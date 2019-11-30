Экономика

ТАССТАССЭксперты прогнозируют рост спроса на «ипотечные каникулы» в 2020 году

Спрос на "ипотечные каникулы" в 2020 году повысится на фоне роста ипотечного кредитования и повышения информированности граждан о данной возможности. Такое мнение выразили ТАСС опрошенные эксперты.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Эксперты прогнозируют рост спроса на «ипотечные каникулы» в 2020 году

ТАСС20:02

В России предрекли спрос на ипотечные каникулы из-за осведомленности людей

Lenta.ru20:54

Спрос на «ипотечные каникулы» в 2020 году может увеличиться

News.ru21:07

СМИ: в 2020 году вырастет спрос на ипотечные каникулы

Свободная Пресса22:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 22:25, Ашберн
Политика

Объяснено решение командира самолета Путина приземляться в тумане

Lenta.ru 08:07
Политика

Путин и Зеленский смогут обсудить транзит газа на встрече в Париже

Обстоятельные переговоры должны состояться на рабочем уровне,- сообщил Песков в беседе с журналистами по поводу соглашения между Россией и Украиной И только в том случае, если рабочим группам не удастся уладить все существующие разногласия, лидеры двух стран будут иметь возможность обсудить их лично.
Южный Федеральный 10:21
Шоу-бизнес

Оскандалившуюся Кристину Асмус поддержал актер Табаков

Павел Табаков, который снимался в откровенных сценах с Кристиной Асмус, рассказал про особенности создания интимных сцен в фильмах и защитил девушку от нападок.
ИнфоСМИ 13:13
Происшествия

Установлена личность устроившего теракт на Лондонском мосту

Британская полиция установила личность мужчины, устроившего теракт на Лондонском мосту.
Газета.Ru 17:23
Политика

Париж счел оскорблением совет Эрдогана Макрону проверить голову

"Посол [Турции] будет вызван в министерство для объяснений", — говорится в заявлении Ранее в пятницу Эрдоган раскритиковал Макрона за его слова о "смерти мозга" НАТО и посоветовал ему самому проверить голову.
РБК 12:06
Политика

Apple анализирует политику определения границ после решения по Крыму

Корпорация Apple проводит углубленный анализ политики определения оспариваемых границ в своих приложениях, после того как компания в сервисе "Погода" обозначила Крым российским, заявила пресс-секретарь Apple Труди Мюллер агентству Рейтер.
РИА Новости 22:03
Происшествия

В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек

В результате погибли все, кто находился в легковом автомобиле - двое взрослых и трое детей.
Российская газета 22:11
Футбол

«Арсенал» опубликовал прощальное сообщение Эмери

Чемпионат 15:08
Футбол

Доменико Тедеско ответил Артему Дзюбе на слова про войну

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал слова форварда «Зенита» Артема Дзюбы о том, что встреча с красно-белыми – это война.
Петербургский дневник 06:52
Политика

Глава ДНР прокомментировал закон о госгранице

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал закон, который устанавливает границы ДНР в пределах Донецкой области.
RT на русском 11:47
Энергетика

Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом

Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
РИА Новости 10:43
Шоу-бизнес

Ольга Орлова поделилась откровенным фото со своими подписчиками

Ольга Орлова, вдохновившись местной природой Сейшел, почувствовала себя Евой из Эдемского сада и порадовала подписчиков естественным снимком, на котором обнажённое тело было прикрыто листом экзотического дерева.
SM News вчера в 07:47
Единоборства

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Газета.Ru 21:38
Общество

В Благовещенске достроили мост в Китай через Амур

В Благовещенске завершили строительство моста через реку Амур, который ведёт из России в Китай.
REGNUM 00:24
Происшествия

Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
РИА Новости 20:50
Шоу-бизнес

Роза Сябитова удивила подписчиков обнаженным снимком

Свои рассуждения Сябитова подкрепила фотографией без одежды, чем весьма удивила поклонников.
Слово и Дело вчера в 21:47
Политика

В Севастополе задержали подозреваемую в шпионаже в пользу Украины

Федеральная служба безопасности задержала в Севастополе россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины.
RT на русском 02:38
Космос

Астроном Ави Леб рассказал о риске самоуничтожения цивилизации людей

OAnews 27 ноября в 02:47
Авто

«Автомобиль года» определил тройку лучших многоцелевых авто в России

CarsWeek.ru 27 ноября в 13:17
Общество

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 09:35
Общество

Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей

Мэр Кемерово Илья Середюк в беседе с "Газетой.Ru" выразил надежду, что купленная за 18 миллионов рублей ель еще долго не потребует замены.
РИА Новости вчера в 05:50
Политика

Украине предрекли гибель из-за газа

По мнению эксперта, именно голубое топливо может привести к «гибели Украины», так как страна слишком «привязалась к газовой трубе».
Известия 15:41
Футбол

Слуцкий подал в отставку после пятого подряд поражения «Витесса»

РБК 17:01
Происшествия

Травля со стороны коллег могла стать причиной самоубийства следователя

Собеседник «Комсомольской правды» рассказал, что на следующий день после ночи в гостинице подозреваемый сам поведал о случившемся, после чего коллеги встретили Клочкову после длительного больничного насмешками.
Красная весна 11:46
Общество

Правительство ввело новые льготы для жителей российских сёл

Правительство ввело новые льготы для жителей российских сел.
Kazanfirst.ru 01:43
Политика

Исландия пригласит Путина на саммит Арктического совета

Исландия пригласит президента России Владимира Путина на саммит Арктического совета.
РБК 21:18
Шоу-бизнес

В поисках музы: рэпер Гуф не скрывает чувств к новой избраннице

Новой избранницей музыканта стала творческая личность, под стать певцу.
Телепрограмма 04:44
Происшествия

Мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро

Неизвестный ранил сотрудника полиции на станции метро "Савеловская" в Москве, сообщает сайт ГУ МВД по столице.
РИА Новости 10:37
Шоу-бизнес

Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу

Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
Слово и Дело вчера в 19:11
Общество

Появилось видео операции девочки с «пятном Бэтмена»

В распоряжении Первого канала появилось видео операции американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо.
РИА Новости 17:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное