На очередном заседании совета директоров ЦБ РФ ключевая ставка может быть снижена на 25 базисных пунктов - до 7%, полагают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Низкий уровень инфляции и медленный рсот экономики говорят в пользу сокращения ставки.

Армия и оружие РБК публикует фото погибших в Сирии военных Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы.

Общество В Нижегородской области приставы пришли к алиментщикам со священником Судебные приставы в Нижегородской области пригласили в рейд по взысканию алиментов православного священника, и присутствие священнослужителя заставило многих должников раскаяться, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФССП.

Политика Зеленский помиловал 12 россиян из обменного списка с Россией Украинский президент Владимир Зеленский помиловал 12 россиян, которых Киев собирается освободить в обмен на осужденных в России украинцев, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление украинского адвоката Валентина Рыбина, представляющего на Украине интересы осужденных граждан России Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова.

Футбол Кокорин и Мамаев освобождены по УДО Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.

Экономика В ЦБ заявили о неготовности России к внедрению новой пенсионной модели Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать предложение Минфина о введении в РФ системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), Эльвира Набиуллина заявила о том, что ЦБ "не видит готовности" к внедрению данной модели пенсионных накоплений в России.

Политика Лукашенко потребовал, чтобы Россия не наклоняла Белоруссию Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг утверждения, что Белоруссия во внешней политике якобы развернулся на Запад, передает "БелТА".

Политика Рогозин сообщил об отказе Путина привлечь военных к стройке Восточного Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что президент России Владимир Путин не поддержал идею привлечь Минобороны к строительству второй очереди космодрома Восточный, передает ТАСС.

Музыка Скончался Юрий Петерсон из ВИА «Пламя» Участник вокально-инструментальных ансамблей «Веселые ребята», «Самоцветы» и «Пламя» умер на 72 году жизни.

Хоккей «Сан-Хосе» продлил контракт с Торнтоном 40-летний форвард и капитан «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон продлил контракт с командой, сообщает пресс-служба «акул».

Армия и оружие Рогозин анонсировал создание новой ракеты «Союз-6» «Роскосмос» планирует создать новую ракету среднего класса «Союз-6». Основой для нее станет «Союз-5», которая сейчас находится в разработке.

Шоу-бизнес Заворотнюк собирается рассказать о своем заболевании Актриса Анастасия Заворотнюк готовится рассказать публике всю правду о своей болезни. Об этом пишет информагентство Nation News.

Единоборства Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов успешно прошли взвешивание Оба показали на весах 155 фунтов, а значит завтра в поединке на кону будет титул чемпиона UFC.

Происшествия Илья Азар подал жалобу в СКР на задержавших его полицейских Муниципальный депутат и журналист Илья Азар обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против полицейских, оставивших его двухлетнего ребенка одного в квартире после задержания Азара 2 сентября.

Наука В Японии обнаружен полный скелет нового вида гадрозавра Во время проведения археологических раскопок на территории острова Хоккайдо учёные обнаружили полный скелет ранее неизвестного науке вида гадрозавра.

Здоровье В Роспотребнадзоре заявили о штатных поставках вакцины от бешенства Проблем с нехваткой вакцин от бешенства не наблюдается, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Роспотребнадзора.

Шоу-бизнес Поклонники Николая Караченцова делают памятник актеру за свой счет Вдова великого актера Николая Караченцова сразу после смерти супруга намеревалась создать достойный памятник мужу.

Музыка Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.

Происшествия Пять школьниц госпитализированы из-за отравления таблетками на Кубани Пять школьниц в станице Староминской Краснодарского края отравились обезболивающими таблетками, сообщили РБК в пресс-службе регионального отдела МВД.