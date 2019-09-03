Финансы
MoneyTimes.RuЭксперты прогнозируют снижение ключевой ставки ЦБ РФ
Напомним, что ранее валютный стратег Bank Polski Ярослав Косатый прогнозировал, что до конца текущего года доллар будет стоить 69 рублей. Также экономистами высказывается мнение, что ключевая ставка может упасть до значений 2014-го года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Приближающийся к США ураган поможет Банку России снизить ставку
Московский Комсомолец02 сентября в 23:00
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 12:31, Вашингтон
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
РИА Новости 09:53
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до 7%
Отмечается, что она будет снижена на 0,25 процентного пункта и составит семь процентов годовых. Предыдущее снижение ставке произошло в июне.
Газета.Ru 11:08
Политика
Зеленский помиловал граждан из списка на обмен с Москвой
Президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:15
Политика
США отклонили предложение России о покупке новейших ракет
Вашингтон не склонен принимать предложение Москвы о возможности поставки Россией своих новейших вооружений, в том числе гиперзвуковых ракет, Соединенным Штатам.
ТАСС 09:51
Гаджеты
В Apple запустили тестовую веб-версию приложения Apple Music
Компания Apple запустила интернет-версию собственного музыкального сервиса Apple Music.
OAnews 11:37
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк планирует рассказать правду о своем здоровье
Актриса Анастасия Заворотнюк планирует сообщить зрителям правду о своем здоровье, в настоящее время она выбирает площадку для интервью.
Вечерняя Москва 06:06
Шоу-бизнес
«Мне хорошо»: Водонаева дала оценку своему состоянию после развода
Звезда заметила, что они с Алексеем остались хорошими друзьями.
Телепрограмма 10:56
Общество
Ураган «Дориан» достиг побережья Северной Каролины
Ураган "Дориан", который ослабел до первой категории по шкале Саффира - Симпсона, обрушился на побережье американского штата Северная Каролина в районе мыса Хаттерас.
ТАСС 09:37
Политика
Британская Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit
Палата лордов британского парламента одобрила принятый ранее палатой общин законопроект, который обязывает премьера страны Бориса Джонсона и его правительство просить Брюссель отложить выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза на три месяца в случае отсутствия сделки с ЕС.
Российская газета 11:34
Музыка
Ушел из жизни солист ВИА «Пламя» Юрий Петерсон
Ушел из жизни известный вокалист Юрий Петерсон.
Территория новостей 00:02
Культура
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57
Политика
Роскомнадзор направил обращения Google и Facebook перед выборами
«Роскомнадзор направил представителям компаний Google (в том числе YouTube) и Facebook обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 10:33
Космос
Робота «Федора» включили перед возвращением с МКС на Землю
Космонавт Александр Скворцов по просьбе Центра управления полетами (ЦУП) активировал робота "Федора" перед его возвращением на Землю, пишет ТАСС.
РЕН ТВ вчера в 11:36
Происшествия
Памфилова отказалась от охраны после нападения
Председатель ЦИК Элла Памфилова не собирается просить предоставить ей охранников после ночного нападения на ее дом, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 11:02
Технологии
Telegram разрешил пользователям скрывать номера телефонов
Telegram разрешил пользователям полностью скрывать свои номера телефонов. Об этом сообщается в блоге мессенджера.
Дождь 06:11
Общество
Телеведущий Андрей Норкин выгнал из студии устроившего скандал гостя
Телеведущий Андрей Норкин выгнал члена Общественной палаты и лидера движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева из студии программы "Место встречи" на канале НТВ.
Газета.Ru 08:36
Политика
Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
КП - Крым вчера в 06:49
Политика
Рогозин назвал график пусков с космодрома Восточный в 2020 году
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что в 2020 году с космодрома Восточный планируется осуществить пять пусков ракет в период с апреля по ноябрь, передаёт РИА Новости.
RT на русском 12:01
Экономика
В Пензенском районе открыта откормочная площадка
Сегодня, 6 сентября неподалеку от села Ермолаевка Пензенского района открыта 6 откормочная площадка ГК «Черкизово».
Пензенская правда 06:06
Армия и оружие
Стало известно о гибели украинского силовика при похищении Цемаха
В ходе «спецоперации по похищению» экс-командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха погиб украинский военный разведчик, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 09:34
Политика
Лукашенко предложил попросить у Москвы компенсировать Чернобыль газом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика до сих пор не может использовать древесину из пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) районов, а Россия как правопреемник СССР могла бы помочь белорусской стороне с газом, сообщается на сайте главы государства.
РБК 11:14
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости 05:05
Происшествия
В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва
Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.
РБК 10:01
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Футбол
Кадыров отреагировал на освобождение Кокорина и Мамаева
Кадыров отреагировал на освобождение Кокорина и Мамаева Чеченский лидер призвал вынести урок из истории оскандалившихся спортсменов.
Экспресс газета 10:52
Авто
В России начали продавать обновленный Lexus GX 460
Официальные дилерские центры открыли прием заказов на модернизированный внедорожник Lexus GX 460, который появится в автосалонах уже этой осенью.
CarsGuru.net 07:44
Происшествия
К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей
ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 11:36