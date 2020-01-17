Российский фондовый рынок в 2020 году столкнется с торможением роста. Такую тенденцию спрогнозировали опрошенные принадлежащим Григорию Березкину РБК экономисты. По их мнению, рост продолжится, несмотря на имеющиеся признаки перегрева рынка акций.

Общество Студентам решили запретить делать политические заявления от лица ВШЭ Позднее ряд сотрудников вуза выступил с открытым письмом о политическом нейтралитете, подписавший письмо декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий отмечал, что сотрудники университета и студенты имеют право заниматься политической деятельностью, но она должна быть отделена от университетской.

Общество Меган Маркл впервые показалась на публике после скандала По всей видимости, супруге принца Гарри пока удается справляться с тем давлением общества, что обрушилось на нее после скандала.

Политика Новым руководителем ФНС стал Даниил Егоров Новым руководителем Федеральной налоговой службы назначен Даниил Егоров, до этого он занимал должность замруководителя службы.

Здоровье Сердечникам отдадут лекарства бесплатно Как говорят специалисты, именно врачебная комиссия станет решать, подходит зарегистрированное лекарство больному или нет.

Политика Путин и Меркель обсудили предстоящую конференцию по Ливии в Берлине Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили предстоящую в Берлине международную конференцию по Ливии, сообщается на сайте пресс-службы Кремля.

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Политика Опрос показал положительное впечатление россиян от послания Путина Послание Федеральному собранию президента России Владимира Путина в этом году произвело на россиян положительное впечатление, вызвало надежду и ощущение уверенности в завтрашнем дне.

Экономика Михельсон продал принадлежащие ему напрямую акции «Новатэка» Председатель правления и крупнейший акционер «Новатэка» Леонид Михельсон продал принадлежащие ему напрямую акции компании, сократив свою долю с 0,7375% до нуля.

Политика Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.