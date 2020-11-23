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Эксперты прогнозируют лишение лицензий 35 банков в России в 2021 году

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Московский Комсомолец
До 35 банков в России могут лишиться лицензий в течение 2021 года, следует из исследования рейтингового агентства «Эксперт РА».В источнике
Подробнее о событии
Банки.ру

Аналитики прогнозируют рост доли убыточных банков в 2021 году

Банки.ру16:01
URA.Ru

До 35 российских банков могут лишиться лицензии в 2021 году

URA.Ru18:23
ПРАЙМ

До 35 российских банков могут лишиться лицензии

ПРАЙМ16:36
ТАСС

Эксперты назвали число банков, которые могут лишиться лицензии в течение года

ТАСС16:08
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Аналитики прогнозируют лишение лицензий 35 банков в России

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Коммерсантъ

Минус тридцать пять банков

Коммерсантъ16:01
РБК

Перед второй волной пандемии эксперты оставили в зоне риска 35 банков

РБК16:00

В России создали технологию синтеза никелевых наночастиц для «флэшек» будущего

Российские ученые разработали методику, позволяющую эффективно синтезировать наночастицы из окиси никеля с заданными магнитными свойствами, что позволяет использовать их в качестве основы быстрой и экономичной флэш-памяти для компьютеров новых поколений.
В России создали технологию синтеза никелевых наночастиц для «флэшек» будущего
ТАСС Наука 20 ноября в 07:47

Норвежские лыжники выявили лучших в преддверии старта Кубка мира

Вслед за Гуннульфсеном у мужчин финишировали победитель спринтерского зачета Кубка мира сезона 2019/20 норвежец Йоханнес Клэбо (+27,3 секунды) и еще одни норвежский лыжник Ханс Кристер Холунн (+34,8 секунды).
ИА Красная Веснавчера в 16:43

В Якутии сняли с продажи антисептик, которым отравились девять человек

Якутск, 22 ноября 2020, 12:12 — REGNUM В Якутии управление Роспотребнадзора по республике выпустил постановление о снятии с реализации антисептика, в результате употребления которого в Таттинском районе отравились и умерли семь человек.
REGNUMвчера в 04:12

Рак ротовой полости поможет выявить двухминутная проверка

Стоматолог со стажем и глава британской организации London Hygienist Анна Миддлтон подчёркивает важность ранней диагностики и призывает всех людей ежемесячно проводить буквально двухминутную проверку рта при помощи зеркала.
Говорит Уфавчера в 11:05

FAW раскрыл свои новинки для России в 2021 году

Директор по продажам и техническому обслуживанию «ФАВ-Восточная Европа» Сергей Ворновский в разговоре с редакцией аналитического агентства «АВТОСТАТ» рассказал о новинках компании FAW для российского рынка на 2021 год.
Тарантас Ньюс20 ноября в 04:39