Финансы
MoneyTimes.RuЭксперты прогнозируют снижение ключевой ставки ЦБ РФ
На очередном заседании совета директоров ЦБ РФ ключевая ставка может быть снижена на 25 базисных пунктов - до 7%, полагают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Низкий уровень инфляции и медленный рсот экономики говорят в пользу сокращения ставки.
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Приближающийся к США ураган поможет Банку России снизить ставку
Московский Комсомолец02 сентября в 23:00
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Армия и оружие
РБК публикует фото погибших в Сирии военных
Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы.
РБК 08:32
Общество
В Нижегородской области приставы пришли к алиментщикам со священником
Судебные приставы в Нижегородской области пригласили в рейд по взысканию алиментов православного священника, и присутствие священнослужителя заставило многих должников раскаяться, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФССП.
РИА Новости 12:06
Политика
Зеленский помиловал 12 россиян из обменного списка с Россией
Украинский президент Владимир Зеленский помиловал 12 россиян, которых Киев собирается освободить в обмен на осужденных в России украинцев, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление украинского адвоката Валентина Рыбина, представляющего на Украине интересы осужденных граждан России Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова.
Ведомости 12:38
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.
RT на русском 03:01
Экономика
В ЦБ заявили о неготовности России к внедрению новой пенсионной модели
Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать предложение Минфина о введении в РФ системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), Эльвира Набиуллина заявила о том, что ЦБ "не видит готовности" к внедрению данной модели пенсионных накоплений в России.
Вести.Финанс 12:13
Общество
Компания РПЦ получила лицензию на производство вина
Ведомости 06:19
Происшествия
Следователи начали проверку информации о смерти пожилой москвички после угроз коллекторов
Агентство Москва 09:28
Политика
Лукашенко потребовал, чтобы Россия не наклоняла Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг утверждения, что Белоруссия во внешней политике якобы развернулся на Запад, передает "БелТА".
Газета.Ru 06:53
Политика
Рогозин сообщил об отказе Путина привлечь военных к стройке Восточного
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что президент России Владимир Путин не поддержал идею привлечь Минобороны к строительству второй очереди космодрома Восточный, передает ТАСС.
РБК 12:29
Музыка
Скончался Юрий Петерсон из ВИА «Пламя»
Участник вокально-инструментальных ансамблей «Веселые ребята», «Самоцветы» и «Пламя» умер на 72 году жизни.
Регион online вчера в 13:42
Хоккей
«Сан-Хосе» продлил контракт с Торнтоном
40-летний форвард и капитан «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон продлил контракт с командой, сообщает пресс-служба «акул».
Sport24.ru 11:54
Армия и оружие
Рогозин анонсировал создание новой ракеты «Союз-6»
«Роскосмос» планирует создать новую ракету среднего класса «Союз-6». Основой для нее станет «Союз-5», которая сейчас находится в разработке.
Коммерсантъ 11:52
Шоу-бизнес
Заворотнюк собирается рассказать о своем заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк готовится рассказать публике всю правду о своей болезни. Об этом пишет информагентство Nation News.
Подмосковье Сегодня 11:43
Единоборства
Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов успешно прошли взвешивание
Оба показали на весах 155 фунтов, а значит завтра в поединке на кону будет титул чемпиона UFC.
Allboxing.ru 01:10
Футбол
«Ювентус» хочет бесплатно получить двух игроков «Тоттенхэма»
Metaratings 11:37
Происшествия
Илья Азар подал жалобу в СКР на задержавших его полицейских
Муниципальный депутат и журналист Илья Азар обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против полицейских, оставивших его двухлетнего ребенка одного в квартире после задержания Азара 2 сентября.
Ведомости 10:18
Наука
В Японии обнаружен полный скелет нового вида гадрозавра
Во время проведения археологических раскопок на территории острова Хоккайдо учёные обнаружили полный скелет ранее неизвестного науке вида гадрозавра.
Актуальные Новости 08:11
Здоровье
В Роспотребнадзоре заявили о штатных поставках вакцины от бешенства
Проблем с нехваткой вакцин от бешенства не наблюдается, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Роспотребнадзора.
ТАСС 09:38
Шоу-бизнес
Поклонники Николая Караченцова делают памятник актеру за свой счет
Вдова великого актера Николая Караченцова сразу после смерти супруга намеревалась создать достойный памятник мужу.
ГлобалМСК.ру 06:51
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Происшествия
Пять школьниц госпитализированы из-за отравления таблетками на Кубани
Пять школьниц в станице Староминской Краснодарского края отравились обезболивающими таблетками, сообщили РБК в пресс-службе регионального отдела МВД.
РБК 12:55
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до значения 2014 года
В середине июня Банк России впервые с прошлого года снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, с 7,75% до 7,5%.
РБК 06:41