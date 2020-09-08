Новые Известия 2

Как указывают эксперты, урожай подсолнечника может в результате оказаться самым низким с 2017 года, когда было произведено 10,5 млн т. На этом фоне средняя цена на российском рынке на подсолнечник по итогам прошлой недели составила 22575 руб / т (без НДС), а в недалекой перспективе рост может составить 20%.