Коронавирус

РБКРБКЭксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях

Жители России предпочитают занимать деньги у родственников или друзей, когда сталкиваются с финансовыми трудностями. К таким выводам пришли в Аналитическом центре НАФИ, проведя опрос среди россиян (есть в распоряжении РБК).
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Эксперты рассказали о поведении россиян при финансовых трудностях

ФедералПресс01:59

Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях

РБК01:00
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Транспорт

В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима

Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
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Первый пациент с коронавирусом скончался в Кемеровской области

В Кемеровской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусной инфекцией.
Известия 02:17
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Общество

Власти Москвы спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом

Накануне столичные власти объявили, что все случаи ОРВИ будут рассматриваться как подозрение на коронавирус.
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Общество

В МЧС РФ призвали прекратить ношение медицинских масок на улице

Специалисты отмечают, что на улице полезней дышать свежим воздухом, поэтому в ношении маски нет необходимости.
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Экономика

Решетников исключил вероятность дефолта по аналогии с 1998 годом

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала исключил вероятность повторения дефолта 1998 года в России.
RT на русском вчера в 15:43
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Общество

Всех пациентов с ОРВИ в Москве изолируют на две недели

В Москве всех пациентов с ОРВИ в обязательном порядке изолируют на две недели, для этого им выдадут именные постановления главного санитарного врача.
Lenta.ru вчера в 11:04
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Политика

Врио главы Камчатского края отправил правительство региона в отставку

Врио главы Камчатского края Владимир Солодов отправил правительство региона в отставку, все члены кабинета министров назначены временно исполняющими обязанности.
RT на русском 00:54
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции

В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 22:07
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Общество

Более 4,5 тыс. человек умерли из-за коронавируса в США за сутки

Более 4,5 тыс. человек умерли в США за минувшие сутки из-за осложнений, вызванных новым коронавирусом.
ТАСС 00:22
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Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
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Политика

Владимир Путин объявил о переносе парада Победы

Интерфакс вчера в 11:08
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Политика

Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден покинуть страну в случае срыва сделки о выдаче очередного кредита от Международного валютного фонда (МВФ).
Известия вчера в 22:44
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Происшествия

Краснодарская больница скорой помощи закрылась на карантин

Всему персоналу больницы и пациентам предстоит пройти тестирование на COVID-19, в медучреждении планируется проведение санитарных эпидемиологических мероприятий.
Коммерсантъ вчера в 17:01
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Происшествия

Адвокату Абызова Вершинину предъявили обвинение в мошенничестве

Следствие предъявило адвокату Александру Вершинину, который защищал бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвинение в особо крупном мошенничестве.
Коммерсантъ 01:26
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Общество

Стало известно, когда в Карелии закроют четыре города

Города буду закрыты до отмены режима повышенной готовности, на въездах в них выставят КПП.
АиФ Карелия 00:15
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Здоровье

На Украине растет заболеваемость коронавирусом — Минздрав

На Украине с начала эпидемии зафиксировано 4662 случая коронавируса, 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.
Украина.ру 02:51
Общество

В Госдуме не исключили отмены ЕГЭ в 2020 году

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предполагает, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году может не состояться в связи с эпидемиологической обстановкой, цитирует РИА "Новости".
Газета.Ru 01:46
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Политика

Путин снова обратится к россиянам в ходе совещания с министрами

"Будет выступление (Путина) в начале совещания с членами правительства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли обращение главы государства к россиянам в начале мероприятия.
Интерфакс 15 апреля в 06:18
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Происшествия

В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31

Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться.
RT на русском вчера в 10:56
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Здоровье

Малышева рассказала о связи коронавируса и лишнего веса

Главный телевизионный врач России Елена Малышева рассказала, чем грозят лишние килограммы во время пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 00:22
Общество

Первые семьи с детьми до трех лет получили дополнительные пособия

Если же заявление поступит после 1 июля, но до 1 октября 2020 года, семья сразу же получит 15 тысяч рублей на каждого ребенка младше трех лет единовременно.
Российская газета вчера в 13:24
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Общество

Фотографы выступают за мир во всём мире

ИА Красная Весна вчера в 17:21
Общество

В Самарской области продлен режим самоизоляции

Стало известно, что в Самарской области режим самоизоляции продлен до 30 апреля.
Pro Город Самара вчера в 13:19
Общество

«Союз МС-15» с членами экипажа приземлился в Казахстане

Космический корабль «Союз МС-15» с россиянином и двумя американцами на борту успешно приземлился в казахстанской степи в Жезказгане (600 км от Нур-Султана, Казахстан).
Коммерсантъ 01:57
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Шоу-бизнес

Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру

Gazeta.SPb вчера в 18:01
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Общество

Глава Пятигорска ушёл в отставку из-за ситуации с коронавирусом

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что глава Пятигорска Андрей Скрипник покинул занимаемую должность из-за ситуации с коронавирусом в городе.
RT на русском вчера в 13:42
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Экономика

Из-за коронавируса взлетели цены на кофе

Известия 00:59
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Общество

Башкирия первая из регионов России продлила режим самоизоляции на май

Глава Башкирии Радий Хабиров принял решение продлить режим самоизоляции из-за коронавируса на май и не исключил ситуации, при которой он продлится «еще дальше в лето», передает местное информационное агентство «Башинформ».
Ведомости вчера в 09:09
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Общество

В Уфе прилетевшие из Таиланда туристы помещены в обсерватор

Bash.News 01:52
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Общество

Работающие пенсионеры смогут получить больничный с 20 по 30 апреля

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, рассказал РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков.
РИА Новости 02:09
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