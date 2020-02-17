Экономика
Деловое.ТВЭксперты прокомментировали законопроект о покупке у ЦБ акций Сбербанка
Эксперты прокомментировали законопроект о покупке у ЦБ акций Сбербанка. Как сообщает телеграм-канал "Мейстер", очевидно, что исключение необходимости проверки сделки ФАСом сделано чтобы ускорить процесс покупки.
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Финансы
Сбербанк временно повышает максимальную ставку розничных вкладов
Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку, следует из сообщения банка.
Армия и оружие
ЛНР: Украинские силовики спровоцировали обострение в Донбассе
Экономика
В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Спорт
Норвежец помешал Большунову выйти в финал в спринте на «Ски Туре»
Происшествия
ФСБ задержала подростков за подготовку терактов в школах Крыма
Двое подростков из Керчи задержаны за подготовку двух терактов в образовательных учреждениях Крыма, у них изъяты самодельные бомбы.
Общество
Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа
Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Политика
Турция «не удовлетворена» результатами переговоров с Россией по Идлибу
Турция не удовлетворена результатом переговоров с Россией по урегулированию в сирийском Идлибе, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.
Общество
Россия временно запретила въезд гражданам Китая
Как уточняется, для граждан КНР будет временно запрещён въезд в Россию в частных и туристических целях, а также в целях учёбы и осуществления трудовой деятельности.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Гаджеты
Выдвижной экран появится у смартфонов TCL
Если многие производители активно занимаются выпуском устройств с гибким экраном, то в компании TCL намерены предложить девайс с выдвижным дисплеем.
Общество
Граждан Украины доставят из Уханя во Львов — СМИ
Борт полетит из Уханя во Львов с промежуточной посадкой в Алма-Ате, сказано в сообщении.
Политика
Как Сергей Сивохо собирается Донбасс с Украиной объединять
Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо заявил о создании платформы "для примирения и единства".
Политика
Нидерланды оценили замену украинских прокуроров по делу MH17
Нидерланды оценили замену украинских прокуроров по делу сбитого в Донбассе самолета рейса MH17.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Политика
Клишас прокомментировал слова судьи КС о правопреемстве СССР
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя высказывание судьи Конституционного суда Константина Арановского, заявил, что вопрос об установлении правопреемства СССР не рассматривался КС.
Политика
США ввели санкции против подразделения «Роснефти» из-за Венесуэлы
США ужесточили санкции в отношении Венесуэлы, внеся в черный список дочернюю компанию российской нефтяной компании "Роснефть", которая, как считают в администрации президента Дональда Трампа, поддерживает действующего президента страны Николаса Мадуро, передает Reuters.
Общество
Газпром покинули два члена команды Миллера
Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.
Общество
В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва
В понедельник, 17 февраля, в столице госпитализировали телеведущего Дмитрия Диброва.
Авто
Hyundai представила в России обновленный Solaris
Корейская компания Hyundai представила в Санкт-Петербурге обновленную версию седана Solaris для российского рынка.
Армия и оружие
Ливийская армия уничтожила турецкое судно с оружием в порту Триполи
Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Халид аль-Махджуб заявил об уничтожении турецкого судна в порту Триполи.
Происшествия
Екатеринбургских полицейских, обвиняемых в изнасиловании девушки, отпустили под домашний арест
Общество
На Украине запретили показывать фильм с Зеленским
Госкино Украины в 2019 году запретило к показу на территории страны пять фильмов, в том числе фильм "Восемь первых свиданий", в котором снималась российская актриса Екатерина Варнава, внесенная в список лиц, представляющих угрозу для безопасности Украины.
Футбол
Сергей Семак оценил готовность игроков «Зенита» и гол Малкома
Первый тайм матча против «Кайрата» не очень понравился, второй тайм получился неплохим.
Здоровье
Россиян предупреждают о глазном гриппе, от которого нет лекарств
Немецкие врачи обеспокоены тем, что в Германии люди часто заражаются глазным гриппом. Данная болезнь также оказывается серьезной и опасной.
Общество
Все эвакуированные из Китая в Тюмень россияне оказались здоровы
Все 144 человека, которые были эвакуированы из провинции Хубэй в Тюмень, по результатам итоговых анализов признаны здоровыми.
Армия и оружие
Зеленский заявил о продолжении мирного процесса
В ходе брифинга Зеленский назвал сегодняшнее боестолкновение на Донбассе «провокацией» и заявил, что оно не заставит изменить курс на урегулирование ситуации.
Шоу-бизнес
Джиган в четвертый раз стал отцом
Как стало известно, у пары родился сын, которого назвали Денисом. Уточняется, что в семье Джигана уже есть три дочери: Ариэла, Лея и Майя.