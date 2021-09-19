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Эксперты предупреждают, что «борщевой набор» устарел и нуждается в замене

Новый сельскохозяйственный урожай, который активно поступает на рынок, благоприятным образом оказывает влияние на формирование стоимости "борщевого набора".
Газета.Ru
В российском случае "борщевой набор" отражает стоимость наиболее простых и популярных среди россиян овощей, которые всегда пользовались устойчивым спросом - капуста, лук, морковь, картофель, свекла.
Газета.Ru
Обычно финансовые регуляторы в Европе и США, принимая в том числе решения и по денежно-кредитной политике, для оценки ситуации придают в итоге больше значения именно "ядру" индекса, так как оно конкретнее отражает реальную картину вещей.
Газета.Ru
В пресс-службе Минсельхоза России ранее сообщили о стабильности цен на сахар, мясо, молоко и подсолнечное масло у производителей.
Экономика сегодня

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Шеф-аналитик Пушкарев предложил пересмотреть индекс «борщевого набора»
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