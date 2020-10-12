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РИА Новости
РИА Новости

Эксперты: продление льготной ипотеки может увеличить цены на новостройки

Возможное продление программы льготной ипотеки под 6,5% до конца 2021 года может привести к росту цен на первичное жильё в России, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость. Минфин РФ в понедельник предложил продлить программу льготной ипотеки со ставкой 6,5% до конца 2021 года.В источнике
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Lenta.ru

Россиян предупредили о возможном росте цен на жилье

Lenta.ru04:33
Радио Комсомольская правда

Рост цен и дефицит: эксперты предупредили о последствиях продления льготной ипотеки

Радио Комсомольская правда06:52
ФедералПресс

В России вырастут цены на новостройки

ФедералПресс04:54
ForPost

Россиян предупредили о подорожании жилья

ForPost08:27
Единый ресурс застройщиков

Эксперты: продление госпрограммы льготной ипотеки под 6,5% до конца 2021 года может привести к подорожанию жилья в новостройках

Единый ресурс застройщиков03:27
ИА Красная Весна

Эксперт: льготная ипотека подняла цены на жилье на 15-20%

ИА Красная Веснавчера в 11:09
РИА Новости

Эксперты: продление льготной ипотеки может увеличить цены на новостройки

РИА Новостивчера в 07:00

Президент Киргизии с начала кризиса в стране несколько раз говорил по телефону с Путиным

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков с начала кризиса в стране, который последовал за парламентскими выборами 4 октября, провел несколько телефонных разговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
ТАСС06:38

«Единая Россия» рассмотрит снятие Лысакова с должности зампреда комитета Госдумы

В «Единой России» рассмотрят вопрос о снятии депутата Вячеслава Лысакова с должности заместителя председателя комитета Госдумы по законодательству из-за его некорректных высказываний, заявил журналистам лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.
Rambler News Serviceвчера в 05:24

Госдума в I чтении приняла проект о новом порядке формирования правительства

«Государственная Дума приняла в первом чтении проект Федерального конституционного закона «О Правительстве РФ», который направлен на реализацию новых положений Конституции РФ, поддержанных на общероссийском голосовании и вступивших в силу 4 июля 2020 года», — говорится в сообщении.
Ведомости08:29

Минздрав РФ: вакцина «Спутник V» исключает риск заражения коронавирусом

После вакцинации препаратом "Спутник V" человек не сможет заразиться новым коронавирусом сам или подвергнуть риску окружающих, заявила главный внештатный терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина.
Экономика сегодня08:56

Думский комитет по финрынку стал соисполнителем по спорному законопроекту о ФФОМС

Совет Госдумы назначил комитет по финансовому рынку соисполнителем по спорному правительственному законопроекту, инициированному Минздравом и предполагающему изменения в бюджет Федерального фонда ОМС, сообщили "Интерфаксу" в аппарате нижней палаты.
Интерфакс05:56

Биатлонистка Домрачева призвала власти Белоруссии прекратить насилие

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева высказала мнение, что власти Белоруссии могли бы по-другому подойти к урегулированию ситуации в стране вместо применения репрессий к своим оппонентам.
Интерфакс04:44