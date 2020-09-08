Эксперты предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки
Как указывают эксперты, урожай подсолнечника может в результате оказаться самым низким с 2017 года, когда было произведено 10,5 млн т. На этом фоне средняя цена на российском рынке на подсолнечник по итогам прошлой недели составила 22575 руб / т (без НДС), а в недалекой перспективе рост может составить 20%.В источнике
С чего всё началось
РФ грозит серьезный неурожай подсолнечника
Падение урожая повлечет за собой быстрый рост цен, считают аналитики. Основная причина плохого урожая - неблагоприятные погодные условия, в первую очередь на юге России: засушливая весна там сменилась сухим летом, нанесшим существенный урон подсолнечнику.
Интерфаксвчера в 13:21
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