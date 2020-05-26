Энергетика
Вести.RuЭксперты прогнозируют резкое падение спроса на нефть в 2020 году
Базовый сценарий агентства предполагает падение среднегодового спроса на нефть на 9-10%, до примерно 91 млн баррелей в сутки.
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Авто
Завод «Солерс» во Владивостоке вынужден принять антикризисные меры
Автозавод «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке планирует перейти на 4-дневную рабочую неделю и пропорционально уменьшить зарплаты сотрудников.
Тарантас Ньюс 00:24
Здоровье
О высоком сахаре в крови предупреждает внешний симптом
Характерным признаком сахарного диабета является ксероз - сильная сухость и грубость кожи, а также зуд и шелушение.
Соловей.Инфо 23 мая в 03:02
Армия и оружие
Источник рассказал об испытаниях первого носителя «Посейдонов»
Испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 09852 "Белгород", которая станет первым опытным носителем подводных беспилотных аппаратов "Посейдон", продлятся еще полтора года, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости вчера в 20:03
Политика
Глава украинского космического агентства рассказал об указаниях от США
Усов возглавил космическое агентство в декабре 2019 года. До этого он занимался бизнесом в сфере IT.
Известия вчера в 13:22
Наука
Поможет избежать переедания и бороться с ожирением белковый завтрак
Ugpressa.ru вчера в 13:59
Технологии
В Москве собрали крупнейшую в мире базу КТ пациентов с коронавирусом
В Москве открыты 48 амбулаторных КТ-центров для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
РИА Новости 00:26
Общество
Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил отменить штрафы, которые выписаны приложением «Социальный мониторинг»
Фадеев сказал газете «Коммерсантъ», что из-за сбоев приложение не справилось с возложенной задачей.
Эхо Москвы вчера в 23:20
Шоу-бизнес
Светлана Лобода выложила фото без ретуши после обвинений в пластике
Светлана Лобода поделилась с поклонниками фотографией без ретуши.
Территория новостей 24 мая в 12:58
Происшествия
В Идринском районе мужчина попался на уловки мошенников
Жителю Идринского поступил звонок с неизвестного номера от женщины, которая представилась сотрудником банка.
Среда24 вчера в 22:54
Киберспорт
Подписчикам PS Plus раздадут Call of Duty: WWII
Уже завтра подписчики PS Plus получат бесплатную версию шутера Call of Duty: WWII. Раздача начнётся с 26 мая и продлится до 6 июля.
The GEEK вчера в 14:51
Здоровье
В Забайкалье выросло число тяжело больных пациентов с COVID-19
Жители Забайкальского края стали тяжелее переносить заражение коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на главного санитарного врача региона Светлану Лапу.
РИА Новости 00:16
Наука
Углекислый газ превратят в новые материалы
Популярная механика вчера в 10:10
Шоу-бизнес
Черный памятник появился на могиле Юлии Началовой
VSE42.RU вчера в 02:08
Происшествия
Два человека пали жертвами урагана на Урале
Обрушившийся на Свердловскую область ураган унес по меньшей мере две жизни.
Вести.Ru вчера в 11:09
Здоровье
Еще 8,6 млрд рублей на борьбу с коронавирусом потратит ЕАО
Из резервного фонда Еврейской автономии на борьбу с коронавирусом направят еще 8,6 млн рублей.
EastRussia 00:28
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass 2020
Разработчики Dota 2 выпустили боевой пропуск к The International 2020. Обновление вышло в 22:00 по московскому времени.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:21
Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК вчера в 13:18
Общество
В Приморье смягчили режим ограничений
Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
РИА Новости вчера в 22:28
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Авто
Легендарные машины из США и уникальное ретро: смотрим, что продают автолюбители в Екатеринбурге
С самого своего «рождения» до 2014 года пикап находился у одного хозяина на юго-западе США в штате Нью-Мексико.
Екатеринбург Онлайн 00:30
Путешествия
Алтайская турбаза предлагает отдохнуть в палатках за 550 тысяч
Турбаза отдельно отмечает, что места в палатках быстро заканчиваются из-за закрытых границ во время пандемии коронавируса.
Тайга.инфо вчера в 22:53
Общество
«Вектор» назвал дату начала клинических испытаний вакцины от COVID-19
Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в беседе с ТАСС сообщил, что центр намерен приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 29 июня.
RT на русском вчера в 20:56
Общество
Волонтерам вновь разрешили посещать приюты для животных
Вести.Ru вчера в 23:47
Армия и оружие
Hot Cars составило список самой странной техники России
Обозреватель Hot Cars считает, что в мире есть много странных военных машин, но вышеперечисленные, скорее всего, являются самыми безумными из тех, которые видело человечество.
ПолитРоссия 24 мая в 05:47
Происшествия
Цех Иркутского хлебозавода горел утром 26 мая
ИркСиб вчера в 23:25
Общество
Уехавший в США российский футболист пожаловался на «сумасшедшие цены»
Известия вчера в 18:19
Происшествия
СК опубликовал видео с места убийства школьницы в Пензе
РИА Новости 24 мая в 07:56
Общество
Президент РФ подписал закон об ОСАГО без техосмотра
Москва, 25 мая 2020, 20:08 — REGNUM Закон о возможности заключать договор ОСАГО без диагностической карты подписан 25 мая президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на официальном портале правовой информации.
REGNUM вчера в 13:08
Общество
Салоны красоты потребовали от властей Москвы назвать дату открытия
Ранее в мае заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что власти примут решение по поводу салонов красоты, парикмахерских и других предприятий сферы услуг исходя из развития ситуации с коронавирусом, которая сложится после возобновления работы МФЦ.
РБК вчера в 15:37
Политика
«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»
Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
BaltNews.lt вчера в 05:30