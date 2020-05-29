Экономика
Свободная ПрессаЭксперты прогнозируют рост безработицы в России на 8-10%
Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина объяснила, почему нельзя раздать деньги россиянам в нынешней ситуации. По ее словам, это приведет к скачку инфляции в стране.
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с чего всё началось
Число безработных в России в результате последствий распространения нового коронавируса может вырасти до 15%, при благоприятном сценарии оно составит 6-7%, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:29
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Авто
Skoda Superb iV и Volkswagen Passat GTE провалили «лосиный тест»
Коммерсантъ 27 мая в 13:15
Общество
Роспотребнадзор обозначил новые правила работы для храмов
Православные храмы прекратили работать с 13 апреля. Решение о запрете на посещение для верующих принял глава РПЦ патриарх Кирилл.
Мир новостей 09:13
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 09:58
Футбол
Судья Лиги чемпионов задержан в борделе с оружием и наркотиками
Арбитр ФИФА из Словении Славко Винчич задержан в ходе полицейской операции в Боснии и Герцеговине, передает 24Slata.
Матч ТВ 13:24
Политика
В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну
Разведка США рассекретила документы по экс-советнику Дональда Трампа Майклу Флинну, сообщил в заявлении недавно утвержденный директор национальной разведки Джон Рэтклифф.
РИА Новости 16:54
Кино
Финальный сезон: в сети появился трейлер новых эпизодов «Атаки титанов»
Токио, 29 мая 2020, 18:30 — REGNUM В сети появился трейлер четвёртого сезона аниме-сериала «Атака титанов».
REGNUM 11:30
Экономика
Bloomberg спрогнозировал укрепление рубля из-за отдыха россиян дома
Рубль может укрепиться из-за отказа россиян от поездок за границу в период отпусков.
Газета.Ru 13:08
Экономика
ВВП России в апреле упал на 12%
ВВП РФ в апреле упал на 12% в годовом выражении.
BFM.ru вчера в 15:33
Общество
Правительство Сахалина проверят на коронавирус из-за заразившегося росгвардейца
Тестирование на коронавирус пройдут члены правительства Сахалинской области из-за сотрудника Росгвардии, у которого выявили коронавирус.
ТАСС 07:48
Происшествия
На имущество обвиняемого во взятке замглавы Хакасии наложен арест
На имущество обвиняемого в получении взятки и.о. замглавы Хакасии Сергея Новикова был наложен арест.
Известия 05:36
Происшествия
В Миннеаполисе объявили комендантский час на фоне протестов
Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил режим комендантского часа.
Газета.Ru 17:00
Музыка
«Би-2» выпустила на самоизоляции новый клип
Live24 06:28
Политика
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
Военное дело 11:31
Политика
Венгры станут национальным достоянием Украины
В предварительной версии документа говорится о признании венгров на Украине и украинцев в Венгрии национальным достоянием обеих стран.
Lenta.ru 10:31
Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о возможном срыве контракта с Китаем
Издание отмечало, что в результате может сорваться 30-летний контракт между Россией и Китаем на поставку газа.
РБК вчера в 14:19
Армия и оружие
Истребители России и Украины сопроводили американские бомбардировщики
Отмечается, что 29 мая истребители ПВО Западного и Южного военных округов сопровождали полет стратегических бомбардировщиков В-1В Lancer ВВС США над нейтральными водами обоих морей – на безопасном расстоянии и в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Вести.Ru 10:36
Финансы
Рубль рос второй месяц подряд в мае
В мае рубль рос второй месяц подряд, при этом компенсировав более половины провала марта на фоне стабилизации нефтяного рынка.
RT на русском 18:15
Общество
В Приморье режим повышенной готовности продлили до 15 июня
Губернатор Приморья Олег Кожемяко подписал постановление, согласно которому в крае до 15 июня включительно продлен режим повышенной готовности и, соответственно, предусмотренные им ограничительные меры, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Российская газета 02:05
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Биатлон
СБР утвердил новый тренерский штаб сборной России по биатлону
27 мая на заседании Правления СБР были утвержден тренерский штаб сборной России по биатлону на сезон-2020/21.
Metaratings 27 мая в 13:13
Политика
Мария Захарова раскритиковала разрыв отношений США с ВОЗ
Ударом по международно-правовым основам, которые заложены в сфере здравоохранения, назвала решение Вашингтона разорвать все отношения с ВОЗ официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Российская газета 17:54
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31
Футбол
Аршавин объяснил фразу «Ваши ожидания – ваши проблемы»
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отметил, что, если вбить в Гугл «Андрей Аршавин», то первой появляется именно фраза про «ожидания и проблемы».
Спорт день за днем 10:56
Происшествия
В Подмосковье на свалку выбросили лекарства на 6 миллионов рублей
Российская газета 03:30
Общество
Минюст отказался от увеличения штрафов за нарушение ПДД в новом КоАП
Минюст решил не увеличивать в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
РБК 12:11
Игры
Некоторым старым играм на Xbox Series X повысят разрешение или FPS
Игромания.ру вчера в 09:18
Наука
Физики впервые измерили свойства короткоживущей радиоактивной молекулы
Физики из проекта ISOLDE впервые измерили свойства короткоживущей молекулы из фтора и радия, а также изучили ее структуру.
ТАСС Наука 27 мая в 11:00
Общество
В России могут разработать приложение для мигрантов
В случае, если приезжий откажется от загрузки приложения, это негативно отразится на его рейтинге социального доверия.
Ferra 01:10