По данным на конец прошлого года, средневзвешенная ставка по ипотеке в России составляла 9,4%. При этом, согласно майским указам президента России, к 2024 году ставка должна быть снижена до 8%. Ранее сообщалось, что Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%.

Эксперты прогнозируют снижение ставки по ипотеке в России до 8,5%

Общество Нефть WTI подешевела до $60 после заявления Трампа по Ирану Стоимость техасской светлой нефти (WTI) снизилась в среду до $60 за баррель после заявления президента США Дональда Трампа о готовности к миру с Ираном, несмотря на эскалацию напряженности с этим государством.

Футбол Себастьян Дриусси не намерен покидать «Зенит» Как сообщают отечественные СМИ, Себастьян Дриусси не намерен покидать «Зенит» в зимнее трансферное окно, хотя ранее сообщалось, что игрок может продолжить карьеру в чемпионате МЛС.

Гаджеты AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000 Помимо ряда видеокарт, компания AMD представила новые гибридные мобильные процессоры Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 2. Эти чипы предлагают от 4 до 8 ядер без многопоточности и с ней.

Происшествия Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.

Экономика Медведев утвердил план приватизации госимущества на 2020–2022 годы Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил прогнозный план приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества, сообщает официальный сайт правительства России.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал об опасности фаст-фуда Россиянам советуют ограничить потребление переработанных пищевых продуктов и жареных блюд из ресторанов быстрого питания, поскольку это поможет минимизировать употребление трансжиров.

Шоу-бизнес Джастин Бибер страдает болезнью Лайма Болезнь Лайма, или боррелиоз, возникает в результате укуса заражённого клеща и проявляется симптомами, похожими на грипп: лихорадкой, болью в суставах и сердце.

Экономика Акции «Мечела» подорожали на 29% Обыкновенные акции «Мечела» в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 28,94% до 98,38 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 16.09 мск.

Теннис Соперником России в четвертьфинале ATP Cup будет Аргентина Сборная России, за которую выступают Даниил Медведев и Карен Хачанов, заняла первое место в группе D, обыграв команды Италии, США и Норвегии.

Здоровье Названа причина вспышки пневмонии в Китае Причиной вспышки пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй стал новый вид вируса, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на группу экспертов.