Финансы

MoneyTimes.RuЭксперты прогнозируют снижение ключевой ставки ЦБ РФ

На очередном заседании совета директоров ЦБ РФ ключевая ставка может быть снижена на 25 базисных пунктов - до 7%, полагают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Низкий уровень инфляции и медленный рсот экономики говорят в пользу сокращения ставки.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 13:45, Вашингтон
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Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

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