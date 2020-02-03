Финансы
Актуальные НовостиЭксперты Nordea Bank предсказали рублю непрерывное снижение
Эксперты из Nordea Bank предсказали российскому рублю последующее снижение. По их словам, негативный тренд будет наблюдаться до 2021 года включительно. Как считают аналитики, к концу текущего года один евро будут просить примерно 71 рубль, а в 2021 году - порядка 80 рублей.
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с чего всё началось
По прогнозу крупнейшего банка Северной Европы, Nordea Bank, к концу этого года евро подорожает до 71 рубля, а в следующем — перевалит за 80. По мнению аналитиков Nordea, непредсказуемость американской экономической политики заставит инвесторов избавляться от рискованных активов.РИА Новости00:00
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