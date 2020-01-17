Эксперты прогнозируют торможение российского фондового рынка акций, передает РБК. Аналитики отметили, что рост в 2020 году продолжится, но не так активно.

Политика Помпео прокомментировал смену правительства РФ Смена российского правительства не повлияет на политику Вашингтона в отношении Москвы, заявил 17 января американский госсекретарь Майк Помпео, сообщает Госдеп.

Биатлон Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням сборной России Во время пятого этапа Кубка мира белорусская биатлонистка начала стрелять по щиту россиянки Кристины Резцовой.

Технологии Chrome OS получит клиент Steam Как сообщает источник «AndroidPolice» на выставке CES 2020 представители компании «Гугл» уточнили, что на данный момент можно и сейчас установить клиент Steam Linux на Chrome OS, посредством проекта Crostini, но производительность и отсутствие дискретных карт делает это бессмысленным.

Общество Американский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова В январе суд удовлетворил прошение SEC о раскрытии Telegram данных о его банковских операциях до 26 февраля, поскольку комиссия доказала, что выпущенные токены продавались не только в рамках ICO, то есть фактически использовались как ценные бумаги.

Здоровье Диетолог рассказала, чем опасно для человека мясо Диетолог-гастроэнтеролог Галина Барташевич рассказала, чем опасно красное мясо и в каком количестве его можно употреблять без вреда для здоровья.

Политика Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Политика Зеленский не принял отставку премьер-министра Президент Украины Владимир Зеленский дал премьер-министру Алексею Гончаруку и его правительству шанс работать дальше, передает "Интерфакс".

Космос «Роскосмос» нашел способ защитить Россию от спутников-шпионов Сотрудники АО "Российские космические системы" предложили создать специальные наземные станции блокировки сигнала спутников, которые бы защищали территорию нашей страны от незаконной слежки из космоса.

Космос Лунный лазерный дальномер заработает в России в 2024 году Российский лунный лазерный дальномер (ЛЛД), с помощью которого можно будет с высокой точностью определить расстояние до спутника Земли, планируют ввести в эксплуатацию в Алтайском крае в 2024 году.

Политика Медведев и Мишустин провели встречу с кабмином Мишустин и Медведев после личной встречи, продлившейся более часа, обратились к членам кабинета министров, продолжающим исполнять свои обязанности после объявления об отставке.

Гаджеты Названы разряжающие смартфоны Android-приложения Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.

Происшествия Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты «бога Кузи» Тверской суд Москвы арестовал до 2 марта заслуженную артистку России скрипачку Анастасию Чеботареву по делу о хищении в составе секты "бога Кузи", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Путин и Меркель обсудили предстоящую конференцию по Ливии в Берлине Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили предстоящую в Берлине международную конференцию по Ливии, сообщается на сайте пресс-службы Кремля.