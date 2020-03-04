Экономика
ТАССЭксперты прогнозируют рост числа мультимиллионеров в России на 23%
В течение ближайших пяти лет количество мультимиллионеров в России увеличится на 23%, до более чем 11 тыс. человек.
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Политика
В Кремле завершились переговоры Путина и Эрдогана
Хоккей
«Салават Юлаев» вышел вперед в серии против «Авангарда»
Уфимский "Салават Юлаев" выиграл третий матч плей-офф Кубка Гагарина против "Авангарда" и повел в серии со счетом 2-1.
Музыка
Ведущий призвал Украину не участвовать в Евровидении из-за Little Big
Владимир Остапчук, украинский телевизионный ведущий, считает, что группа Go_A не должна ехать на Евровидении, хотя группа планирует представлять страну на международном музыкальном конкурсе.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Космос
Марсоход Curiosity снял самую детальную панораму Марса
Ровер помог создать панораму Марса с самым высоким разрешением на сегодняшний день. Изображение содержит 1,8 миллиарда пикселей.
Общество
Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевых сережках из масс-маркета
Кейт Миддлтон появилась на публике в Дублине в дешевых сережках масс-маркетового бренда Accessorize. Ее фотографии публикует The Sun.
Игры
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx.
Происшествия
В Брянске потушили пожар в модном баре «Rollings»
Финансы
Курс евро поднялся выше 75 рублей
Курс рубля усилил снижение к поднявшемуся выше 75 рублей евро и продолжает снижаться к доллару.
Шоу-бизнес
Леся Кафельникова обвинила отца в попытке насильно выдать ее замуж
Леся Кафельникова обвинила отца в попытке насильно выдать ее замуж Дочь разоблачила спортсмена после его скандального интервью.
Общество
Организаторы решили не проводить ПМЭФ-2020 из-за коронавируса
Оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса.
Шоу-бизнес
Кэти Перри намекнула на беременность от Орландо Блума
В клипе Кэти Перри предстала в нежном цветочном образе, а в комментариях поклонники осыпали звезду комплиментами и поздравлениями с первой беременностью.
Технологии
В чипсетах Intel нашли неустранимую уязвимость
Эксперты российской компании Positive Technologies нашли уязвимость в процессорах Intel.
Политика
В парламенте Турции депутаты подрались из-за Сирии
Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.
Энергетика
Новак заявил, что покинул заседание ОПЕК+ в Вене планово
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что покинул заседание комитета ОПЕК+, которое проходит в Вене, планово.
Экономика
Госдума одобрила законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о приобретении кабмином у Центробанка пакета акций Сбербанка.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.
Футбол
Фанат «Спартака» подарил Цорну гитару в благодарность за трансфер Соболева:
Напомним, что в январе «Спартак» арендовал Соболева у «Крыльев Советов» с правом выкупа.
Игры
Киберпанковое приключение Cloudpunk выйдет на РС 23 апреля
Студия Ion Lands объявила дату релиза своего симулятора курьера Cloudpunk.
Происшествия
Таксиста обвинили в изнасиловании школьницы под Калининградом
Таксиста обвиняют в изнасиловании 15-летней школьницы в поселке Малое Исаково под Калининградом, он арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК по Калининградской области Наталья Гацко.
Биатлон
Херрман выиграла спринт на этапе КМ в Нове-Место
На этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место состоялась спринтерская гонка у женщин на 7,5 км. Победу в гонке одержала представительница Германии Дениз Херрман.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Шоу-бизнес
Дочь Волочковой вновь вышла в свет со своей мачехой
15-летняя наследница Волочковой вновь вышла в свет со своей мачехой. Поклонники девушки уверены, что она станет еще красивее своей матери.
Происшествия
СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту
Общество
В Петербурге 700 студентов отправили на карантин из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге сразу 700 студентов закрыли на 14-дневный карантин в здании общежития университета имени Мечникова из-за контактов с итальянцем, у которого подозревают коронавирус COVID-19.
Футбол
«Спартак» в меньшинстве победил ЦСКА в матче Кубка России
Футболисты "Спартака" в меньшинстве победили ЦСКА в матче Кубка России. "Столичное дерби" завершилось со счетом 3:2 в дополнительное время.
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Здоровье
В Грузии подтверждено сразу пять случаев заражения коронавирусом
По словам руководителя Центра по контролю за заболеваниями Амирана Гамкрелидзе, все пять выявленных сегодня зараженных прилетели с 44-летним гражданином Грузии, который в воскресенье приехал из Италии и у которого оказался коронавирус.