Российские ученые разработали методику, позволяющую эффективно синтезировать наночастицы из окиси никеля с заданными магнитными свойствами, что позволяет использовать их в качестве основы быстрой и экономичной флэш-памяти для компьютеров новых поколений.
Вслед за Гуннульфсеном у мужчин финишировали победитель спринтерского зачета Кубка мира сезона 2019/20 норвежец Йоханнес Клэбо (+27,3 секунды) и еще одни норвежский лыжник Ханс Кристер Холунн (+34,8 секунды).
Якутск, 22 ноября 2020, 12:12 — REGNUM В Якутии управление Роспотребнадзора по республике выпустил постановление о снятии с реализации антисептика, в результате употребления которого в Таттинском районе отравились и умерли семь человек.
Стоматолог со стажем и глава британской организации London Hygienist Анна Миддлтон подчёркивает важность ранней диагностики и призывает всех людей ежемесячно проводить буквально двухминутную проверку рта при помощи зеркала.
Директор по продажам и техническому обслуживанию «ФАВ-Восточная Европа» Сергей Ворновский в разговоре с редакцией аналитического агентства «АВТОСТАТ» рассказал о новинках компании FAW для российского рынка на 2021 год.