Экономика
RT на русскомПутин выступил с обращением к россиянам
Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности и поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью, безопасности близких и взаимную поддержку.
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Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
Комсомольская правда23 июня в 11:01
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Политика
Лукашенко обсудит с Путиным вмешательство России в белорусские выборы
Как сообщает «Интерфакс», президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в четверг, 25 июня, заявил, что есть люди и в России, и в Польше, которые стоят за белорусскими оппозиционерами и вмешиваются в президентские выборы Беларуси.
ГЛАС.RU 06:20
Общество
Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК 05:52
Наука
Особый пептид остановит размножение коронавируса внутри клеток людей
Экология Регионов 06:00
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в России недопустимы, заявил в четверг, 25 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с флагом ЛГБТ-движения, вывешенным на здании американского посольства в Москве.
Известия 06:27
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада Победы наградили
Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов лично наградил участницу парада в Калининграде, которая потеряла туфлю, но не сбила строй.
Lenta.ru 07:16
Общество
Владимир Машков назвал алкоголизм большой бедой артистов
Артисты подвержены алкоголизму из-за своей эмоциональности, а многие умирают именно по причине этой проблемы, заявил актёр Владимир Машков в интервью Радио "Комсомольская правда".
Комсомольская правда 05:33
Общество
Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию
Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал.
Ведомости 05:50
Политика
Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию
Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны.
Известия 07:38
Космос
В NASA показали, как выглядит закат солнца на других планетах
ТК Звезда вчера в 10:48
Экономика
СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога
Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
РБК вчера в 21:37
Хоккей
Карнаухов продлил контракт с ЦСКА на три года
РИА Новости 07:06
Происшествия
В суд направлено дело об убийстве ветерана в Подмосковье
Уголовное дело об убийстве ветерана Великой Отечественной войны в Подмосковье направлено в суд.
ТАСС 05:10
Происшествия
Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
Политика
Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества
Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков назначен на должность главы Россотрудничества в соответствии с указом президента РФ.
ТАСС 07:02
Экономика
На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета
Доля федерального трансферта в доходах ПФР достигнет 42,6% Федеральный бюджет в 2021 году резко увеличит дотации Пенсионному фонду России — почти на 1 трлн рублей, сообщает РБК.
Моя Москва.онлайн 00:39
Общество
На каждого ребенка до 16 лет в июле снова выплатят по 10 000 рублей
О дополнительной выплате детям заявил президент России во время обращения к россиянам 23 июня.
ТИА 23 июня в 10:29
Общество
Грузия решила не возобновлять авиасообщение с 1 июля
Грузия в связи с ухудшением ситуации с пандемией коронавируса перенесет возобновление регулярного авиасообщения с другими странами с 1 июля на конец месяца.
Известия 04:51
Политика
Захарова ответила на заявление Киева о «многомиллионных долгах»
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала позицию Киева о "многомиллионных долгах" России перед Украиной.
РИА Новости 23 июня в 14:54
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Общество
В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду
«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТа на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — говорится в письме депутата к главе Минпросвещения страны.
Известия 00:58
Общество
Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля
Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
RT на русском 05:30
Политика
Песков объяснил, почему Путин решил внести поправки в Конституцию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему ранее глава государства отказывался от внесения поправок в главный документ страны, а потом передумал.
Neva.Today 07:15
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК 23 июня в 10:38
Общество
Новейший российский «Бумеранг» загорелся после парада Победы
Новейший российский бронетранспортер К-17, созданный на колесной платформе «Бумеранг», загорелся, возвращаясь с парада Победы.
Lenta.ru 05:17
Биатлон
Драчев примет участие в выборах президента СБР
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев решил принять участие во внеочередных выборах главы организации, которые состоятся 11 июля.
Советский спорт 06:23
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09