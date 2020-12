Human Rights Watch: Международные суды могут привлечь Ереван к ответственности

Международная организация Human Rights Watch подтвердила, что вооруженные силы Армении, не делая различий между военными и гражданскими целями, подвергали ракетным обстрелам территорию Азербайджана, в результате чего международные суды могут привлечь Ереван к ответственности, пишет турецкая "Сабах" в материале Armenia carried out unlawful, indiscriminate missile strikes on Azerbaijan, HRW says.