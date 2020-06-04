Хотя власти не были виноваты в ее возникновении, а многие принятые ими меры, вероятно, соответствовали сложившейся обстановке, имидж властей в массовом сознании резко ухудшился.

с чего всё началось

В российском обществе происходят серьезные идеологические изменения. Половина россиян считает, что ситуация в стране может привести к крупным социально-политическим потрясениям и, в частности, к массовым протестам.

Эксперты предупредили о возможности новых массовых протестов в России

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