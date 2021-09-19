По данным Росстата, 7-13 сентября цены на плодоовощную продукцию снизились в целом на 0,7%. Сельхозпроизводители также свидетельствуют о снижении стоимости овощей, входящих в "борщевой набор", и сокращении отпускных цен на свою продукцию.В источнике
В конце августа Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм заявил, что российский газ является «самым грязным в мире» из-за выбросов метана в процессе добычи, а также из-за коррупции и шантажа, который исходит от Москвы.
Согласно исследованию американских учёных, к 2050 году только в США накопится свыше 10 млн тонн отработавших солнечных панелей, что эквивалентно весу трёх десятков 102-этажных небоскрёбов Эмпайр-стейт-билдинг.