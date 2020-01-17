Экономика
Lenta.ruРоссийскому рынку спрогнозировали торможение
Российский фондовый рынок в 2020 году столкнется с торможением роста. Такую тенденцию спрогнозировали опрошенные принадлежащим Григорию Березкину РБК экономисты. По их мнению, рост продолжится, несмотря на имеющиеся признаки перегрева рынка акций.
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Общество
Студентам решили запретить делать политические заявления от лица ВШЭ
Позднее ряд сотрудников вуза выступил с открытым письмом о политическом нейтралитете, подписавший письмо декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий отмечал, что сотрудники университета и студенты имеют право заниматься политической деятельностью, но она должна быть отделена от университетской.
Наука
Ученые научили нейросеть находить задачи для квантового компьютера
Общество
Меган Маркл впервые показалась на публике после скандала
По всей видимости, супруге принца Гарри пока удается справляться с тем давлением общества, что обрушилось на нее после скандала.
Политика
Новым руководителем ФНС стал Даниил Егоров
Новым руководителем Федеральной налоговой службы назначен Даниил Егоров, до этого он занимал должность замруководителя службы.
Общество
Открывшийся в Шереметьево терминал С принял первый рейс
Открывшийся в московском аэропорту Шереметьево терминал С принял первый рейс.
Здоровье
Врачи назвали шесть главных симптомов злокачественной опухоли желудка
По данным специалистов из Cancer Research UK, всего существует шесть распространённых симптомов злокачественной опухоли органа.
Биатлон
Норвежские биатлонистки выиграли эстафету
Происшествия
Матери умершей в Кирове от голода девочки вынесли приговор
Жительницу Кировской области, которая оставила свою трехлетнюю дочь одну в квартире, осудили на 13 лет колонии общего режима.
Здоровье
Сердечникам отдадут лекарства бесплатно
Как говорят специалисты, именно врачебная комиссия станет решать, подходит зарегистрированное лекарство больному или нет.
Шоу-бизнес
Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью
Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова сделала шпагат на отдыхе, сидя на мотоцикле
Балерина Анастасия Волочкова, которая уже несколько недель нежится на солнце в Таиланде, в Instagram поделилась новым шпагатом.
Происшествия
СК возбудил уголовное дело в отношении главы саратовского Минздрава
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной, подозреваемой в злоупотреблении должностными полномочиями.
Армия и оружие
Опубликован момент столкновения российских и американских бойцов в Сирии
Политика
Путин и Меркель обсудили предстоящую конференцию по Ливии в Берлине
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили предстоящую в Берлине международную конференцию по Ливии, сообщается на сайте пресс-службы Кремля.
Шоу-бизнес
Здоровья Анастасии Заворотнюк пожелала звезда «Моей прекрасной няни»
Екатерина Дубакина, сыгравшая в сериале «Моя прекрасная няня» роль Маши, вспомнила о работе с Заворотнюк на съемочной площадке.
Общество
Новый порядок медосмотра для водителей будет утвержден в феврале
Окончательно решение о новом порядке медицинского осмотра для водителей будет принято в феврале.
Спорт
МОК и IPC присоединились к процессу в CAS между WADA и РУСАДА
Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (IPC) присоединились к процессу в Спортивном арбитражном суде (CAS) между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны, сообщается на сайте IPC.
Политика
Опрос показал положительное впечатление россиян от послания Путина
Послание Федеральному собранию президента России Владимира Путина в этом году произвело на россиян положительное впечатление, вызвало надежду и ощущение уверенности в завтрашнем дне.
Политика
Собравшегося в отставку Гончарука освистали в Раде
Шоу-бизнес
Даша Жукова потратит 400 миллионов на праздник в честь свадьбы
Бывшая супруга Романа Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса еще в октябре.
Экономика
Михельсон продал принадлежащие ему напрямую акции «Новатэка»
Председатель правления и крупнейший акционер «Новатэка» Леонид Михельсон продал принадлежащие ему напрямую акции компании, сократив свою долю с 0,7375% до нуля.
Экономика
Производство алкоголя в России увеличилось в 2019 году на 7%
В 2019 году объем производства алкоголя в России достиг 199,82 миллиона декалитров, увеличившись на 7%.
Политика
Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.
Происшествия
Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Армия и оружие
США подтвердили информацию о раненых в ходе удара Ирана
Центральное командование США подтвердило сообщения СМИ об 11 военных, пострадавших в результате ракетного удара Ирана по американским базам в Ираке.
Политика
Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров Гончарука
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от силовиков установить причастных к записи разговоров на совещании премьер-министра Алексея Гончарука.
Общество
Адвокат предложил завести уголовное дело против Урганта
Адвокат и член президентского Совета по правам человека Шота Горгадзе оценил требование православных активистов лишить гражданства телеведущего Ивана Урганта.