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РБК
РБК

Эксперты предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

Как указывают эксперты, урожай подсолнечника может в результате оказаться самым низким с 2017 года, когда было произведено 10,5 млн т. На этом фоне средняя цена на российском рынке на подсолнечник по итогам прошлой недели составила 22575 руб / т (без НДС), а в недалекой перспективе рост может составить 20%.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

РФ грозит серьезный неурожай подсолнечника

Падение урожая повлечет за собой быстрый рост цен, считают аналитики. Основная причина плохого урожая - неблагоприятные погодные условия, в первую очередь на юге России: засушливая весна там сменилась сухим летом, нанесшим существенный урон подсолнечнику.
Интерфаксвчера в 13:21
Подробнее о событии
РБК

Эксперты предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

РБК23:07
Коммерсантъ

У подсолнечника высох урожай

Коммерсантъвчера в 15:33
Интерфакс

РФ грозит серьезный неурожай подсолнечника

Интерфаксвчера в 13:21
ПРАЙМ

РФ в 2020 г может столкнуться с неурожаем подсолнечника - «Совэкон»

ПРАЙМвчера в 14:05
ИА Красная Весна

Прогнозируется резкий рос цен на подсолнечник в России

ИА Красная Веснавчера в 13:41
Московский Комсомолец

Россия столкнулась с серьезным неурожаем подсолнечника

Московский Комсомолецвчера в 13:31
Взгляд.ру

Аналитики спрогнозировали неурожай подсолнечника в России

Взгляд.рувчера в 14:28

Российская вакцина от коронавируса выпущена в гражданский оборот

Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса "Спутник V" Sputnikvaccine.com Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости" Вакцина получила название "Спутник V", сейчас выпущена первая партия препарата, которая поступит в регионы в ближайшие дни.
REGNUM17:46
365

Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

В результате применения отечественного сурфактанта удалось снизить смертность в категории тяжелых больных с 80% до 14,3%. По окончании исследования планируется включить применение сурфактанта-БЛ в рекомендации Минздрава по лечению больных коронавирусной инфекцией.
Известия17:45
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Windows Defender больше нельзя отключить через реестр

Боевой Linux Содержание выпуска Подписка на "Хакер" На прошлой неделе журналисты Bleeping Computer обратили внимание, что после релиза Windows 10 1903 и появления защитной функции Tamper Protection стало невозможно отключить Windows Defender с помощью реестра, командной строки или групповых политик.
Хакер Onlineвчера в 03:30
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Найдены белки, отвечающие за потребление удобрений

Ученые из Ноттингемского университета (Великобритания) выяснили, как белки в корнях растений контролируют потребление минералов и воды, что в будущем поможет повысить устойчивость сельскохозяйственных культур к климатическим изменениям и снизить их потребность в удобрениях.
Fertilizer Dailyвчера в 05:30

Президент Бразилии снова оправдал военную диктатуру в стране

Президент Бразилии Жаир Болсонару в ходе обращения к нации в честь 198-й годовщины провозглашения независимости страны в понедельник снова поддержал режим военной диктатуры, правивший в стране в 1964-1988 годах.
Московский Комсомолец22:40

В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
REGNUMвчера в 08:19
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Билл Гейтс считает, что грузовики Tesla Semi и электрические самолёты «не взлетят»

Билл Гейтс (Bill Gates) решил немного покритиковать проект электрических грузовиков Tesla Semi, а также недавние комментарии Илона Маска (Elon Musk) о возможности создания коммерческих электрических самолётов.
3DNewsвчера в 07:02
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