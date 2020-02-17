Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВЭксперты прокомментировали законопроект о покупке у ЦБ акций Сбербанка

Эксперты прокомментировали законопроект о покупке у ЦБ акций Сбербанка. Как сообщает телеграм-канал "Мейстер", очевидно, что исключение необходимости проверки сделки ФАСом сделано чтобы ускорить процесс покупки.
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Правительство предложило исключительные условия по покупке Сбербанка

РБКвчера в 16:04

Появились новые подробности продажи Сбербанка

Lenta.ruвчера в 09:09

Тайная приватизация Сбербанка

ИА Хакасия14 февраля в 16:37

В Госдуму внесен законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ

Интерфаксвчера в 01:35

В Госдуму внесен законопроект о выкупе у ЦБ акций Сбербанка

Коммерсантъвчера в 01:18

За 2,5 трлн рублей покупает Сбербанк правительство России

Курьер. Среда. Бердск15 февраля в 04:00

ЦБ перечислит в бюджет РФ 500 млрд рублей в 2020 году в рамках продажи акций Сбербанка

ТАССвчера в 07:32
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Политика

В Кремле прокомментировали публикацию по крушению MH17

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию об отсутствии зенитно-ракетных комплексов «Бук» в районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе.
RT на русском 05:20
Армия и оружие

Киев обвинил Россию в атаке на свои позиции в Донбассе

REGNUM 03:29
Экономика

В России предложили восстановить запрет на госзакупки импортной мебели

«Ассоциация мебельной и деревообрабатывающей промышленности России просит правительство России возобновить действие постановления № 1072, которое ранее запрещало государственным и муниципальным учреждениям покупать мебель иностранного производства», — указывается в обращении.
RT на русском 03:03
Политика

Путин пообещал обсудить поправки к Конституции с лидерами фракций

Президент России Владимир Путин пообещал собрать всех лидеров фракций Госдумы и обсудить с ними поправки к Конституции.
RT на русском 06:56
Общество

Посольство РФ прорабатывает вопрос отъезда россиян с Diamond Princess

Российская газета 05:04
Кино

Умер грузинский режиссер Георгий Шенгелая

Политическая Экспертиза вчера в 05:41
Происшествия

В Мурманской области погиб военнослужащий-контрактник

РБК 07:03
Общество

Польские шахтеры перекрыли железную дорогу

В блокаде железной дороги участвуют шахтеры 13 крупнейших профсоюзов страны таких как: «Солидарность», профсоюз горняков, «Кадры» или «Август 80».
Солидарность 04:58
Общество

Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

Арбитраж обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации за экспроприацию компании.
Ведомости 04:36
Авто

Hyundai представила в России обновленный Solaris

Корейская компания Hyundai представила в Санкт-Петербурге обновленную версию седана Solaris для российского рынка.
Известия 06:09
Происшествия

Поезд с пассажирами застрял в тоннеле на зеленой ветке метро в Москве

Интерфакс 06:38
Происшествия

Суд арестовал напавшего с ножом на людей в московском храме

Напавший 16 февраля на храм в центре Москвы 26-летний житель Липецкой области Ефим Ефимов взят под стражу.
РБК 07:01
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Армия и оружие

ЛНР обвинила украинские войска в обстреле жилых домов

Lenta.ru 04:46
Авто

Стартовало производство Lada XRay Cross Instinct

«АвтоВАЗ» приступил к мелкосерийному производству кросс-хэтчбека LADA XRay Cross в эксклюзивной комплектации «Instinct».
Автоновости дня 00:58
Общество

Составлен образ типичных жителей российских городов

Специалисты компании «AliExpress Россия» составили образ типичных жителей российских городов, проанализировав 550 миллионов поисковых запросов на торговой площадке.
Lenta.ru 06:43
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока

ТАСС 04:42
Политика

Янукович обратился к украинцам в годовщину беспорядков на Майдане

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам в связи с шестой годовщиной беспорядков на площади Майдан Независимости, в Киеве.
Газета.Ru 06:22
Политика

Спикер парламента Грузии выступил под гимн СССР

На заседании парламента Грузии представители оппозиции включили гимн СССР, оспаривая выступление спикера Арчила Талаквадзе с ежегодным отчетом о деятельности законодательного органа.
Lenta.ru 05:56
Армия и оружие

Зеленский заявил, что обострение в Донбассе не изменит курс Киева

Обострение ситуации в Донбассе не изменит курс Киева по урегулированию в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.
RT на русском 06:17
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Политика

В Минске оценили слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией

Председатель комиссии нижней палаты парламента Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и России.
RT на русском 02:32
Здоровье

Коронавирус оказался особенно опасным для онкобольных

Коронавирус может оказаться особенно опасным для онкобольных и пожилых людей с ослабленным организмом.
ToDay News Ufa вчера в 11:22
Общество

Телеведущий Дибров пока останется в больнице

Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров сообщил "Интерфаксу", что остается в больнице под наблюдением врачей для профилактики.
Интерфакс 05:58
Политика

В Польше не согласились со словами посла России об отношениях стран

Польские дипломаты не согласились со словами российского посла Сергея Андреева о том, что в настоящее время между Москвой и Варшавой самые плохие отношения за всё время после окончания Второй мировой войны.
RT на русском 05:59
Политика

Глава комитета бундестага пригрозил Москве санкциями из-за Сирии

К максимальному политическому и экономическому давлению на Москву с целью прекращения «бомбардировок гражданского населения» в Сирии призвал представитель Христианско-демократического союза Германии (ХДС), председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген.
News.ru 01:05
Наука

Физики научились управлять следами от капель

Физики уже достаточно подробно изучили поведение чистых жидкостей, а также содержащих коллоидную взвесь твердых частиц.
N+1 07:08
Происшествия

В тюремной больнице умер «краснодарский каннибал»

Газета.Ru вчера в 12:33
Футбол

Сон Хын Мин пропустит несколько недель из-за перелома руки

Форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин выбыл на несколько недель из-за перелома руки, сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.
РИА Новости 06:41
Общество

Лукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти

REGNUM 06:29
Как работают Яндекс.Новости?
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