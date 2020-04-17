Коронавирус

РБКРБКЭксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях

Жители России предпочитают занимать деньги у родственников или друзей, когда сталкиваются с финансовыми трудностями. К таким выводам пришли в Аналитическом центре НАФИ, проведя опрос среди россиян (есть в распоряжении РБК).
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Эксперты оценили поведение россиян при финансовых трудностях

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Опрос: как россияне справляются с финансовыми трудностями во время кризиса

Комсомольская правда03:25

Эксперты рассказали о поведении россиян при финансовых трудностях

ФедералПресс01:59

В НАФИ узнали стратегии россиян по преодолению финансовых трудностей

Банки.ру03:08

Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях

РБК01:00
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Общество

Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
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Армия и оружие

Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция

16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. Ее итогом стало падение Берлина и окончание Великой Отечественной войны.
Российская газета вчера в 02:45
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Общество

Fox News сообщил о лабораторном происхождении COVID-19

Коронавирус нового типа COVID-19 возник в Уханьской лаборатории, ее работник стал "нулевым пациентом", сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Интерфакс 15 апреля в 22:08
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Общество

В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице

МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru вчера в 20:31
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Общество

Режим самоизоляции в Свердловской области введен бессрочно

Ранее в регионе был ввели режим повышенной готовности до 20 апреля.
Мой Брянск вчера в 10:33
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Религия

Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля

В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
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Здоровье

Коронавирус на Украине: число погибших перевалило за сотню

На Украине число погибших от коронавируса перевалило за сотню, продолжается рост числа заболевших.
Rusvesna.su 15 апреля в 03:00
Общество

ФНС России предложила вести реестр с доходами каждой семьи

Москва, 17 апреля 2020, 07:53 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует создать специальный реестр, в котором наряду со всеми официальными данными о гражданах будет собираться информация об их доходах.
REGNUM 00:53
1,7K
Политика

Владимир Путин отложил военный парад

Коммерсантъ вчера в 16:09
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Общество

СМИ: Начальник Нахимовского училища госпитализирован в Москве с высокой температурой

Начальник Нахимовского военно-морского училища Анатолий Минаков находится в московском госпитале с температурой.
Росбалт вчера в 15:01
Интернет

Google перекрыла воздух скрытым подпискам и коварным трюкам в приложениях на Android

Google требует от разработчиков, чтобы пользователи могли легко найти и понять условия подписки, информацию о бесплатном пробном периоде и других вводных предложениях.
iXBT.com 00:56
Здоровье

Первый пациент с коронавирусом скончался в Кемеровской области

В Кемеровской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусной инфекцией.
Известия 02:17
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Общество

«Аэрофлот» приостанавливает продажу авиабилетов на международные рейсы

Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажи на международные авиарейсы до "тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения".
ТАСС 03:20
97
Армия и оружие

МИД России назвал условие диалога с США по гиперзвуковому оружию

Проекты США по гиперзвуку, проекты по созданию глобальной ПРО, размещению оружия в космосе крайне дестабилизируют стратегическую сферу, Россия не может их игнорировать, добавил Рябков.
REGNUM 03:38
Здоровье

В больницах Ростовской области выявили недостаток инфекционных коек

ТАСС вчера в 12:31
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Энергетика

Saudi Aramco пытается нарастить долю рынка

Саудовский нефтяной гигант пытается нарастить свою долю на рынке всеми доступными способами.
Вести.Ru вчера в 03:19
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Общество

«Союз МС-15» приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-15» с россиянином и двумя американцами — членами экипажа Международной космической станции (МКС) — приземлился в степи в 147 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане в пятницу.
Известия 01:29
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Спорт

Трамп: спортивные лиги возобновятся без фанатов

Президент США Дональд Трамп рассказал, что после возобновления сезонов в профессиональных лигах (включая НХЛ и НБА) матчи будут проходить без болельщиков.
Газета.Ru 03:22
Происшествия

Установлены заказчики бунта в российской колонии

Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
Lenta.ru вчера в 05:25
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Общество

В Пензенской области коронавирусом заболели еще 12 человек

Утром в пятницу, 17 апреля, стало известно о выявлении коронавируса еще у 12 жителей Пензенской области.
Smi58.ru 03:00
Шоу-бизнес

19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу

Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru вчера в 04:58
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Энергетика

Москва и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти

12 апреля Россия совместно со странами ОПЕК и другими производителями нефти, не входящими в картель, договорились о рекордном сокращении нефтедобычи с 1 мая до начала мая 2022 года.
РБК вчера в 16:52
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Происшествия

В Рыбинске SARS-CoV2 выявлен у сотрудника больницы № 1

Ранее коронавирусная инфекция была выявлена у сотрудников и пациентов нескольких больниц в Ярославле и Гаврилов-Яме.
REGNUM 02:55
Игры

Улучшенная версия Borderlands стала временно бесплатной

Дни24 02:52
Общество

Семьи с детьми до трех лет получат дополнительные пособия в России

Российские семьи, у которых есть право на материнский капитал, могут получить дополнительные пособия на детей в возрасте до трех лет, сообщил Минтруд РФ.
ПолитРоссия вчера в 20:33
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Политика

Песков назвал условие поставки аппаратов ИВЛ из США в Россию

Россия воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о помощи с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в случае необходимости, сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:54
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Политика

В Великобритании сомневаются в возможностях России спасти экономику Сирии

Читательница The Independent выразила беспокойство тем, что президент США проявляет равнодушие к бедственному положению в Сирии, пишет «Военное обозрение».
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Происшествия

Адвокату Абызова Вершинину предъявили обвинение в мошенничестве

Следствие предъявило адвокату Александру Вершинину, который защищал бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвинение в особо крупном мошенничестве.
Коммерсантъ 01:26
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Экономика

Экономика Китая упала впервые за 30 лет

Экономика Китая на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, упала впервые за 30 лет, о чем свидетельствуют официальные данные по динамике ВВП страны в первом квартале 2020 года, опубликованные Национальным бюро статистики (NBS) КНР.
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Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru вчера в 07:15
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