Экономика
РБКЭксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях
Жители России предпочитают занимать деньги у родственников или друзей, когда сталкиваются с финансовыми трудностями. К таким выводам пришли в Аналитическом центре НАФИ, проведя опрос среди россиян (есть в распоряжении РБК).
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Армия и оружие
США обвинили РФ в опасном перехвате своего самолета истребителем Су-35
Представители 6-го флота американских ВМС опубликовали отчет, в котором заявили, что российский Су-35 осуществил опасный перехват американского P-8A Poseidon в акватории Средиземного моря.
Discover24 вчера в 02:33
Общество
Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции
Роспотребнадзор в пятницу, 17 апреля, дал рекомендации, позволяющие как можно скорее завершить карантин.
Известия 00:23
Здоровье
В региональном Минздраве ожидают роста числа пациентов с коронавирусом
В Калининградской области ожидается рост числа пациентов с коронавирусом.
Каскад 12:10
Шоу-бизнес
Константин Меладзе заявил о распаде группы MBAND
Российская группа MBAND, состоявшая из трех исполнителей, распалась.
Актуальные Новости вчера в 07:17
Общество
Губернатор вводит пропускной режим в Саратовской области
На территории Саратовской области с 20 апреля вводится пропускной режим.
АиФ Саратов 06:38
Космос
Российская «Федерация» точно сядет
Перспективный российский лунный космический корабль «Орел» (бывшая «Федерация») получит шасси, сообщил в эфире «Роскосмос ТВ» на YouTube космонавт Павел Виноградов.
Lenta.ru 06:25
Авто
Появились первые изображения новой Mazda 6
Капот, скорее всего, тоже удлинится – по крайней мере, таким он выглядит на концепте Mazda Vision Coupe, чья стилистика, по слухам, и должна стать главным лейтмотивом в создании новой Mazda 6. От него же новинке наверняка достанутся зауженные фары, визуально объединенные с более массивной (чем сейчас) решеткой радиатора.
Автоновости дня 04:13
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Шоу-бизнес
Божена Рынска сделала пластическую операцию на лице
Операция продлилась недолго - всего полтора часа, за неё Рынска отдала 120 тыс. руб. В своем микроблоге Божена поделилась результатами формата "до" и "после", и результаты действительно видны невооружённым глазом.
Bimru.ru 09:38
Общество
Сбербанк объяснил причину появления в приложении неактуальных номеров
Неактуальные номера телефонов клиентов в поле для дополнительных номеров в приложении "Сбербанк онлайн" появились, поскольку клиенты ранее их указывали при заключении различных договоров с банком, но не сообщили о потере ими актуальности, рассказали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.
РИА Новости 08:46
Общество
ФНС России предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр
В четверг комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи одобрил для второго чтения соответствующий правительственный законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ".
Интерфакс вчера в 13:51
Происшествия
Умерли два сотрудника «Роскосмоса» с коронавирусом
Из-за двусторонней пневмонии умер также сотрудник в возрасте 58 лет: «Сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет».
Lenta.ru 11:09
Авто
Производитель внедорожника Chevrolet Niva получил новое название
В компании считают, что новое название позволяет лучше передать принадлежность производителя к Группе "АвтоВАЗ".
Экономика сегодня 00:26
Шоу-бизнес
Седокова и Тимма почти разделись для совместного фото в ванной
Известная певица, актриса, ведущая, бывшая солистка украинского коллектива «ВИА Гра», мать троих детей Анна Седокова показала поклонникам пикантное фото.
SM News вчера в 15:24
Культура
Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»
Piter.tv вчера в 02:04
Политика
Лукашенко ответил на коронавирусную критику
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил критику в свой адрес по поводу неэффективных мер по борьбе с коронавирусом.
Вести.Ru 08:55
Политика
Россия приступила к доклиническим испытаниям вакцин от коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко доложил главе государства о том, что Россия приступила к доклиническим испытаниям вакцин от коронавирусной инфекции.
Российская газета 09:55
Политика
Россия обязательно победит эпидемию коронавируса, заявил Путин
Россия обязательно победит эпидемию коронавируса и пройдет этот сложный этап, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости 10:33
Футбол
Федун прогнозирует катастрофическое падение зарплат футболистов
Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что футбольные клубы не смогут платить прежние зарплаты игрокам после пандемии коронавируса.
Pravda.Ru вчера в 05:58
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
Кино
Смешное видео Тома Харди с боем из «Венома» стало «вирусным» в сети
REGNUM вчера в 21:01
Футбол
Орлов: «Дзюба уже продлил контракт с „Зенитом“»
Санкт-Петербург, 17 апреля 2020, 17:58 — REGNUM Известный российский комментатор Геннадий Орлов заявил, что нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба заключил новое соглашение с клубом.
REGNUM 10:58
Происшествия
Краснодарская больница скорой помощи закрылась на карантин
Всему персоналу больницы и пациентам предстоит пройти тестирование на COVID-19, в медучреждении планируется проведение санитарных эпидемиологических мероприятий.
Коммерсантъ вчера в 17:01
Армия и оружие
75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста вчера в 15:04
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Общество
Депутаты попросили Путина выплатить всем россиянам по 25 тысяч
Депутаты из Москвы и Санкт-Петербурга направили президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину обращение с предложением выплатить всем россиянам по 25 тыс. рублей.
Русская Планета 09:37
Экономика
ЦБ рассматривает возможность снижения ключевой ставки
Центробанк на ближайшем заседании 24 апреля рассматривает возможность снижения ключевой ставки.
Аргументы и Факты 05:56
Армия и оружие
В Черном море прошли боевые учения российских кораблей
Боевые учения провели российские фрегат «Адмирал Эссен» и малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» в Черном море.
ИА Красная Весна 02:11