Экономика

РБКРБКЭксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях

Жители России предпочитают занимать деньги у родственников или друзей, когда сталкиваются с финансовыми трудностями. К таким выводам пришли в Аналитическом центре НАФИ, проведя опрос среди россиян (есть в распоряжении РБК).
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В НАФИ узнали стратегии россиян по преодолению финансовых трудностей

Банки.ру03:08

Как ведут себя жители России во время финансовых трудностей

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Эксперты оценили поведение россиян при финансовых трудностях

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Опрос: как россияне справляются с финансовыми трудностями во время кризиса

Комсомольская правда03:25

В кризисы россияне чаще берут в долг у родственников и друзей

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Эксперты рассказали о поведении россиян при финансовых трудностях

ФедералПресс01:59

Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях

РБК01:00
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Происшествия

СК установил зачинщиков бунта в ангарской колонии

«Уже установлены основные зачинщики и участники беспорядков на территории ИК-15, их порядка 200 человек», — заявили в СК.
RT на русском 03:23
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Общество

В России зафиксировали 4069 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России выявили 4069 новых случаев коронавируса в 80 регионах страны.
Новгородские ведомости 04:03
Происшествия

Адвокату Абызова Вершинину предъявили обвинение в мошенничестве

Следствие предъявило адвокату Александру Вершинину, который защищал бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвинение в особо крупном мошенничестве.
Коммерсантъ 01:26
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Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
1,1K
Общество

Всероссийские проверочные работы перенесли на начало учебного года

Всероссийские проверочные работы для 4–8-х и 10–11-х классов переносятся на начало следующего учебного года, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Коммерсантъ 04:22
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Здоровье

Коронавирус на Украине: число погибших перевалило за сотню

На Украине число погибших от коронавируса перевалило за сотню, продолжается рост числа заболевших.
Rusvesna.su 15 апреля в 03:00
Шоу-бизнес

Ургант и Глюкоза разделись ради флешмоба с подушками

В студии Глюкоза появилась в чёрном мини-платье с открытыми плечами.
Газета Metro вчера в 11:06
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Общество

Всех москвичей с ОРВИ приравняют к зараженным коронавирусом

В Москве всех пациентов, у которых было выявлено ОРВИ, приравняют к зараженным коронавирусом: их также обяжут соблюдать обязательный режим самоизоляции в течение 14 дней.
Мослента вчера в 12:23
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Общество

Работающие россияне старше 65 лет получат больничные до 30 апреля

Электронные больничные листы будут оформлены работающим россиянам старше 65 лет на период с 20 по 30 апреля в связи с распространением режима самоизоляции.
ТАСС 03:14
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Общество

В Тюмени военно-инженерное училище закрыто на карантин

Тюмень, 17 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (ТВВИКУ) находится на карантине в связи с заражением курсантов коронавирусом.
REGNUM 01:40
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Общество

Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
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Общество

В России за сутки зарегистрировали 4069 новых случаев коронавируса

В России за сутки зарегистрировали 4069 новых случаев коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя информационного центра.
Афиша Daily 04:01
Армия и оружие

США обвинили РФ в опасном перехвате своего самолета истребителем Су-35

Представители 6-го флота американских ВМС опубликовали отчет, в котором заявили, что российский Су-35 осуществил опасный перехват американского P-8A Poseidon в акватории Средиземного моря.
Discover24 вчера в 02:33
248
Общество

Для учеников 1-8 классов учебный год может закончиться в середине мая

Министр образования региона Светлана Труснева рассказала, что учебный год для учащихся 1-8 классов может закончиться в середине мая.
Невские Новости 04:18
Энергетика

WTI подешевела ниже $19 за баррель

Цена майских фьючерсов на WTI к 10:30 по Москве опустилась на $1,19 (5,99%) - до $18,68 за баррель.
Интерфакс 03:50
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Происшествия

Подполковник ГИБДД дал взятку знакомому и был задержан

В Санкт-Петербурге задержали командира первого батальона ГИБДД подполковника полиции после дачи им взятки знакомому.
Lenta.ru 03:30
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Общество

Десятки кадетов и преподавателей Нахимовского училища заразились коронавирусом

Вечерняя Москва 02:42
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Армия и оружие

В МИДе назвали условие для диалога с США по гиперзвуковому оружию

Несколько дней назад в ходе видеоконференции с журналистами министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия открыта к разговору с американскими партнерами по гиперзвуковому оружию.
Известия 03:35
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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева спародировала Ольгу Бузову в ванне с лапшой

Бузова снялась в наполненной ванной, но вместо обычной воды в ванной была лапша быстрого приготовления.
Bimru.ru вчера в 05:07
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Общество

В Смоленской области число заболевших коронавирусом возросло до 106

В Смоленской области, по данным оперштаба, число инфицированных новой коронавирусной инфекцией увеличилось до 106 человек.
О чем говорит Смоленск 15 апреля в 03:39
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Экономика

ВВП Китая снизился на 6,8% в первом квартале 2020 года

«Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в годовом выражении в первом квартале 2020 года составил 20,650 трлн юаней (порядка $3 трлн), сократившись на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.
REGNUM вчера в 23:24
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Транспорт

В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима

Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
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Происшествия

В Курской области подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусом

Курск, 16 апреля 2020, 11:57 — REGNUM В Курской области 16 апреля подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
REGNUM вчера в 04:57
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Общество

ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр

ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
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Общество

Госдума приняла закон, освобождающий от НДФЛ выплаты медикам и бизнесу

Москва, 17 апреля 2020, 10:40 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла поправки, освобождающие выплаты медицинским работникам от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
REGNUM 03:40
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Общество

Несколько регионов России накроет аномальное тепло

Вильфанд отметил, что аномально теплая погода сохранится в этих регионах в ближайшие пять дней.
Газета.Ru вчера в 23:56
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Шоу-бизнес

Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь

Наша версия вчера в 13:08
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Религия

Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля

В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
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Общество

В Госдуме не исключили отмены ЕГЭ в 2020 году

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предполагает, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году может не состояться в связи с эпидемиологической обстановкой, цитирует РИА "Новости".
Газета.Ru 01:46
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Недвижимость

Путин предложил запустить льготную ипотеку

Во время совещания по поддержке строительной отрасли в России президент РФ Владимир Путин выступил с предложением запустить специальную льготную ипотечную программу со ставкой 6,5 процента на покупку жилья комфорт-класса.
Хакасия-Информ вчера в 23:20
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