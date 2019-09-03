Финансы

MoneyTimes.RuЭксперты прогнозируют снижение ключевой ставки ЦБ РФ

На очередном заседании совета директоров ЦБ РФ ключевая ставка может быть снижена на 25 базисных пунктов - до 7%, полагают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Низкий уровень инфляции и медленный рсот экономики говорят в пользу сокращения ставки.
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