Экономика
Аргументы и ФактыЭксперты прокомментировали выход России из сделки ОПЕК +
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков высказал свое мнение о выходе России из сделки ОПЕК+. Слова эксперта приводит «Газета.Ru».
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«Для американского сланца серьезные потери»: эксперт о выходе России из сделки ОПЕК+
Газета.Ru07 марта в 12:53
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