Экономика

ИА КрыминформИА КрыминформЭксперты прогнозируют снижение ставки по ипотеке в России до 8,5%

По данным на конец прошлого года, средневзвешенная ставка по ипотеке в России составляла 9,4%. При этом, согласно майским указам президента России, к 2024 году ставка должна быть снижена до 8%. Ранее сообщалось, что Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%.
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Эксперты спрогнозировали, как изменятся проценты по кредитам в 2020 году

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Банки продолжат манить россиян низкими ставками по ипотеке

News.ruвчера в 01:37

Обзор московских событий в СМИ за 7 января

Агентство Москва06 января в 22:21

Эксперты прогнозируют снижение ставки по ипотеке в России до 8,5%

ИА Крыминформ07 января в 06:17

Срочно забирайте свои деньги: в 2020 году банки за них дадут копейки

IrkutskMedia07 января в 00:00

Что в 2020 году будет со ставками по вкладам? Прогнозы экспертов

Аргументы и Факты07 января в 16:04

С новой ставкой: какими будут проценты по вкладам и кредитам в 2020-м

Известия06 января в 16:01
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Происшествия

Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing

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Армия и оружие

WP: Иран выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США

Иран специально выверял ракетный удар по американским базам в Ираке, чтобы избежать серьезного ущерба, сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников в администрации США.
РИА Новости 01:38
Общество

Нефть WTI подешевела до $60 после заявления Трампа по Ирану

Стоимость техасской светлой нефти (WTI) снизилась в среду до $60 за баррель после заявления президента США Дональда Трампа о готовности к миру с Ираном, несмотря на эскалацию напряженности с этим государством.
ТАСС вчера в 13:10
Общество

В Роструде сообщили о сокращенных рабочих неделях в 2020 году

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РБК вчера в 23:38
Происшествия

Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат извинился перед семьями жертв

RT на русском 02:06
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Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды

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Себастьян Дриусси не намерен покидать «Зенит»

Как сообщают отечественные СМИ, Себастьян Дриусси не намерен покидать «Зенит» в зимнее трансферное окно, хотя ранее сообщалось, что игрок может продолжить карьеру в чемпионате МЛС.
ODDS.ru 01:38
Происшествия

Угроза взрыва на судозаводе в Комсомольске-на-Амуре не подтвердилась

РИА Новости 02:33
Гаджеты

NVIDIA и ASUS представили игровой монитор с частотой 360 Гц и G-Sync

В рамках выставки CES 2020 компания NVIDIA анонсировала первый в мире монитор с частотой 360 Гц.
Игромания.ру 06 января в 03:50
Гаджеты

AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000

Помимо ряда видеокарт, компания AMD представила новые гибридные мобильные процессоры Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 2. Эти чипы предлагают от 4 до 8 ядер без многопоточности и с ней.
Игромания.ру 07 января в 04:24
Происшествия

Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
BFM.ru вчера в 17:32
Экономика

Медведев утвердил план приватизации госимущества на 2020–2022 годы

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил прогнозный план приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества, сообщает официальный сайт правительства России.
REGNUM 01:58
Экономика

«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги

"Нафтогаз" Украины не планирует тратить полученные от России по вердикту Стокгольмского арбитражного суда 2,9 миллиарда долларов на погашение своих долгов.
Российская газета вчера в 12:50
Общество

Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму

"Ерозима" в столице придет на смену крымской зиме.
Российская газета 01:49
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал об опасности фаст-фуда

Россиянам советуют ограничить потребление переработанных пищевых продуктов и жареных блюд из ресторанов быстрого питания, поскольку это поможет минимизировать употребление трансжиров.
РИА Новости вчера в 22:45
Транспорт

В ГИБДД разъяснили изменения в экзаменах на права

В 2020 году россиян ожидают изменения в правилах сдачи экзаменов на водительские права.
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Новый персонаж появится в седьмом сезоне «Сватов»

На новую роль в сериале «Сваты» взяли 12-летнюю актрису Марию Тарасову. Девочка появится в седьмом сезоне проекта.
ИнфоСМИ вчера в 05:15
Шоу-бизнес

Джастин Бибер страдает болезнью Лайма

Болезнь Лайма, или боррелиоз, возникает в результате укуса заражённого клеща и проявляется симптомами, похожими на грипп: лихорадкой, болью в суставах и сердце.
News.ru вчера в 17:24
Общество

Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
РИА Новости вчера в 15:23
Общество

Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Известия вчера в 17:50
Экономика

Акции «Мечела» подорожали на 29%

Обыкновенные акции «Мечела» в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 28,94% до 98,38 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 16.09 мск.
Ведомости вчера в 08:34
Экономика

Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Темпы роста мировой экономики в 2020 году увеличатся незначительно - до 2,5 процента.
Российская газета 00:47
Политика

Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима

Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии, сообщает МИД Белоруссии.
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Теннис

Соперником России в четвертьфинале ATP Cup будет Аргентина

Сборная России, за которую выступают Даниил Медведев и Карен Хачанов, заняла первое место в группе D, обыграв команды Италии, США и Норвегии.
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«Холодное сердце 2» заработало в прокате $1,325 миллиарда. Сообщение об этом появилось на портале Boxofficemojo.
LentaChel.ru 07 января в 01:24
Гаджеты

Компания Samsung представила виртуальную клавиатуру для смартфонов

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«Спартак» не намерен отказываться от сборов в ОАЭ и турнира в Катаре

«Спартак» не намерен переносить запланированный сбор в ОАЭ, а также отказываться от участия в товарищеском турнире в Катаре.
Sportbox.RU вчера в 09:36
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В Омске школьница убила мать, заставшую ее в постели с любовником

Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
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Здоровье

Названа причина вспышки пневмонии в Китае

Причиной вспышки пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй стал новый вид вируса, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на группу экспертов.
РИА Новости вчера в 20:05
Общество

Россиян предупредили о снижении пенсий

Уменьшенные страховые выплаты по уходу на заслуженный отдых полагаются гражданам РФ, переехавшим в другой субъект Федерации с меньшим региональным коэффициентом, а также должникам по счетам за квартиру и неплательщикам штрафов, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елену Бибикову.
Рамблер 07 января в 15:12
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