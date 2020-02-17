Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВЭксперты прокомментировали законопроект о покупке у ЦБ акций Сбербанка

Эксперты прокомментировали законопроект о покупке у ЦБ акций Сбербанка. Как сообщает телеграм-канал "Мейстер", очевидно, что исключение необходимости проверки сделки ФАСом сделано чтобы ускорить процесс покупки.
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В Госдуме поддержали законопроект о выкупе доли Сбербанка

Rambler News Service03:47

Комитет Госдумы одобрил проект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

RT на русском03:38

ЦБ перечислит в бюджет РФ 500 млрд рублей в 2020 году в рамках продажи акций Сбербанка

ТАСС17 февраля в 07:32

Комитет Госдумы одобрил законопроект о покупке Сбербанка

DP.RU03:45

Под контролем кабмина: причины и последствия продажи акций Сбербанка

РБК17 февраля в 23:30

Комитет Госдумы поддержал законопроекты о покупке акций Сбербанка

REGNUM03:51

Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ внесен в Госдуму

Банки.ру17 февраля в 01:27
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Космос

В Оренбургском планетарии прокомментировали «День рождения» Плутона

Газета Оренбуржье вчера в 02:14
Спорт

Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
РИА Новости 07:51
Общество

Путин заявил, что получает не самую большую зарплату в РФ

REGNUM 07:16
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости 08:56
Армия и оружие

В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»

Возможная военная операция Турции против сирийской армии - один из худших сценариев развития событий, продолжил представитель президента, если речь идет об операции против террористических группировок в Идлибе, то это будут действия в русле сочинских договоренностей.
Газета.Ru 06:00
Происшествия

Полицейские предотвратили заказное убийство бизнесмена на Ямале

Полицейские предотвратили заказное убийство бизнесмена в Ямало-Ненецком автономном округе, под стражей находятся четверо подозреваемых, в том числе заказчик преступления, сообщает в среду региональное управление МВД.
РИА Новости 05:18
Общество

Шепелев пояснил свое решение уйти с Первого канала

Шоумен Дмитрий Шепелев успокоил поклонников, которых взволновала новость о его уходе с Первого канала.
Газета.Ru 07:59
Политика

Бужанский отказался почтить минутой молчания память погибших на Майдане

Депутат от фракции «Слуги народа» Максим Бужанский отказался встать со своего рабочего места после того, как в зале заседаний объявили минуту молчания в память о погибших на Майдане.
Украина.ру 08:51
Происшествия

В Петербурге после побега пациентов уволили главврача больницы Боткина

После истории Аллы Ильиной, которая сбежала из-под карантина, не дождавшись двухнедельного срока, клинику самовольно покинули еще три таких пациента.
Российская газета 06:47
Фигурное катание

Спортсменка Аделина Сотникова попала в больницу в Москве

Известная российская фигуристка Аделина Сотникова попала в столичную больницу.
КМВ Новости вчера в 10:13
Гаджеты

Лидеры продаж Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro существенно упали в цене

Снижение цен наблюдается уже несколько месяцев подряд и недавно аппараты Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro, стали предлагаться по цене еще меньше, чем ранее.
Газета DAILY вчера в 13:59
Авто

Появилась информация о моторах для новой Skoda Octavia RS

Информация о моторной линейке обновлённой Skoda Octavia RS появилась на твиттер-канале Skoda News.
Тарантас Ньюс 06:52
Футбол

Дзюба рассказал, что относится к Карпину с неприязнью

Sport.ru вчера в 15:43
Шоу-бизнес

Алсу призналась в покупке СМС в пользу дочери на «Голосе» и заплакала

Алсу отметила, что не нарушила ни одного правила конкурса и что все участники всех сезонов покупали голоса, поскольку «каждая СМС стоила денег».
Lenta.ru 07:49
Происшествия

На лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин из-за коронавируса

На втором месте после КНР - Япония с 613 случаями, включая 542 зараженных на круизном лайнере Diamond Princess.
Газета.Ru 00:35
Общество

Королева запретила принцу Гарри и Меган Маркл зарабатывать на своих титулах

Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогам Сассекским использовать торговую марку Sussex Royal, чтобы зарабатывать на своих проектах.
Lenta.ru 03:28
Происшествия

Мэрию и гордуму эвакуировали из-за автомобиля с иностранными номерами

Четвертая Власть 03:25
Шоу-бизнес

Воеводина оказалась не единственной женой экс-короля Малайзии

WomanHit.ru вчера в 11:02
Здоровье

Россиян предупреждают о глазном гриппе, от которого нет лекарств

Немецкие врачи предупреждают о тенденции роста заболеваемости гриппом, в том числе высоком риске глазного гриппа, пока гораздо менее известного, но очень при этом серьезного и опасного для здоровья.
Ugpressa.ru вчера в 01:22
Политика

Женщина накричала на Зеленского в больнице

Газета.Ru 06:59
Происшествия

Опубликовано видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков.
Газета.Ru вчера в 09:44
Армия и оружие

Армия Хафтара уничтожила турецкое судно в Триполи

ИжевскИнфо.РУ 08:04
Экономика

В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты

С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».
Моя Москва.онлайн вчера в 11:04
Политика

Зеленский назвал сражавшегося в «Иловайском котле» майора ВСУ «треплом»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал треплом майора Вооруженных сил Украины (ВСУ) Романа Ковалева, разозлившись на его вопрос о службе в армии.
ФАН 08:05
Происшествия

Юрист оценил сроки рассмотрения Канадой дела о геноциде в Ейске

Иммиграционные власти Канады могут рассматривать просьбу бывшего переводчика зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, 96-летнего Гельмута Оберлендера о том, чтобы его не депортировали, в течение нескольких месяцев, процесс может растянуться и на год, считает президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.
РИА Новости 08:10
Музыка

Билли Айлиш расплакалась на сцене и рассказала о ненависти к ней

Lenta.ru 05:05
Политика

Перечислены недостатки транзита нефти в Белоруссию через Украину

Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим заявил, что страна готова начать транзит нефти для белорусских НПЗ.
Профиль 08:53
Футбол

«Рубин» интересуется защитником «Урала» Меркуловым

В текущем сезоне 26-летний Меркулов провел за «Урал» 20 матчей и сделал одну голевую передачу.
Бомбардир.ру 17 февраля в 11:33
Общество

Госдума одобрила поправки о расширении материнского капитала

Государственная дума проголосовала за поправки о материнском капитале, предложенные президентом России Владимиром Путиным в обращении к Федеральному собранию, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:23
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу

Российская газета вчера в 06:15
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