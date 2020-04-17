Экономика
РБКЭксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях
Жители России предпочитают занимать деньги у родственников или друзей, когда сталкиваются с финансовыми трудностями. К таким выводам пришли в Аналитическом центре НАФИ, проведя опрос среди россиян (есть в распоряжении РБК).
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Авто
Власти Китая дадут деньги на покупку автомобилей
Лезги газет вчера в 13:06
Политика
В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США
Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний.
REGNUM 09:09
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Авто
Haval назвал комплектации рамного Haval H5 для РФ
Сегодня 15 апреля Haval назвал комплектации рамного Haval H5 для РФ и объявил о старте приема предзаказов онлайн на официальном сайте компании.
Газета DAILY 15 апреля в 14:31
Технологии
The Verge: Microsoft готовит аналог Spotlight для Windows 10
На macOS есть прекрасное приложение Spotlight, которое позволяет быстро искать и запускать приложения, открывать файлы и так далее.
Игромания.ру 14:59
Шоу-бизнес
Галкин припомнил Собчак катафалк и свадебный танец
Ведущая возмутилась публикациями коллег по шоу-бизнесу Звезда Первого канала Максим Галкин ответил экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак в соцсети по поводу ее критики в адрес развлекательного контента российских знаменитостей в период карантина.
WomanHit.ru 11:48
Недвижимость
Путин объявил о новой программе льготной ипотеки
Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу для поддержки желающих купить жилье и строительной отрасли.
Коммерсантъ вчера в 10:40
Армия и оружие
Разведку у границ РФ за неделю провели 24 самолета-разведчика
У границ России за неделю зафиксировано присутствие 24 иностранных самолетов, ведущих разведку.
Известия вчера в 19:46
Кино
Галь Гадот против Кристен Уиг и Педро Паскаля на новых кадрах «Чудо-женщины: 1984»
Warner Bros. продолжает интриговать поклонников новыми кадрами из грядущего блокбастера «Чудо-женщина: 1984».
Киноафиша России 05:23
Общество
Росавиация сформировала график вывозных рейсов до 21 апреля
«Росавиацией в рамках рабочей группы, координирующей возвращение соотечественников из-за рубежа, сформирован предварительный график вывозных рейсов до 21 апреля», – говорится в сообщении.
Rambler News Service 15:52
Игры
Невероятно, но факт: теперь у Fallout 76 положительный рейтинг в Steam
В момент выхода Fallout 76 игроки начали громить рейтинг проекта, однако спустя несколько дней «В основном отрицательные» отзывы неожиданно превратились в «В основном положительные» (71%).
Игромания.ру 09:16
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
Авто
Lexus готовит новый флагманский кроссовер
Компания Lexus готовит к выпуску новый флагманский кроссовер LQ.
Автоновости дня вчера в 06:28
Политика
Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета 06:31
Экономика
Центробанк рассмотрит возможность снижения ключевой ставки
Москва, 17 апреля 2020, 13:00 — REGNUM Центральный банк России рассмотрит возможность снижения ключевой ставки на заседании совета директоров 24 апреля.
REGNUM 06:00
Политика
Путин заявил об уходящей в регионы проблеме коронавируса
С проблемой распространения эпидемии COVID-19 после Москвы столкнулись и российские регионы, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по поводу строительства и перепрофилирования медицинских учреждений.
РБК 09:46
Политика
Зеленский поставил перед украинцами задачу выжить
Напомним, что на Украине до 24 апреля действует режим карантина.
Российская газета 17:32
Происшествия
Умерли два сотрудника «Роскосмоса» с коронавирусом
Из-за двусторонней пневмонии умер также сотрудник в возрасте 58 лет: «Сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет».
Lenta.ru 11:09
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Экономика
Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом
Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году.
РБК вчера в 14:32
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости 11:01
Транспорт
РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники
Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается на сайте холдинга.
РБК 13:34
Здоровье
Врач рассказала о течении коронавируса у молодежи
Многие молодые люди, зараженные COVID-19, очень тяжело переносят заболевание, рассказала 16 апреля главный врач больницы №52 в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко.
Известия вчера в 20:28
Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru 13:39
Общество
Врач назвала способы не занести коронавирус домой с улицы
Заведующая центром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина рассказала, что следует делать для того, чтобы случайно не занести коронавирус с улицы домой по возвращении, например, из магазина.
Известия 17:09
Общество
Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению
Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru 10:10
Общество
Россияне хотят получать 80 тысяч рублей во время самоизоляции
В результате удалось установить, что для нормальной жизни среднестатистическому гражданину достаточно 80 тысяч рублей в месяц.
Дни24 01:25