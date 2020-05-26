Энергетика
Вести.RuЭксперты прогнозируют резкое падение спроса на нефть в 2020 году
Агентство "Национальные кредитные рейтинги" оценивает потенциальное падение глобального спроса на нефть в 9-15%. При этом выручка России от экспорта "черного золота" и его производных может упасть на 50-60% по итогам года.
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Экономика
Новую льготу получат жители России с пенсией менее 24 тысяч рублей
В документе указывается, что граждане и предприятия будут получать рассрочку.
Evo-rus.com вчера в 14:46
Экономика
В России повысят накопительные пенсии
Накопительные пенсии в России с 1 августа повысят на 9,13%, сообщили в пресс-службе ПФР.
РИА Новости 05:31
Армия и оружие
НАТО не стало отказываться от учений на время пандемии
В Североатлантическом альянсе не согласились с предложением России ограничить военную деятельность на время пандемии коронавируса и отказаться от военных учений в Восточной Европе.
РБК 03:04
Политика
Депутат Гусева обратится в прокуратуру из-за слухов вокруг Медведева
Депутат Госдумы Ирина Гусева в понедельник обратится в Генпрокуратуру.
BFM.ru 24 мая в 15:50
Общество
Математик указал на нелогичность статистики по коронавирусу в РФ
Директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников обратил внимание, что цифра заразившихся новым коронавирусом в РФ за 25 дней четыре раза оканчивалась на «99».
Росбалт 05:30
Общество
ФАС проверит наличие сговора «Магнита» с другими торговыми сетями
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила территориальным управлениям ведомства в 56 регионах проверить наличие сговора между торговой сетью «Магнит» и другими сетями.
Известия 05:43
Общество
Минпросвещения назвало даты проведения пробного ЕГЭ
Пробный единый госэкзамен (ЕГЭ) в России решено провести 29 и 30 июня.
Известия вчера в 11:37
Общество
Режим ограничений в Москве планируют продлить до середины июня, утверждает интернет-издание «Открытые медиа»
Собеседник издания в администрации президента говорит, что пропускной режим планируется снять ко Дню России.
Эхо Москвы вчера в 21:04
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия вчера в 07:12
Здоровье
В России выросла смертность трудоспособного населения
В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года превысила показатель за аналогичный период 2019 года.
Lenta.ru 04:39
Политика
На Украине возбудили дело из-за прослушки беседы Порошенко с Байденом
Государственное бюро расследований Украины возбудило дело из-за прослушки разговора Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 02:46
Энергетика
Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» полностью остановили
Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 05:21
Шоу-бизнес
Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
Газета.Ru 05:46
Происшествия
Более десятка домов в цыганском поселке загорелись под Самарой
Более десятка домов, сгоревших под Самарой, принадлежали цыганской диаспоре, их могли поджечь, сообщил "Интерфаксу" источник в администрации поселка.
Интерфакс 02:38
Здоровье
В Алтайском крае за сутки выявили 79 случаев заражения коронавирусом
Семьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 33 пациента выписаны, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 03:17
Шоу-бизнес
Звезды сериала «Ривердэйл» расстались
ИА InterMedia 06:02
Политика
Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
Народ Украины - "паскудный и орусевший", заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, ранее уже привлекавший внимание СМИ своими грубыми высказываниями в адрес русских и России.
Газета.Ru 04:26
Происшествия
В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома
"С фасада 6-этажного жилого дома произошло обрушение четырех балконов с 3-6 этажей", - рассказали в ведомстве.
Газета.Ru 05:38
Происшествия
Ущерб по делу фонда Gafarov and Partners превысил 43 млн рублей
Сумма ущерба от деятельности фонда Gafarov and Partners, основателем которого является набережночелнинский предприниматель Эрик Гафаров, в настоящее время превышает 43 млн руб. Об этом на брифинге в Кабмине Татарстана заявил глава управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Тимур Минушев.
Коммерсантъ Казань 04:19
Общество
Власти Москвы не планируют отменять приложение «Социальный мониторинг»
Действующее приложение "Социальный мониторинг" для контроля соблюдения самоизоляции заразившимися коронавирусом отменять в Москве не планируется.
ТАСС 05:17
Происшествия
Число умерших с коронавирусом в Крыму возросло до 11
Число умерших больных с коронавирусной инфекцией в Крыму возросло до 11 человек, сообщил министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов.
РИА Новости 03:53
Киберспорт
Ктулху станет новым играбельным персонажем SMITE
Titan Forge Games объявила, что новым играбельным персонажем SMITE станет Ктулху — Великий Древний из произведений Говарда Лавкрафта.
Игромания.ру 05:34
Общество
Где и как заболели коронавирусом в Самарской области
В Самарской области зарегистрировано 87 новых случаев заболевания коронавирусом.
СОВА 04:29
Хоккей
«Авангард» может подписать контракт с защитником Береглазовым
Омск, 26 мая 2020, 10:12 — REGNUM Омский «Авангард» подпишет контракт с защитником Алексеем Береглазовым.
REGNUM 03:12
Общество
Глава Минстроя вылечился от коронавируса и вышел на работу
Глава Минстроя России Владимир Якушев вылечился от коронавируса и вышел на работу.
Газета.Ru 04:37
Общество
Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись
Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным.
Коммерсантъ вчера в 18:24
Общество
Первый министр энергетики России умер от коронавируса
Бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президента Борисе Ельцине Владимир Лопухин умер после заражения коронавирусом в возрасте 68 лет.
РБК 05:41
Общество
Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео
Народные новости 04:49