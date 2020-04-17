Экономика

РБКРБКЭксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях

Жители России предпочитают занимать деньги у родственников или друзей, когда сталкиваются с финансовыми трудностями. К таким выводам пришли в Аналитическом центре НАФИ, проведя опрос среди россиян (есть в распоряжении РБК).
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Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях

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Кремль ожидает эффекта от сделки ОПЕК+ уже через несколько дней, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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В Омске режим самоизоляции продлен до 30 апреля

Информация о продлении особого режима самоизоляции в Омской области поступила из регионального правительства.
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Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом

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РБК 02:35
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

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Общество

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Официальный курс евро на выходные составил 80 рублей

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Газета.Ru 15 апреля в 12:53
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В Кузбассе зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом

Первый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Кемеровской области, сообщается в официальном Telegram-канале губернатора региона Сергея Цивилева.
Аргументы и Факты 02:50
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Количество заболевших коронавирусом растёт

Получают лечение и 10 пациентов, у которых отрицательный лабораторный тест на коронавирус, но типичная для этого заболевания клиническая картина.
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