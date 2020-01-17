Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВЭксперты прогнозируют торможение российского фондового рынка акций

Эксперты прогнозируют торможение российского фондового рынка акций, передает РБК. Аналитики отметили, что рост в 2020 году продолжится, но не так активно.
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Эксперт назвал не страшным для экономики прогнозируемое торможение фондового рынка

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«Роскосмос» нашел способ защитить Россию от спутников-шпионов

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Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты «бога Кузи»

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