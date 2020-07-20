Финансы
ИзвестияЭксперты предупредили о последствиях массового оттока вкладов россиян
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев и главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров рассказали в беседе с «Известиями» 20 июля чего стоит ожидать экономике России в случае массового оттока банковских вкладов россиян.
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