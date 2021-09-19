Обычно финансовые регуляторы в Европе и США, принимая в том числе решения и по денежно-кредитной политике, для оценки ситуации придают в итоге больше значения именно "ядру" индекса, так как оно конкретнее отражает реальную картину вещей.
На следующий год в планах компании Axiom Space использовать космический корабль SpaceX для отправки экипажа на МКС, потом SpaceX выполнит несколько миссий NASA, однако Рид подчеркнул, коммерческие миссии у них тоже запланированы, и «мы с нетерпением ждем возможности их выполнить».