Экономика

ТАССТАССЭксперты прогнозируют рост спроса на «ипотечные каникулы» в 2020 году

Спрос на "ипотечные каникулы" в 2020 году повысится на фоне роста ипотечного кредитования и повышения информированности граждан о данной возможности. Такое мнение выразили ТАСС опрошенные эксперты.
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Эксперты прогнозируют рост спроса на «ипотечные каникулы» в 2020 году

ТАСС20:02

В России предрекли спрос на ипотечные каникулы из-за осведомленности людей

Lenta.ru20:54

Спрос на «ипотечные каникулы» в 2020 году может увеличиться

News.ru21:07
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