Жители России предпочитают занимать деньги у родственников или друзей, когда сталкиваются с финансовыми трудностями. К таким выводам пришли в Аналитическом центре НАФИ, проведя опрос среди россиян (есть в распоряжении РБК).

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Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 657

Шоу-бизнес Божена Рынска сделала пластическую операцию на лице Операция продлилась недолго - всего полтора часа, за неё Рынска отдала 120 тыс. руб. В своем микроблоге Божена поделилась результатами формата "до" и "после", и результаты действительно видны невооружённым глазом.

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Общество ФНС России предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр В четверг комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи одобрил для второго чтения соответствующий правительственный законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ". 2,1K

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