Экономика
ТАССЭксперты прогнозируют рост спроса на «ипотечные каникулы» в 2020 году
Спрос на "ипотечные каникулы" в 2020 году повысится на фоне роста ипотечного кредитования и повышения информированности граждан о данной возможности. Такое мнение выразили ТАСС опрошенные эксперты.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 21:56, Ашберн
Экономика
Банк России опубликовал прогноз по ВВП в 2019 году
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, годовой темп прироста в III квартале 2019 г. составил 1,7%. По данным главы Счётной палаты Алексея Кудрина, вряд ли по итогам текущего года удастся добиться роста ВВП в 1,3%.
Общество
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Мэр Кемерово Илья Середюк в беседе с "Газетой.Ru" выразил надежду, что купленная за 18 миллионов рублей ель еще долго не потребует замены.
Происшествия
Все пострадавшие при нападении в Гааге оказались несовершеннолетними
Сообщалось, что мужчина с ножом напал на прохожих на одной из нидерландских улиц, в результате пострадали несколько человек.
Политика
Исландия пригласит Путина на саммит Арктического совета
Исландия пригласит президента России Владимира Путина на саммит Арктического совета.
Политика
Опрос показал отношение белорусов к России
Более половины (57,6%) жителей Белоруссии считают союзнические отношения с Россией наиболее приемлемыми для страны, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследования Центра международных отношений ИМИ МГИМО.
Энергетика
Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом
Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
Происшествия
Названо имя подозреваемого в нападении на Лондонском мосту
Нападение произошло в британской столице днем в пятницу, 28 ноября. Его жертвами стали два человека.
Общество
Дерипаску лишили гражданства Кипра
Politis утверждает, что гражданства хотят лишить миллиардера Олега Дерипаску и двоих его детей, экс-президента Еврофинанс Моснарбанка Владимира Столяренко, его жену и дочь, а также бывшего первого вице-президента этого банка Александра Бондаренко, его супругу и двоих детей.
Армия и оружие
Анкара испытала российские С-400 на американских F-16
Наука
На МКС научились выращивать кости
Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке
Боец смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Происшествия
Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат
В начале 2012 года на съемочной площадке шоу "Дом-2" прогремел взрыв, в результате которого пострадал 23-летний работник передачи Владимир Шахов.
Культура
Байрак начала снимать второй сезон сериала «Ничто не случается дважды»
Режиссер Оксана Байрак приступила к съемкам второго сезона саги.
Авто
К тестам нового турбомотора приступил УАЗ
Ранее наш ресурс рассказал, что новый внедорожник от УАЗ получит совершенно новый силовой агрегат.
Космос
Air & Space (США): спустя много лет после запуска «Вояджеры» продолжают работать (Air & Space magazine)
Два космических зонда-близнеца «Вояджер», самые старые и уважаемые зонды НАСА, продолжают непрерывно передавать данные на Землю.
Политика
Жириновский назвал ошибкой вывод советских войск из Восточной Европы
Глава ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя инициативу по установлению памятника власовцам в Праге, заявил, что решение о выводе советских войск из Восточной Европы было «ошибкой».
Шоу-бизнес
В поисках музы: рэпер Гуф не скрывает чувств к новой избраннице
Новой избранницей музыканта стала творческая личность, под стать певцу.
Футбол
«Краснодар» победил «Базель» в Лиге Европы
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию
Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул эту должность — информацию о нем убрали со страницы руководства на сайте компании.
Политика
Задержанная в Севастополе за шпионаж россиянка служит на флоте
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что задержанная по обвинению в госизмене в крымском городе россиянка является гражданской служащей Черноморского флота России.
Общество
Силуанов предложил Медведеву сократить число надзорных органов
Глава министерства финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов предложил главе правительства Дмитрию Медведеву сократить число надзорных органов в России в ходе проведения «регуляторной гильотины».
Общество
Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына
В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Общество
Из бюджета Украины выделили 150 млн гривен фонду супруги Порошенко
Из украинского государственного бюджета выделят 150 млн гривен (около 402 млн руб.) в 2020 году на Украинский культурный фонд (УКФ), который возглавляет супруга экс-президента Петра Порошенко.
Технологии
Древние 7000-летние сооружения раскопаны в Польше
7000-летние сооружения старше Великой Пирамиды Гизы, каким-то образом оставались без внимания в течение многих веков, пока исследователи не заметили их очертания.
Кино
Премьеру «На полвека поэзии позже» отложили на неделю
Нужиньский извинился перед поклонниками, которые долго ждали фильм, — тем более что его выход уже откладывали. ("Если уж начали переносить премьеру, трудно отучиться", — пошутил он).
Политика
Украинского участника шоу выгнали навсегда за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Футбол