Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийскому рынку спрогнозировали торможение

Российский фондовый рынок в 2020 году столкнется с торможением роста. Такую тенденцию спрогнозировали опрошенные принадлежащим Григорию Березкину РБК экономисты. По их мнению, рост продолжится, несмотря на имеющиеся признаки перегрева рынка акций.
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Эксперты предсказали торможение российскому фондовому рынку

Московский Комсомолец07:28

Эксперты прогнозируют торможение российского фондового рынка акций

Деловое.ТВ07:11

Российскому рынку спрогнозировали торможение

Lenta.ru05:50

Фондовому рынку РФ предрекли замедление в 2020 году

Красная весна04:38

Эксперты спрогнозировали завершение бума российских акций

РБК00:00
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Общество

Правительство Медведева выделило 127 млрд рублей на ледокол

Газета.Ru 01:11
Общество

Студентам решили запретить делать политические заявления от лица ВШЭ

Позднее ряд сотрудников вуза выступил с открытым письмом о политическом нейтралитете, подписавший письмо декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий отмечал, что сотрудники университета и студенты имеют право заниматься политической деятельностью, но она должна быть отделена от университетской.
РБК 06:57
Наука

Ученые научили нейросеть находить задачи для квантового компьютера

МонаВиста вчера в 09:20
Общество

Меган Маркл впервые показалась на публике после скандала

По всей видимости, супруге принца Гарри пока удается справляться с тем давлением общества, что обрушилось на нее после скандала.
StarHit.ru 15 января в 12:00
Политика

Новым руководителем ФНС стал Даниил Егоров

Новым руководителем Федеральной налоговой службы назначен Даниил Егоров, до этого он занимал должность замруководителя службы.
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Общество

Открывшийся в Шереметьево терминал С принял первый рейс

Открывшийся в московском аэропорту Шереметьево терминал С принял первый рейс.
Известия 06:44
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Врачи назвали шесть главных симптомов злокачественной опухоли желудка

По данным специалистов из Cancer Research UK, всего существует шесть распространённых симптомов злокачественной опухоли органа.
Профиль вчера в 08:18
Биатлон

Норвежские биатлонистки выиграли эстафету

Вести.Ru 09:43
Происшествия

Матери умершей в Кирове от голода девочки вынесли приговор

Жительницу Кировской области, которая оставила свою трехлетнюю дочь одну в квартире, осудили на 13 лет колонии общего режима.
Газета.Ru 04:37
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Сердечникам отдадут лекарства бесплатно

Как говорят специалисты, именно врачебная комиссия станет решать, подходит зарегистрированное лекарство больному или нет.
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МИД Польши обвинил Россию в попытке переписать историю о войне

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Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью

Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
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Анастасия Волочкова сделала шпагат на отдыхе, сидя на мотоцикле

Балерина Анастасия Волочкова, которая уже несколько недель нежится на солнце в Таиланде, в Instagram поделилась новым шпагатом.
Телепрограмма 15 января в 04:01
Происшествия

СК возбудил уголовное дело в отношении главы саратовского Минздрава

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной, подозреваемой в злоупотреблении должностными полномочиями.
Известия 06:44
Армия и оружие

Опубликован момент столкновения российских и американских бойцов в Сирии

Discover24 15 января в 06:16
Политика

Путин и Меркель обсудили предстоящую конференцию по Ливии в Берлине

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили предстоящую в Берлине международную конференцию по Ливии, сообщается на сайте пресс-службы Кремля.
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Шоу-бизнес

Здоровья Анастасии Заворотнюк пожелала звезда «Моей прекрасной няни»

Екатерина Дубакина, сыгравшая в сериале «Моя прекрасная няня» роль Маши, вспомнила о работе с Заворотнюк на съемочной площадке.
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Новый порядок медосмотра для водителей будет утвержден в феврале

Окончательно решение о новом порядке медицинского осмотра для водителей будет принято в феврале.
Газета.Ru 05:22
Спорт

МОК и IPC присоединились к процессу в CAS между WADA и РУСАДА

Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (IPC) присоединились к процессу в Спортивном арбитражном суде (CAS) между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны, сообщается на сайте IPC.
РИА Новости 08:22
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Опрос показал положительное впечатление россиян от послания Путина

Послание Федеральному собранию президента России Владимира Путина в этом году произвело на россиян положительное впечатление, вызвало надежду и ощущение уверенности в завтрашнем дне.
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Собравшегося в отставку Гончарука освистали в Раде

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Даша Жукова потратит 400 миллионов на праздник в честь свадьбы

Бывшая супруга Романа Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса еще в октябре.
Wday.ru 15 января в 23:28
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Тренер «Монреаля»: Илья Ковальчук делает отличную работу

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Михельсон продал принадлежащие ему напрямую акции «Новатэка»

Председатель правления и крупнейший акционер «Новатэка» Леонид Михельсон продал принадлежащие ему напрямую акции компании, сократив свою долю с 0,7375% до нуля.
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Экономика

Производство алкоголя в России увеличилось в 2019 году на 7%

В 2019 году объем производства алкоголя в России достиг 199,82 миллиона декалитров, увеличившись на 7%.
Ридус 09:41
Политика

Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.
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Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале

Известия вчера в 23:26
Армия и оружие

США подтвердили информацию о раненых в ходе удара Ирана

Центральное командование США подтвердило сообщения СМИ об 11 военных, пострадавших в результате ракетного удара Ирана по американским базам в Ираке.
RT на русском 09:46
Политика

Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от силовиков установить причастных к записи разговоров на совещании премьер-министра Алексея Гончарука.
РИА Новости 08:19
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Адвокат предложил завести уголовное дело против Урганта

Адвокат и член президентского Совета по правам человека Шота Горгадзе оценил требование православных активистов лишить гражданства телеведущего Ивана Урганта.
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