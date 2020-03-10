Экономика

Pravda.RuPravda.RuЭксперты прогнозируют ускорение инфляции из-за падения рубля

"В результате, с учетом фиксируемой волатильности на валютном рынке, ускорение годовой инфляции c актуальных низких значений может начаться раньше, чем прогнозировалось до этого", — пояснили в МЭР.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

В Минэкономразвития не исключили ускорение инфляции из-за обвала рубля

Говорит Москва08:22

Минэкономики не исключило ускорения инфляции из-за ослабления рубля

РБК07:45

Минэкономразвития дало прогноз по инфляции на фоне падения рубля

Rambler News Service05:12

Минэкономразвития спрогнозировало ускорение годовой инфляции в России уже в марте

Интерфакс05:28

Минэкономразвития: инфляция в РФ может ускориться раньше

REGNUM05:22

МЭР не исключает ускорения инфляции из-за ситуации на валютном рынке

ТАСС05:29

«Это только первая волна»: эксперт оценил перспективы курса рубля

РЕН ТВ04:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 19:30, Ашберн
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

Вести.Ru 15:17
Спорт

Лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира.
РБК 18:44
Общество

Жители России увидят суперлуние 9 марта

Суперлунием называется такая фаза луны (полнолуние или новолуние), которая приходится на максимально близкое расположение естественного спутника к Земле, перигей.
REGNUM 08 марта в 01:50
Наука

Витамин В12 оказался драйвером самоубийства раковых клеток

Витамин В12 оказался способен запускать «программу самоубийства» раковых клеток.
Росбалт 12:05
Футбол

Sport24: глава селекционного отдела ЦСКА Дюков покинет свой пост

Metaratings 12:27
Общество

Украинские туристки нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане

РЕН ТВ 18:18
Экономика

В АКРА предупредили о начале нового финансового кризиса

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) опубликовало показали индекса финансового стресса в России ACRA FSI, который превысил пороговое значении.
Газета.Ru 18:33
Хоккей

«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло вперед в серии плей-офф КХЛ

РБК 15:05
Футбол

«Аталанта» обыграла «Валенсию» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Во вторник в ответной встрече 1/8 финала, прошедшей на поле "Валенсии" без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса, "Аталанта" одержала победу со счетом 4:3. "Покер" в составе итальянской команды оформил Йосип Иличич (3-я минута с пенальти, 43-я с пенальти, 71-я, 82-я).
РИА Новости 17:54
Космос

Астрономы обнаружили в космосе самый яркий и удаленный блазар

Астрономы сумели обнаружить в космосе самый удаленный и яркий из всех известных науке блазаров.
Дни24 вчера в 17:08
Футбол

Кокорин опроверг слова о нежелании возвращаться в «Зенит»

Телеканал Санкт-Петербург 13:20
Шоу-бизнес

Марина Голомаздина стала мамой, но вскоре потеряла сына

Несколько дней назад ставшая матерью дизайнерка Марина Голомаздина пережила страшное событие.
Uznayvse.ru 18:26
Происшествия

Прокурор запросил 7 лет колонии для депутата гордумы Екатеринбурга

Уралинформбюро 09:37
Космос

Грузовой корабль Dragon состыковался с МКС

Отмечается, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем произошел с мыса Канаверал во Флориде 7 марта.
Udm-Info 07:27
Политика

Владимир Путин выступил против досрочных выборов в Госдуму

Ранее во вторник, 10 марта, депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин предложил провести досрочные выборы в нижнюю палату в связи с планируемыми изменениями в Конституцию.
Новые Известия 08:47
Происшествия

В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей

РИА Новости 04:20
Наука

Секрет долголетия голых землекопов оказался заключен в митохондриях

МедиаПоток 07:59
Происшествия

Более 80 близких погибших при крушении MH17 потребуют компенсацию

RT на русском вчера в 06:15
Политика

Трамп пообещал серьезные шаги в экономике из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп пообещал объявить во вторник серьезные экономические меры на фоне коронавируса, включая снижение налога на зарплату.
РИА Новости вчера в 19:45
Политика

Прокурор по делу MH17 заявила о видевшем «русских солдат» свидетеле

Один из свидетелей по делу о крушении малазийского Boeing в Донбассе заявил, что видел «русских солдат» около зенитно-ракетной установки «Бук», из которой был сбит самолет.
РБК 16:10
Игры

Появились первые оценки Ori and the Will of the Wisps

CyberSport.ru 12:14
Общество

В Турции зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом нового типа COVID-19 зафиксирован в Турции.
Российская газета 18:53
Технологии

Роскомнадзор возьмет нужный TON

Ведомство изучит возможность блокировки информации в защищенных сетях Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) заказал исследование возможности блокировки запрещенной информации в сетях Tor, Telegram Open Network (TON) и интернете вещей.
Коммерсантъ 18:24
Культура

Вдова Муслима Магомаева оценила выбор актера для сериала о ее муже

Оперная певица Тамара Синявская в интервью сайту KP.RU оценила выбор актера для сериала о ее супруге — великом исполнителе советской эпохи Муслиме Магомаеве.
Пятый канал 05:22
Общество

Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Пятый канал 01:45
Общество

В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников.
Lenta.ru 13:56
Общество

В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными

ФБР арестовало россиянина, который может быть причастен к торговле краденой персональной информацией.
РБК 18:06
Экономика

Forbes назвал потери десяти богатейших людей мира за понедельник

На втором месте по объему потерь находится самый богатый миллиардер мира, основатель и глава Amazon Джефф Безос - его капитал уменьшился за день на 5,6 миллиарда долларов, а глава инвестиционной фирмы Berkshire Hathaway Уоррен Баффет за день потерял 5,4 миллиарда долларов.
РИА Новости 07:47
Происшествия

Из дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье похитили 200 тысяч евро

Грабители совершили разбойное нападение на дом, где проживает семья заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой и похитили порядка 200 тыс. евро, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 16:21
Технологии

МТС и Ericsson протестировали технологию 5G на частотах LTE

Оператор МТС и компания Ericsson провели тестирование сетей пятого поколения на существующей LTE-инфраструктуре.
Ведомости 13:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное