Жители России предпочитают занимать деньги у родственников или друзей, когда сталкиваются с финансовыми трудностями. К таким выводам пришли в Аналитическом центре НАФИ, проведя опрос среди россиян (есть в распоряжении РБК).

Происшествия СК установил зачинщиков бунта в ангарской колонии «Уже установлены основные зачинщики и участники беспорядков на территории ИК-15, их порядка 200 человек», — заявили в СК. 102

Общество В России зафиксировали 4069 новых случаев коронавируса За прошедшие сутки в России выявили 4069 новых случаев коронавируса в 80 регионах страны.

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Общество В России за сутки зарегистрировали 4069 новых случаев коронавируса В России за сутки зарегистрировали 4069 новых случаев коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя информационного центра.

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Общество Госдума приняла закон, освобождающий от НДФЛ выплаты медикам и бизнесу Москва, 17 апреля 2020, 10:40 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла поправки, освобождающие выплаты медицинским работникам от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля. 1

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Общество В Госдуме не исключили отмены ЕГЭ в 2020 году Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предполагает, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году может не состояться в связи с эпидемиологической обстановкой, цитирует РИА "Новости". 14