Энергетика
Вести.RuЭксперты прогнозируют резкое падение спроса на нефть в 2020 году
Агентство "Национальные кредитные рейтинги" оценивает потенциальное падение глобального спроса на нефть в 9-15%. При этом выручка России от экспорта "черного золота" и его производных может упасть на 50-60% по итогам года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 03:38, Ашберн
Происшествия
Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным
Lenta.ru вчера в 23:35
Общество
В России призвали воздержаться от поездок за границу
Премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян временно воздержаться от поездок за границу. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 07:09
Происшествия
В Самарской области загорелись 11 частных домов
В Волжском районе Самарской области горят одиннадцать частных домов на площади 1000 квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на МЧС.
BFM.ru 01:44
Культура
Названы победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»
Победителями 11-го сезона шоу «Танцы со звездами» стала пара Ивана Стебунова и Инны Свечниковой.
Культуромания вчера в 07:35
Авто
Появились изображения нового компактного кроссовера от Lada
Среди новинок числятся два новых компактных кроссовера, которые так же как и другие автомобили будут выполнены в фирменном Х-стиле.
Tvoe-avto.com 24 мая в 05:37
Шоу-бизнес
Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с 49-летием
Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет. Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева.
ТВ Центр вчера в 04:40
Происшествия
Два человека погибли и три пострадали в ДТП под Воронежем
Два человека погибли в ДТП, которое произошло в Рамонском районе вечером понедельника, 25 мая.
Вести Воронеж вчера в 16:16
Общество
Писатель из Болгарии обвинил РФ в «попытке присвоить» кириллицу
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года в Болгарии раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что славянская письменность пришла «с македонской земли».
REGNUM вчера в 23:56
Происшествия
Под Иркутском арестовали обвиняемого в изнасиловании и убийстве женщин
Мужчина, обвиняемый в изнасиловании и убийстве двух женщин, числившихся без вести пропавшими, арестован в Иркутской области, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 03:14
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте на фоне пандемии коронавируса и падения финансовых рынков российские банки ввезли в страну почти пять миллиардов наличных долларов и более миллиарда евро.
Lenta.ru 00:00
Транспорт
РЖД продлили временный график «Сапсанов» до 23 июня
РЖД продлили временный график курсирования поездов "Сапсан" до 23 июня, количество рейсов при этом увеличится вдвое, говорится в сообщении холдинга.
ТАСС 02:30
Общество
ВОЗ приостановила испытания препарата от малярии для лечения COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина как возможного средства от коронавирусной инфекции, передает Reuters слова генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса.
Ведомости вчера в 13:03
Общество
В Москве за сутки вылечилось рекордное число зараженных коронавирусом
Число вылечившихся жителей Москвы с коронавирусом за сутки побило рекорд и составило 8033, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Lenta.ru 02:34
Общество
Скончался китайский миллиардер Стэнли Хо
Владелец крупнейшей сети казино в Азии Стенли Хо умер в возрасте 98 лет. Ему принадлежал бизнес, оцениваемый примерно в 6,5 млрд долларов.
Политическая Экспертиза 02:39
Авто
Завод «Соллерс» во Владивостоке перейдет на сокращенную рабочую неделю
Автомобильный завод «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке из-за снижения спроса перейдет на четырехдневную рабочую неделю и пропорционально уменьшит зарплаты сотрудников.
Автоновости дня 01:15
Политика
Офицеры расплачиваются за Сирию
Не позднее февраля 2018 года, считает следствие, майор Заикин, действуя из корыстной заинтересованности, решил создать устойчивую группу, в состав которой вовлек своего знакомого капитана Даниловского, чтобы «получать взятки за совершение ими в пользу взяткодателей действий, входящих в их служебные полномочия».
Коммерсантъ вчера в 18:24
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
Общество
Во Владимирской области подтверждено 57 новых случаев коронавируса
Как сообщает управление Роспотребнадзора по Владимирской области, по состоянию на 10 часов утра 26 мая в регионе выявлено 2379 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Владимирские ведомости 02:33
Экономика
Агрокомплекс Ткачева вошел в тройку крупнейших землевладельцев России
Общая площадь земель под управлением "Агрокомплекса" выросла до 653 тыс. га с 649 тыс. При этом земельный банк "Русагро" снизился с 650 тыс. га до 643 тыс. га.
РБК вчера в 21:13
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM вчера в 15:32
Происшествия
Три человека стали жертвами урагана в Свердловской области
По меньшей мере 3 человека погибли в результате урагана в Екатеринбурге и Свердловской области.
Инфо24 вчера в 16:06
Общество
Россияне на самоизоляции стали чаще инвестировать в ценные бумаги
Доля россиян, которые инвестируют в ценные бумаги, увеличилась с начала кризиса и самоизоляции, но большинство не предпринимали никаких действий для спасения своих сбережений от последствий кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 01:15
Общество
Глава СПЧ предложил отменить штрафы от приложения «Социальный мониторинг»
Приложение «Социальный мониторинг», с помощью которого ведется контроль передвижения заразившихся коронавирусом, дает недопустимое количество сбоев.
РБК вчера в 21:50
Шоу-бизнес
Звезды вступились за мать-веганку, не кормившую ребенка мясом
Киноафиша России 03:16
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass 2020
Разработчики Dota 2 выпустили боевой пропуск к The International 2020. Обновление вышло в 22:00 по московскому времени.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:21
Космос
Астрономы нашли кольцеобразную галактику в ранней Вселенной
В некоторых исследованиях (1, 2) на основе наблюдательной выборки и теоретических соображений анализируется частота образования коллизионных кольцеобразных галактик в зависимости от космической эпохи — это важно как для определения наилучшей области поиска объектов, так и для описания процесса эволюции Вселенной в целом.
N+1 вчера в 11:00
Шоу-бизнес
Александр Петров сделал своей возлюбленной трогательный подарок
Актеры рассказали, что назвали нового члена семьи Самантой. Петров в своем микроблоге опубликовал фото, сделанное в загородном доме.
RuNews24.ru вчера в 23:59