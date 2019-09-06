Финансы
MoneyTimes.RuЭксперты прогнозируют снижение ключевой ставки ЦБ РФ
На очередном заседании совета директоров ЦБ РФ ключевая ставка может быть снижена на 25 базисных пунктов - до 7%, полагают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Низкий уровень инфляции и медленный рсот экономики говорят в пользу сокращения ставки.
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Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России предложило поменять правила получения водительских прав разных категорий.
Известия 16:07
Экономика
«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга
Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
ТАСС вчера в 22:07
Футбол
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО
Говорит Москва 15:46
Теннис
Теннисист Медведев вышел в финал US Open
23-летний Медведев стал первым из российских теннисистов, кому за последние 14 лет удалось дойти до финала турнира серии «Большого шлема».
РБК 18:59
Космос
Австралийцы получили деньги на глобальную сеть своих наноспутников
Красная весна 15:07
Общество
Приморье готовится к тайфуну «Линлин»
Известия 04 сентября в 07:18
Происшествия
Дело о нападении на Памфилову будет передано из МВД в СК
В Генпрокуратуре РФ приняли решение передать уголовное дело о нападении на главу ЦИК России Эллу Памфилову из МВД в Следственный комитет.
Известия 14:17
Баскетбол
Сборная России начала матч с Польшей на ЧМ
Сборная России по баскетболу начала матч с командой Польши в рамках второго группового этапа чемпионата мира среди мужских команд.
Нева Спорт 04:02
Наука
Рыба в Енисее стала менее радиоактивной
Техногенных радионуклидов в рыбе Енисея после остановки ядерных реакторов Горно-химического комбината стало меньше, сообщает пресс-служба Красноярского научного центра (КНЦ).
Интерфакс 02:35
Футбол
Смоллинг может остаться в Италии после аренды в «Роме»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг, перешедший в «Рому» на правах аренды до конца сезона, подтвердил, что может остаться в Италии на более продолжительный срок.
Матч ТВ 08:53
Шоу-бизнес
Алсу нашла архивные видеозаписи дочери
Популярная певица нашла в семейном архиве видеозаписи с младшей дочерью.
StarHit.ru 17:30
Происшествия
«Мосгаз» объяснил происхождение запаха газа в ряде столичных районов
Запах газа, на который пожаловались жители нескольких районов Москвы, связан с превышением поставщиком уровня его одорирования (придание резкого аромата бытовому газу).
РБК 19:40
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Авто
В российских регионах предпочитают отечественный и японский автопром
Отечественные автомобили по-прежнему пользуются самым высоким спросом на вторичном рынке РФ, несмотря на снижение их доли в продажах с 41,2% до 40%.
Автоновости дня 02:03
Музыка
Гитарист Дэн Уорнер скончался сразу после концерта
Gazeta.SPb 17:36
Общество
Демограф предложил ввести налог на малодетность с 18 лет
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития рассказал на пресс-конференции НСН, с какого возраста россияне должны платить символический налог, предложенный им. Общественная организация «Союз православных граждан» предложила обложить дополнительным налогом россиян, у которых нет детей.
Национальная служба новостей 06:08
Шоу-бизнес
Валерия потеряла ребенка от Пригожина
Певица Валерия (Алла Перфилова) и продюсер Иосиф Пригожин поженились в 2004 году.
Телеканал 360° 11:00
Политика
Италия ожидает решения вопроса по экстрадиции Коршунова в сжатые сроки
США могут решить вопрос с экстрадицией директора по развитию бизнеса Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александра Коршунова в самом скором времени.
News.ru 12:34
Авто
В Сеть попало первое фото нового кроссовера Genesis GV70
Через год после GV80, который должен выйти в 2020 году, корейский премиум-бренд Genesis выпустит его «младшего» брата – GV70.
Автоновости дня 07:29
Армия и оружие
Израильские военные нанесли ответный удар по сектору Газа
Удар по Газе был нанесен вскоре после того, как из палестинского анклава по израильской территории, граничащей с сектором, были выпущены пять ракет.
РИА Новости 17:58
Космос
Авторы первого снимка черной дыры получили 3 млн долларов
Ученые проекта Event Horizon Telescope, которые представили миру первый в истории снимок тени черной дыры, выиграли престижную и самую дорогостоящую в научном мире премию Breakthrough Prize.
РЕН ТВ вчера в 17:23
Экономика
В Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений
В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 15:14
Политика
Кравчук назвал главную ошибку политиков Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал главную ошибку, которую совершают украинские политики. Об этом сообщает "112 Украина".
Газета.Ru 18:41
Политика
Зеленский помиловал россиян, участвующих в обмене заключенными
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о помиловании российских заключенных, которые входят в списки обмена для передачи Москве.
Российская газета 12:23
Футбол
«Ювентус» рассчитывает бесплатно подписать двух игроков «Тоттенхэма»
Как сообщает Daily Mail, руководство "Ювентуса" планирует бесплатно подписать сразу двух игроков "Тоттенхэма" летом 2020 года.
Sport.ru 12:59
Гаджеты
Huawei представила чипсет Kirin 990
Huawei представила чипсет Kirin 990, который станет основой для будущих флагманов Mate 30 и Mate 30 Pro.
Ридус 10:37