Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин выступил с обращением к россиянам

Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности и поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью, безопасности близких и взаимную поддержку.
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Путин выступил с обращением к россиянам

RT на русском23 июня в 13:25

Политолог оценил предложенные Путиным меры поддержки россиян

Известия23 июня в 13:00

Продлил выплаты врачам и семьям, поднял налоги для богатых: главное из обращения президента к народу

66.ru23 июня в 10:51

Налог для богатых, еще деньги детям и новые правила льготной ипотеки: самое важное из обращения Путина

Forbes23 июня в 11:07

Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам

Комсомольская правда23 июня в 11:01

Обращение Владимира Путина к россиянам. Главное

Коммерсантъ23 июня в 10:55

Налог для богатых, выплаты для семей с детьми, льготная ипотека. О чем говорил Путин в новом обращении

Дождь23 июня в 11:27
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Политика

Лукашенко обсудит с Путиным вмешательство России в белорусские выборы

Как сообщает «Интерфакс», президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в четверг, 25 июня, заявил, что есть люди и в России, и в Польше, которые стоят за белорусскими оппозиционерами и вмешиваются в президентские выборы Беларуси.
ГЛАС.RU 06:20
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Общество

Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды

Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК 05:52
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Общество

Аэропорт «Пулково» вновь станет круглосуточным к 1 июля

REGNUM 05:02
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Наука

Особый пептид остановит размножение коронавируса внутри клеток людей

Экология Регионов 06:00
Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в России недопустимы, заявил в четверг, 25 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с флагом ЛГБТ-движения, вывешенным на здании американского посольства в Москве.
Известия 06:27
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада Победы наградили

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов лично наградил участницу парада в Калининграде, которая потеряла туфлю, но не сбила строй.
Lenta.ru 07:16
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Общество

Владимир Машков назвал алкоголизм большой бедой артистов

Артисты подвержены алкоголизму из-за своей эмоциональности, а многие умирают именно по причине этой проблемы, заявил актёр Владимир Машков в интервью Радио "Комсомольская правда".
Комсомольская правда 05:33
Общество

Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию

Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал.
Ведомости 05:50
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Политика

Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию

Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны.
Известия 07:38
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Космос

В NASA показали, как выглядит закат солнца на других планетах

ТК Звезда вчера в 10:48
Экономика

СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога

Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
РБК вчера в 21:37
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Происшествия

На разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

Газета.Ru 06:01
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Хоккей

Карнаухов продлил контракт с ЦСКА на три года

РИА Новости 07:06
Происшествия

В суд направлено дело об убийстве ветерана в Подмосковье

Уголовное дело об убийстве ветерана Великой Отечественной войны в Подмосковье направлено в суд.
ТАСС 05:10
2
Происшествия

Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
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Политика

Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества

Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков назначен на должность главы Россотрудничества в соответствии с указом президента РФ.
ТАСС 07:02
16
Экономика

На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

Доля федерального трансферта в доходах ПФР достигнет 42,6% Федеральный бюджет в 2021 году резко увеличит дотации Пенсионному фонду России — почти на 1 трлн рублей, сообщает РБК.
Моя Москва.онлайн 00:39
47
Общество

На каждого ребенка до 16 лет в июле снова выплатят по 10 000 рублей

О дополнительной выплате детям заявил президент России во время обращения к россиянам 23 июня.
ТИА 23 июня в 10:29
6,7K
Общество

Грузия решила не возобновлять авиасообщение с 1 июля

Грузия в связи с ухудшением ситуации с пандемией коронавируса перенесет возобновление регулярного авиасообщения с другими странами с 1 июля на конец месяца.
Известия 04:51
Политика

Захарова ответила на заявление Киева о «многомиллионных долгах»

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала позицию Киева о "многомиллионных долгах" России перед Украиной.
РИА Новости 23 июня в 14:54
2,8K
Политика

Украина направила России ноту протеста из-за парада Победы в Крыму

РИА Новости 02:56
1,1K
Общество

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
Коммерсантъ вчера в 17:55
291
Общество

В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду

«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТа на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — говорится в письме депутата к главе Минпросвещения страны.
Известия 00:58
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Общество

Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля

Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
RT на русском 05:30
19
Политика

Песков объяснил, почему Путин решил внести поправки в Конституцию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему ранее глава государства отказывался от внесения поправок в главный документ страны, а потом передумал.
Neva.Today 07:15
6
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК 23 июня в 10:38
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Шоу-бизнес

Лолита хочет через суд выселить бывшего мужа из квартиры

News.ru 05:47
Общество

Новейший российский «Бумеранг» загорелся после парада Победы

Новейший российский бронетранспортер К-17, созданный на колесной платформе «Бумеранг», загорелся, возвращаясь с парада Победы.
Lenta.ru 05:17
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Биатлон

Драчев примет участие в выборах президента СБР

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев решил принять участие во внеочередных выборах главы организации, которые состоятся 11 июля.
Советский спорт 06:23
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
7,1K
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