Экономика
Деловое.ТВЭксперты прогнозируют торможение российского фондового рынка акций
Эксперты прогнозируют торможение российского фондового рынка акций, передает РБК. Аналитики отметили, что рост в 2020 году продолжится, но не так активно.
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Политика
Помпео прокомментировал смену правительства РФ
Смена российского правительства не повлияет на политику Вашингтона в отношении Москвы, заявил 17 января американский госсекретарь Майк Помпео, сообщает Госдеп.
Биатлон
Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням сборной России
Во время пятого этапа Кубка мира белорусская биатлонистка начала стрелять по щиту россиянки Кристины Резцовой.
Технологии
Chrome OS получит клиент Steam
Как сообщает источник «AndroidPolice» на выставке CES 2020 представители компании «Гугл» уточнили, что на данный момент можно и сейчас установить клиент Steam Linux на Chrome OS, посредством проекта Crostini, но производительность и отсутствие дискретных карт делает это бессмысленным.
Футбол
Стала известна зарплата Бруну Фернандеша в МЮ
Ранее стало известно, что агент Фернандеша присутствовал на переигровке матча 3-го раунда Кубка Англии МЮ - "Вулверхэмптон".
Общество
Американский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова
В январе суд удовлетворил прошение SEC о раскрытии Telegram данных о его банковских операциях до 26 февраля, поскольку комиссия доказала, что выпущенные токены продавались не только в рамках ICO, то есть фактически использовались как ценные бумаги.
Здоровье
Диетолог рассказала, чем опасно для человека мясо
Диетолог-гастроэнтеролог Галина Барташевич рассказала, чем опасно красное мясо и в каком количестве его можно употреблять без вреда для здоровья.
Политика
Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование
Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Происшествия
На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Политика
Зеленский не принял отставку премьер-министра
Президент Украины Владимир Зеленский дал премьер-министру Алексею Гончаруку и его правительству шанс работать дальше, передает "Интерфакс".
Происшествия
Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Происшествия
Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью
Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
Здоровье
Японские врачи назвали способ сбросить вес с помощью воды
Правильное и регулярное употребление обычной питьевой воды поможет сбросить лишний вес.
Космос
«Роскосмос» нашел способ защитить Россию от спутников-шпионов
Сотрудники АО "Российские космические системы" предложили создать специальные наземные станции блокировки сигнала спутников, которые бы защищали территорию нашей страны от незаконной слежки из космоса.
Общество
Синоптики предрекли россиянам «весну в середине зимы»
В ближайшие выходные на европейской территории России ожидается весенняя погода, характерная для начала марта.
Общество
Письмо немецкого солдата от 1943 года нашли в поселке под Тверью
В поселке Эммаус Тверской области нашли письмо немецкого солдата, датированное сентябрем 1943 года, оно было обнаружено на чердаке одного из старых домов.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Политика
Новым главой ФНС стал Даниил Егоров
Новым руководителем Федеральной налоговой службы стал Даниил Егоров.
Космос
Лунный лазерный дальномер заработает в России в 2024 году
Российский лунный лазерный дальномер (ЛЛД), с помощью которого можно будет с высокой точностью определить расстояние до спутника Земли, планируют ввести в эксплуатацию в Алтайском крае в 2024 году.
Политика
Медведев и Мишустин провели встречу с кабмином
Мишустин и Медведев после личной встречи, продлившейся более часа, обратились к членам кабинета министров, продолжающим исполнять свои обязанности после объявления об отставке.
Гаджеты
В интернете опубликованы фото смартфона Samsung Galaxy S20+ 5G
В интернете опубликованы «живые» снимки еще не вышедшего аппарата Samsung Galaxy S20+ 5G.
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Варшавы
Минобороны России рассекретило документы к 75-летию освобождения польской Варшавы от немецко-фашистских оккупантов Красной армией.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевского титула
Жена британского принца Гарри Меган Маркл впервые после выхода из королевской семьи и отъезда из Британии появилась на людях.
Гаджеты
Названы разряжающие смартфоны Android-приложения
Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
Происшествия
Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты «бога Кузи»
Тверской суд Москвы арестовал до 2 марта заслуженную артистку России скрипачку Анастасию Чеботареву по делу о хищении в составе секты "бога Кузи", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Авто
УАЗ выпустит «Русский Prado» к 2021 году
Ранее гендиректор компании УАЗ Адиль Ширинов сообщил, что производительность двигателя на «Русском Prado» составит 180 лошадиных сил.
Политика
Путин и Меркель обсудили предстоящую конференцию по Ливии в Берлине
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили предстоящую в Берлине международную конференцию по Ливии, сообщается на сайте пресс-службы Кремля.
Политика
Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.