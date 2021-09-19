По данным Росстата, 7-13 сентября цены на плодоовощную продукцию снизились в целом на 0,7%. Сельхозпроизводители также свидетельствуют о снижении стоимости овощей, входящих в "борщевой набор", и сокращении отпускных цен на свою продукцию.

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