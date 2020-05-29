Экономика
Свободная ПрессаЭксперты прогнозируют рост безработицы в России на 8-10%
Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина объяснила, почему нельзя раздать деньги россиянам в нынешней ситуации. По ее словам, это приведет к скачку инфляции в стране.
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с чего всё началось
Число безработных в России в результате последствий распространения нового коронавируса может вырасти до 15%, при благоприятном сценарии оно составит 6-7%, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости.РИА Новости28 мая в 20:29
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Шоу-бизнес
Баскову и Билану дали МРОТ, а Пригожину и Лепсу отказали
В соответствии с постановлением правительства о мерах поддержки экономики, многие деятели шоу-бизнеса, как и положено, подали заявление в ФНС на получение субсидий для работников предприятий, вынужденных остановить работу из-за пандемии.
REGNUM вчера в 09:16
Политика
Трамп заявил о готовности направить в Миннеаполис армию
Вашингтон, 30 мая 2020, 21:04 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что он готов отправить вооруженные силы в охваченный беспорядками Миннеаполис (США, штат Миннесота).
REGNUM 14:04
Общество
В Крыму разработали трехэтапный план открытия курортного сезона
Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило план открытия курортного сезона в три этапа.
Известия 13:26
Шоу-бизнес
Кристина Асмус рассказала, куда она переехала в период карантина
Актриса Кристина Асмус поделилась с изданием «Комсомольская правда», куда она вместе с мужем и ребенком переехала в период карантина.
Bimru.ru 11:51
Политика
Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ
Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
BFM.ru 07:37
Космос
Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен
Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38
Энергетика
С чем связан интерес Китая к сланцевым компаниям США
Чем вызван интерес Китая к американским сланцевикам — в материале RT.
RT на русском 06:31
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 05:41
Политика
МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты
Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой.
Известия 11:05
Политика
Флинн призывал Кисляка предпринять соразмерные шаги в ответ на санкции
В ходе телефонного разговора в 2016 году экс-помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн просил тогдашнего посла РФ Сергея Кисляка предпринять соразмерные шаги в ответ на введенные администрацией Барака Обамы антироссийские санкции.
РЕН ТВ вчера в 21:30
Общество
Песков рассказал, когда сбреет бороду
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что сбреет бороду после выхода на работу в офис.
РИА Новости 11:44
Авто
Компания Ford воскресит драйверскую вариацию Mustang
Американская компания Ford планирует вернуть в свою модельную линейку Ford Mustang, драйверскую версию Mach 1.
32CARS.ru вчера в 16:18
Политика
Меркель отказалась принимать участие в саммите G7 в Вашингтоне
По имеющейся информации, немецкий политик отказалась принять участие в саммите G7, который должен состояться в июне в Вашингтоне.
RuNews24.ru 10:33
Общество
В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье.
Коммерсантъ 12:59
Политика
Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России
Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета вчера в 17:16
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Авто
УАЗ «Профи» получил новую версию
Ульяновский автозавод представил новый маловысотный автомобильный рычажно-гидравлический подъемник на базе УАЗ «Профи».
Автоновости дня вчера в 03:22
Общество
Режим самоизоляции продлен в Волгоградской области
Режим самоизоляции продлен в Волгоградской области до 16 июня включительно.
Блокнот Волгоград вчера в 09:44
Происшествия
Як-52 потерпел крушение в Нижегородской области
Известия 10:30
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях
Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
РИА Новости вчера в 15:26
Армия и оружие
Необычные тренировки китайских огнеметчиков попали на видео
Политическая Экспертиза 12:32
Общество
Москвичам назвали дату наступления климатического лета
К следующим выходным, 6 и 7 июня, в Москве наступит климатическое лето.
Lenta.ru вчера в 06:45
Хоккей
СКА и «Амур» обменялись игроками
Хоккейные клубы СКА и «Амур» произвели обмен игроками, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
ИА DixiNews // Санкт-Петербург 28 мая в 09:27
Политика
Дональд Трамп подписал указ о регулировании соцсетей
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей.
Новая газета вчера в 01:44
Общество
Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина
Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве.
Ведомости вчера в 10:46
Здоровье
Назван новый «апокалиптический» вирус
Миру грозит новый «апокалиптический» вирус, который будет передаваться от животного к человеку.
News.ru 11:40
Шоу-бизнес
Рэпер Элджей показал себя без линз и грилзов
Рэпер Алексей Узенюк, известный под псевдонимом Элджей, показал поклонникам свою настоящую внешность.
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Футбол
«Ювентус» готов включить Рабьо в сделку по покупке Погба
По информации Calciomercato, Ювентус предложил включить полузащитника Адриена Рабьо в сделку по обмену Погба.
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