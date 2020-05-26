Энергетика

Вести.RuВести.RuЭксперты прогнозируют резкое падение спроса на нефть в 2020 году

Агентство "Национальные кредитные рейтинги" оценивает потенциальное падение глобального спроса на нефть в 9-15%. При этом выручка России от экспорта "черного золота" и его производных может упасть на 50-60% по итогам года.
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Эксперты: мировой спрос на нефть может снизиться на 9-15%

Московский Комсомолец03:16

Эксперты прогнозируют резкое падение спроса на нефть в 2020 году

Вести.Ru00:21

НКР: спрос на нефть в мире может выйти на докризисный уровень к 2022 году

ПРАЙМвчера в 17:00

Эксперты: мировой спрос на нефть в 2020 году может снизиться на 9-15%

ТАССвчера в 17:03

Эксперты подсчитали возможные потери России в экспорте нефтепродуктов

Известиявчера в 17:00
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Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 06:08, Ашберн
Экономика

Новую льготу получат жители России с пенсией менее 24 тысяч рублей

В документе указывается, что граждане и предприятия будут получать рассрочку.
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Экономика

В России повысят накопительные пенсии

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НАТО не стало отказываться от учений на время пандемии

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Политика

Депутат Гусева обратится в прокуратуру из-за слухов вокруг Медведева

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Общество

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Директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников обратил внимание, что цифра заразившихся новым коронавирусом в РФ за 25 дней четыре раза оканчивалась на «99».
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Собеседник издания в администрации президента говорит, что пропускной режим планируется снять ко Дню России.
Эхо Москвы вчера в 21:04
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Общество

Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия вчера в 07:12
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В России выросла смертность трудоспособного населения

В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года превысила показатель за аналогичный период 2019 года.
Lenta.ru 04:39
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Политика

На Украине возбудили дело из-за прослушки беседы Порошенко с Байденом

Государственное бюро расследований Украины возбудило дело из-за прослушки разговора Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 02:46
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Энергетика

Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» полностью остановили

Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 05:21
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Шоу-бизнес

Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
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В Алтайском крае за сутки выявили 79 случаев заражения коронавирусом

Семьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 33 пациента выписаны, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
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Народ Украины - "паскудный и орусевший", заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, ранее уже привлекавший внимание СМИ своими грубыми высказываниями в адрес русских и России.
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Сумма ущерба от деятельности фонда Gafarov and Partners, основателем которого является набережночелнинский предприниматель Эрик Гафаров, в настоящее время превышает 43 млн руб. Об этом на брифинге в Кабмине Татарстана заявил глава управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Тимур Минушев.
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Действующее приложение "Социальный мониторинг" для контроля соблюдения самоизоляции заразившимися коронавирусом отменять в Москве не планируется.
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Число умерших с коронавирусом в Крыму возросло до 11

Число умерших больных с коронавирусной инфекцией в Крыму возросло до 11 человек, сообщил министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов.
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Где и как заболели коронавирусом в Самарской области

В Самарской области зарегистрировано 87 новых случаев заболевания коронавирусом.
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Бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президента Борисе Ельцине Владимир Лопухин умер после заражения коронавирусом в возрасте 68 лет.
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