Возможное продление программы льготной ипотеки под 6,5% до конца 2021 года может привести к росту цен на первичное жильё в России, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость. Минфин РФ в понедельник предложил продлить программу льготной ипотеки со ставкой 6,5% до конца 2021 года.

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