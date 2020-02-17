Экономика
Деловое.ТВЭксперты прокомментировали законопроект о покупке у ЦБ акций Сбербанка
Эксперты прокомментировали законопроект о покупке у ЦБ акций Сбербанка. Как сообщает телеграм-канал "Мейстер", очевидно, что исключение необходимости проверки сделки ФАСом сделано чтобы ускорить процесс покупки.
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ЦБ перечислит в бюджет РФ 500 млрд рублей в 2020 году в рамках продажи акций Сбербанка
ТАСС17 февраля в 07:32
Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ внесен в Госдуму
Банки.ру17 февраля в 01:27
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Спорт
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Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
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Возможная военная операция Турции против сирийской армии - один из худших сценариев развития событий, продолжил представитель президента, если речь идет об операции против террористических группировок в Идлибе, то это будут действия в русле сочинских договоренностей.
Происшествия
Полицейские предотвратили заказное убийство бизнесмена на Ямале
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Политика
Бужанский отказался почтить минутой молчания память погибших на Майдане
Депутат от фракции «Слуги народа» Максим Бужанский отказался встать со своего рабочего места после того, как в зале заседаний объявили минуту молчания в память о погибших на Майдане.
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Лидеры продаж Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro существенно упали в цене
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Алсу отметила, что не нарушила ни одного правила конкурса и что все участники всех сезонов покупали голоса, поскольку «каждая СМС стоила денег».
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На лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин из-за коронавируса
На втором месте после КНР - Япония с 613 случаями, включая 542 зараженных на круизном лайнере Diamond Princess.
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Королева запретила принцу Гарри и Меган Маркл зарабатывать на своих титулах
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Воеводина оказалась не единственной женой экс-короля Малайзии
Здоровье
Россиян предупреждают о глазном гриппе, от которого нет лекарств
Немецкие врачи предупреждают о тенденции роста заболеваемости гриппом, в том числе высоком риске глазного гриппа, пока гораздо менее известного, но очень при этом серьезного и опасного для здоровья.
Политика
Женщина накричала на Зеленского в больнице
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Опубликовано видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков
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Армия и оружие
Армия Хафтара уничтожила турецкое судно в Триполи
Экономика
В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».
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Зеленский назвал сражавшегося в «Иловайском котле» майора ВСУ «треплом»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал треплом майора Вооруженных сил Украины (ВСУ) Романа Ковалева, разозлившись на его вопрос о службе в армии.
Происшествия
Юрист оценил сроки рассмотрения Канадой дела о геноциде в Ейске
Иммиграционные власти Канады могут рассматривать просьбу бывшего переводчика зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, 96-летнего Гельмута Оберлендера о том, чтобы его не депортировали, в течение нескольких месяцев, процесс может растянуться и на год, считает президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.
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Перечислены недостатки транзита нефти в Белоруссию через Украину
Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим заявил, что страна готова начать транзит нефти для белорусских НПЗ.
Футбол
«Рубин» интересуется защитником «Урала» Меркуловым
В текущем сезоне 26-летний Меркулов провел за «Урал» 20 матчей и сделал одну голевую передачу.
Общество
Госдума одобрила поправки о расширении материнского капитала
Государственная дума проголосовала за поправки о материнском капитале, предложенные президентом России Владимиром Путиным в обращении к Федеральному собранию, передает ТАСС.
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