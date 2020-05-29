Экономика

Свободная ПрессаСвободная ПрессаЭксперты прогнозируют рост безработицы в России на 8-10%

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина объяснила, почему нельзя раздать деньги россиянам в нынешней ситуации. По ее словам, это приведет к скачку инфляции в стране.
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с чего всё началось

BCG привела три сценария роста безработицы в России

Число безработных в России в результате последствий распространения нового коронавируса может вырасти до 15%, при благоприятном сценарии оно составит 6-7%, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости28 мая в 20:29

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BCG привела три сценария роста безработицы в России

РИА Новости28 мая в 20:29

BCG ожидает роста безработицы в России на 8–10%

Коммерсантъ28 мая в 18:56

Эксперты допустили рост безработицы в России в 3 раза при жестком кризисе

РБК28 мая в 17:00

России грозит всплеск безработицы в случае «критического спада»

URA.Ru28 мая в 18:40

Эксперты BCG прогнозируют временный рост безработицы в РФ до 10%

Интерфакс28 мая в 18:32

Исследование: число безработных в России может вырасти в 2-3 раза

ТАСС28 мая в 17:20

Безработица в России может вырасти в 2-3 раза

Московский Комсомолец28 мая в 18:42
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Космос

Crew Dragon с экипажем на борту пристыковался к МКС

REGNUM 10:23
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
9K
Политика

Путин предложил определить шаги России после открытия границ

Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 13:08
1,2K
Политика

В Кремле рассказали, как пройдет Парад Победы

РИА Новости 06:45
1,1K
Политика

Украинский телеведущий пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса

Телеведущий и писатель из Львова Остап Дроздов в эфире своего YouTube-канала пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса.
РИА Новости 09:17
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Общество

Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
REGNUM 01:36
1,2K
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
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Политика

В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
8
Общество

В Белоруссии задерживают активистов оппозиции

В Минске неизвестные люди задержали оппозиционного политика Николая Статкевича, передает местный правозащитный центр «Весна».
Эхо Москвы 09:33
4
Общество

Минтруд разработал особый порядок увольнения при пандемии

Министерство труда и соцзащиты разработало проект постановления правительства, регламентирующий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день в условиях пандемии.
РИА Новости 29 мая в 02:37
1,3K
Происшествия

В Дзержинске женщина родила ребенка на улице

В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета вчера в 07:14
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Происшествия

Жуткое ДТП в Почепском районе произошло

В Почепском районе Брянской области днем 31 мая случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Городской32 (Брянск) 06:05
5
Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина подала в суд на отца

В эфире шоу «Секрет на миллион» телеканала НТВ, Ольга Зарубина призналась: дочь говорила ей, что хочет наложить на себя руки, но они справились с этой проблемой и теперь желают призвать к ответу Малинина.
Вокруг ТВ 06:39
16
Здоровье

В Минздраве оценили риск заражения коронавирусом медиками при работе с «легкими» пациентами

Риск для медицинских работников заразиться новой коронавирусной инфекцией в ходе работы с пациентами лёгкой и средней степени тяжести значительно меньше, чем в магазине и общественных местах, заявила замминистра здравоохранения России Татьяна Семенова.
Парламентская газета 10:58
Армия и оружие

США могут отправить военных в Тунис «из-за России»

Соединенные Штаты могут направить в Тунис дополнительную бригаду военных, как утверждают в Вашингтоне, «из-за России», которую они обвинили во вмешательстве в дела региона.
Московский Комсомолец 29 мая в 22:59
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Футбол

Шахтер — Динамо (Киев) 1:1 (2-й тайм)

Сегодня 17:00 по московскому времени «Шахтер» встретится с «Динамо» в поединке чемпионата Украины.
Vprognoze.ru 08:28
Космос

В «Роскосмосе» сообщили о планах испытания новых ракет в 2020 году

Уже в этом году проведем испытания двух новых ракет, а в следующем — возобновляем нашу лунную программу.
Известия 05:48
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Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
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Космос

Астрофизик РАН расскажет тоболякам о космосе

Тоболяки смогут узнать больше о космосе от аспиранта Специальной астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкессии Александры Гроховской.
Тюменская область сегодня 03:55
Единоборства

Бернс победил Вудли в главном поединке UFC Fight Night 176

Главным событием UFC Fight Night 176 стал бой между первым номером рейтинга полусреднего веса и главным претендентом на пояс чемпиона Тайроном Вудли и занимающим шестое место Гилбертом Бернсом.
Российская газета 01:21
Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

BFM.ru 09:55
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Хоккей

Пятикратный чемпион России раскритиковал новый потолок зарплат в КХЛ

По словам Терещенко, новый регламент ударил по всем игрокам КХЛ. Он отметил, что многие хоккеисты не в восторге от потолка зарплат.
Газета.Ru 07:45
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
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Происшествия

Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР

Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 07:22
17
Здоровье

В Свердловской области нашли ещё 265 носителей коронавируса

REGNUM 04:19
626
Происшествия

В городах США вводят комендантский час из-за беспорядков

Коммерсантъ вчера в 21:33
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Наука

Учёные научились управлять экспрессией генов приложением на смартфоне

С учётом развития электроники было бы заманчиво научиться управлять биоимплантатами электрическими импульсами.
3DNews вчера в 10:12
Общество

Правила приема в первый класс могут измениться в России

Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
37
Происшествия

В ДТП под Красноярском погибли трое

REGNUM вчера в 23:51
14
Энергетика

В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости 29 мая в 13:00
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