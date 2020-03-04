Экономика

ТАССТАССЭксперты прогнозируют рост числа мультимиллионеров в России на 23%

В течение ближайших пяти лет количество мультимиллионеров в России увеличится на 23%, до более чем 11 тыс. человек.
Читать в источнике
Комментировать106

Подробнее о событии

Большинство ультрахайнетов ставят недвижимость выше ценных бумаг

РИА Новостивчера в 04:51

Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4%

Коммерсантъвчера в 07:46

России предсказали резкий рост числа сверхбогачей

Lenta.ruвчера в 06:30

Эксперты прогнозируют рост числа мультимиллионеров в России на 23%

ТАССвчера в 06:08

Мультимиллионеры из России и СНГ стали лидерами по доле средств в кеше

РБКвчера в 14:26

Эксперты предсказали рост числа сверхбогатых россиян

Известиявчера в 03:38

Число сверхбогатых людей в мире превысило полмиллиона человек

Forbesвчера в 00:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 13:27, Ашберн
Политика

В Кремле завершились переговоры Путина и Эрдогана

RT на русском 12:15
Хоккей

«Салават Юлаев» вышел вперед в серии против «Авангарда»

Уфимский "Салават Юлаев" выиграл третий матч плей-офф Кубка Гагарина против "Авангарда" и повел в серии со счетом 2-1.
Российская газета 13:05
Музыка

Ведущий призвал Украину не участвовать в Евровидении из-за Little Big

Владимир Остапчук, украинский телевизионный ведущий, считает, что группа Go_A не должна ехать на Евровидении, хотя группа планирует представлять страну на международном музыкальном конкурсе.
ToDay News Ufa 12:38
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия вчера в 11:27
Космос

Марсоход Curiosity снял самую детальную панораму Марса

Ровер помог создать панораму Марса с самым высоким разрешением на сегодняшний день. Изображение содержит 1,8 миллиарда пикселей.
Вести.Ru 08:55
Общество

Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевых сережках из масс-маркета

Кейт Миддлтон появилась на публике в Дублине в дешевых сережках масс-маркетового бренда Accessorize. Ее фотографии публикует The Sun.
Lenta.ru 10:16
Игры

Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx

Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx.
Дни24 03 марта в 08:45
Происшествия

В Брянске потушили пожар в модном баре «Rollings»

БрянскToday 12:23
Финансы

Курс евро поднялся выше 75 рублей

Курс рубля усилил снижение к поднявшемуся выше 75 рублей евро и продолжает снижаться к доллару.
Газета.Ru 12:31
Шоу-бизнес

Леся Кафельникова обвинила отца в попытке насильно выдать ее замуж

Леся Кафельникова обвинила отца в попытке насильно выдать ее замуж Дочь разоблачила спортсмена после его скандального интервью.
Экспресс газета 11:44
Общество

Организаторы решили не проводить ПМЭФ-2020 из-за коронавируса

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса.
RT на русском 12:34
Шоу-бизнес

Кэти Перри намекнула на беременность от Орландо Блума

В клипе Кэти Перри предстала в нежном цветочном образе, а в комментариях поклонники осыпали звезду комплиментами и поздравлениями с первой беременностью.
Дни24 03:47
Технологии

В чипсетах Intel нашли неустранимую уязвимость

Эксперты российской компании Positive Technologies нашли уязвимость в процессорах Intel.
Lenta.ru 08:08
Общество

В Екатеринбурге устроят салют в связи с годовщиной смерти Сталина

REGNUM 08:15
Политика

В парламенте Турции депутаты подрались из-за Сирии

Российская газета вчера в 19:25
Общество

Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии

Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.
РИА Новости 09:18
Энергетика

Новак заявил, что покинул заседание ОПЕК+ в Вене планово

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что покинул заседание комитета ОПЕК+, которое проходит в Вене, планово.
RT на русском 03:35
Экономика

Госдума одобрила законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о приобретении кабмином у Центробанка пакета акций Сбербанка.
RT на русском вчера в 09:22
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.
Интерфакс 13:02
Футбол

Фанат «Спартака» подарил Цорну гитару в благодарность за трансфер Соболева:

Напомним, что в январе «Спартак» арендовал Соболева у «Крыльев Советов» с правом выкупа.
Sports.ru 12:52
Игры

Киберпанковое приключение Cloudpunk выйдет на РС 23 апреля

Студия Ion Lands объявила дату релиза своего симулятора курьера Cloudpunk.
Игромания.ру 12:00
Происшествия

Таксиста обвинили в изнасиловании школьницы под Калининградом

Таксиста обвиняют в изнасиловании 15-летней школьницы в поселке Малое Исаково под Калининградом, он арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК по Калининградской области Наталья Гацко.
РИА Новости 09:01
Биатлон

Херрман выиграла спринт на этапе КМ в Нове-Место

На этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место состоялась спринтерская гонка у женщин на 7,5 км. Победу в гонке одержала представительница Германии Дениз Херрман.
RT на русском 12:58
Шоу-бизнес

Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках

Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Uznayvse.ru 03:56
Шоу-бизнес

Дочь Волочковой вновь вышла в свет со своей мачехой

15-летняя наследница Волочковой вновь вышла в свет со своей мачехой. Поклонники девушки уверены, что она станет еще красивее своей матери.
Подмосковье Сегодня вчера в 13:45
Происшествия

СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту

РИА Новости 03:37
Общество

В Петербурге 700 студентов отправили на карантин из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге сразу 700 студентов закрыли на 14-дневный карантин в здании общежития университета имени Мечникова из-за контактов с итальянцем, у которого подозревают коронавирус COVID-19.
Ридус 12:24
Футбол

«Спартак» в меньшинстве победил ЦСКА в матче Кубка России

Футболисты "Спартака" в меньшинстве победили ЦСКА в матче Кубка России. "Столичное дерби" завершилось со счетом 3:2 в дополнительное время.
РИА Новости вчера в 14:10
Экономика

Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам

Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
ФедералПресс вчера в 05:53
Здоровье

В Грузии подтверждено сразу пять случаев заражения коронавирусом

По словам руководителя Центра по контролю за заболеваниями Амирана Гамкрелидзе, все пять выявленных сегодня зараженных прилетели с 44-летним гражданином Грузии, который в воскресенье приехал из Италии и у которого оказался коронавирус.
Sputnik Грузия 12:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное