Агентство "Национальные кредитные рейтинги" оценивает потенциальное падение глобального спроса на нефть в 9-15%. При этом выручка России от экспорта "черного золота" и его производных может упасть на 50-60% по итогам года.

Эксперты прогнозируют резкое падение спроса на нефть в 2020 году

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