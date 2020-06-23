Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности и поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью, безопасности близких и взаимную поддержку.

Политика Лукашенко обсудит с Путиным вмешательство России в белорусские выборы Как сообщает «Интерфакс», президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в четверг, 25 июня, заявил, что есть люди и в России, и в Польше, которые стоят за белорусскими оппозиционерами и вмешиваются в президентские выборы Беларуси. 122

Политика В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве Проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в России недопустимы, заявил в четверг, 25 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с флагом ЛГБТ-движения, вывешенным на здании американского посольства в Москве. 408

Общество Потерявшую туфлю участницу парада Победы наградили Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов лично наградил участницу парада в Калининграде, которая потеряла туфлю, но не сбила строй. 3,3K

Общество Владимир Машков назвал алкоголизм большой бедой артистов Артисты подвержены алкоголизму из-за своей эмоциональности, а многие умирают именно по причине этой проблемы, заявил актёр Владимир Машков в интервью Радио "Комсомольская правда".

Политика Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны. 34

Экономика СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам. 18

Происшествия Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии. 839

Политика Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков назначен на должность главы Россотрудничества в соответствии с указом президента РФ. 16

Экономика На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета Доля федерального трансферта в доходах ПФР достигнет 42,6% Федеральный бюджет в 2021 году резко увеличит дотации Пенсионному фонду России — почти на 1 трлн рублей, сообщает РБК. 47

Общество Грузия решила не возобновлять авиасообщение с 1 июля Грузия в связи с ухудшением ситуации с пандемией коронавируса перенесет возобновление регулярного авиасообщения с другими странами с 1 июля на конец месяца.

Общество В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду «Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТа на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — говорится в письме депутата к главе Минпросвещения страны. 540

Общество Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. 19

Биатлон Драчев примет участие в выборах президента СБР Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев решил принять участие во внеочередных выборах главы организации, которые состоятся 11 июля.