Эксперты прокомментировали законопроект о покупке у ЦБ акций Сбербанка. Как сообщает телеграм-канал "Мейстер", очевидно, что исключение необходимости проверки сделки ФАСом сделано чтобы ускорить процесс покупки.

Эксперты прокомментировали законопроект о покупке у ЦБ акций Сбербанка

Общество Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.

Общество Россия временно запретила въезд гражданам Китая Как уточняется, для граждан КНР будет временно запрещён въезд в Россию в частных и туристических целях, а также в целях учёбы и осуществления трудовой деятельности.

Гаджеты Выдвижной экран появится у смартфонов TCL Если многие производители активно занимаются выпуском устройств с гибким экраном, то в компании TCL намерены предложить девайс с выдвижным дисплеем.

Политика Сурков освобожден от должности помощника Путина Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.

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Политика США ввели санкции против подразделения «Роснефти» из-за Венесуэлы США ужесточили санкции в отношении Венесуэлы, внеся в черный список дочернюю компанию российской нефтяной компании "Роснефть", которая, как считают в администрации президента Дональда Трампа, поддерживает действующего президента страны Николаса Мадуро, передает Reuters.

Общество Газпром покинули два члена команды Миллера Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.

Общество На Украине запретили показывать фильм с Зеленским Госкино Украины в 2019 году запретило к показу на территории страны пять фильмов, в том числе фильм "Восемь первых свиданий", в котором снималась российская актриса Екатерина Варнава, внесенная в список лиц, представляющих угрозу для безопасности Украины.

Армия и оружие Зеленский заявил о продолжении мирного процесса В ходе брифинга Зеленский назвал сегодняшнее боестолкновение на Донбассе «провокацией» и заявил, что оно не заставит изменить курс на урегулирование ситуации.