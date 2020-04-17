Коронавирус
РБКЭксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях
Жители России предпочитают занимать деньги у родственников или друзей, когда сталкиваются с финансовыми трудностями. К таким выводам пришли в Аналитическом центре НАФИ, проведя опрос среди россиян (есть в распоряжении РБК).
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Общество
Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
Армия и оружие
Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. Ее итогом стало падение Берлина и окончание Великой Отечественной войны.
Российская газета вчера в 02:45
Общество
Fox News сообщил о лабораторном происхождении COVID-19
Коронавирус нового типа COVID-19 возник в Уханьской лаборатории, ее работник стал "нулевым пациентом", сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Интерфакс 15 апреля в 22:08
Общество
В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице
МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru вчера в 20:31
Общество
Режим самоизоляции в Свердловской области введен бессрочно
Ранее в регионе был ввели режим повышенной готовности до 20 апреля.
Мой Брянск вчера в 10:33
Религия
Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
Здоровье
Коронавирус на Украине: число погибших перевалило за сотню
На Украине число погибших от коронавируса перевалило за сотню, продолжается рост числа заболевших.
Rusvesna.su 15 апреля в 03:00
Общество
ФНС России предложила вести реестр с доходами каждой семьи
Москва, 17 апреля 2020, 07:53 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует создать специальный реестр, в котором наряду со всеми официальными данными о гражданах будет собираться информация об их доходах.
REGNUM 00:53
Политика
Владимир Путин отложил военный парад
Коммерсантъ вчера в 16:09
Общество
СМИ: Начальник Нахимовского училища госпитализирован в Москве с высокой температурой
Начальник Нахимовского военно-морского училища Анатолий Минаков находится в московском госпитале с температурой.
Росбалт вчера в 15:01
Интернет
Google перекрыла воздух скрытым подпискам и коварным трюкам в приложениях на Android
Google требует от разработчиков, чтобы пользователи могли легко найти и понять условия подписки, информацию о бесплатном пробном периоде и других вводных предложениях.
iXBT.com 00:56
Здоровье
Первый пациент с коронавирусом скончался в Кемеровской области
В Кемеровской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусной инфекцией.
Известия 02:17
Общество
«Аэрофлот» приостанавливает продажу авиабилетов на международные рейсы
Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажи на международные авиарейсы до "тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения".
ТАСС 03:20
Армия и оружие
МИД России назвал условие диалога с США по гиперзвуковому оружию
Проекты США по гиперзвуку, проекты по созданию глобальной ПРО, размещению оружия в космосе крайне дестабилизируют стратегическую сферу, Россия не может их игнорировать, добавил Рябков.
REGNUM 03:38
Энергетика
Saudi Aramco пытается нарастить долю рынка
Саудовский нефтяной гигант пытается нарастить свою долю на рынке всеми доступными способами.
Вести.Ru вчера в 03:19
Общество
«Союз МС-15» приземлился в Казахстане
Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-15» с россиянином и двумя американцами — членами экипажа Международной космической станции (МКС) — приземлился в степи в 147 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане в пятницу.
Известия 01:29
Спорт
Трамп: спортивные лиги возобновятся без фанатов
Президент США Дональд Трамп рассказал, что после возобновления сезонов в профессиональных лигах (включая НХЛ и НБА) матчи будут проходить без болельщиков.
Газета.Ru 03:22
Происшествия
Установлены заказчики бунта в российской колонии
Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
Lenta.ru вчера в 05:25
Общество
В Пензенской области коронавирусом заболели еще 12 человек
Утром в пятницу, 17 апреля, стало известно о выявлении коронавируса еще у 12 жителей Пензенской области.
Smi58.ru 03:00
Шоу-бизнес
19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу
Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru вчера в 04:58
Энергетика
Москва и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти
12 апреля Россия совместно со странами ОПЕК и другими производителями нефти, не входящими в картель, договорились о рекордном сокращении нефтедобычи с 1 мая до начала мая 2022 года.
РБК вчера в 16:52
Происшествия
В Рыбинске SARS-CoV2 выявлен у сотрудника больницы № 1
Ранее коронавирусная инфекция была выявлена у сотрудников и пациентов нескольких больниц в Ярославле и Гаврилов-Яме.
REGNUM 02:55
Общество
Семьи с детьми до трех лет получат дополнительные пособия в России
Российские семьи, у которых есть право на материнский капитал, могут получить дополнительные пособия на детей в возрасте до трех лет, сообщил Минтруд РФ.
ПолитРоссия вчера в 20:33
Политика
Песков назвал условие поставки аппаратов ИВЛ из США в Россию
Россия воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о помощи с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в случае необходимости, сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:54
Политика
В Великобритании сомневаются в возможностях России спасти экономику Сирии
Читательница The Independent выразила беспокойство тем, что президент США проявляет равнодушие к бедственному положению в Сирии, пишет «Военное обозрение».
Кавказ Пост 03:18
Происшествия
Адвокату Абызова Вершинину предъявили обвинение в мошенничестве
Следствие предъявило адвокату Александру Вершинину, который защищал бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвинение в особо крупном мошенничестве.
Коммерсантъ 01:26
Экономика
Экономика Китая упала впервые за 30 лет
Экономика Китая на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, упала впервые за 30 лет, о чем свидетельствуют официальные данные по динамике ВВП страны в первом квартале 2020 года, опубликованные Национальным бюро статистики (NBS) КНР.
Lenta.ru 03:08
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru вчера в 07:15