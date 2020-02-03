По прогнозу крупнейшего банка Северной Европы, Nordea Bank, к концу этого года евро подорожает до 71 рубля, а в следующем — перевалит за 80. По мнению аналитиков Nordea, непредсказуемость американской экономической политики заставит инвесторов избавляться от рискованных активов.

с чего всё началось

Эксперты из Nordea Bank предсказали российскому рублю последующее снижение. По их словам, негативный тренд будет наблюдаться до 2021 года включительно. Как считают аналитики, к концу текущего года один евро будут просить примерно 71 рубль, а в 2021 году - порядка 80 рублей.

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