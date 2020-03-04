Экономика
РБКKnight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%
По подсчетам экспертов компании, к концу 2019 года число ультрахайнетов в России составило 8 924 человека, что на 331 человека больше, чем годом ранее. К 2024 году в Knight Frank ожидают увеличения их числа до 11 019 человек.
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По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, число заражённых в Москве не изменилось, зарегистрировано 6 случаев.
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На лестничной площадке в одном из жилых домов в Санкт-Петербурге нашли труп застреленного ребенка.
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Российская фигуристка Камила Валиева завоевала золото юниорского чемпионата мира в Таллине.
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Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
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Первый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Молдавии.
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SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon
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Шесть человек погибли в ДТП в республике Коми
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