии, где он запечатлен с оружием в обеих руках.
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В США в возрасте 71 года умер известный армянский исполнитель Борис Давидян.
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