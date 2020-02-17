Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВЭксперты прокомментировали законопроект о покупке у ЦБ акций Сбербанка

Эксперты прокомментировали законопроект о покупке у ЦБ акций Сбербанка. Как сообщает телеграм-канал "Мейстер", очевидно, что исключение необходимости проверки сделки ФАСом сделано чтобы ускорить процесс покупки.
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Сберегательный карт-бланш: как ЦБ поможет правительству увеличить расходы

РБК09:47

Появились новые подробности продажи Сбербанка

Lenta.ruвчера в 09:09

За 2,5 трлн рублей покупает Сбербанк правительство России

Курьер. Среда. Бердск15 февраля в 04:00

В Госдуму внесен законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ

Интерфаксвчера в 01:35

В Госдуму внесен законопроект о выкупе у ЦБ акций Сбербанка

Коммерсантъвчера в 01:18

ЦБ перечислит в бюджет РФ 500 млрд рублей в 2020 году в рамках продажи акций Сбербанка

ТАССвчера в 07:32

Тайная приватизация Сбербанка

ИА Хакасия14 февраля в 16:37
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Финансы

Сбербанк временно повышает максимальную ставку розничных вкладов

Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку, следует из сообщения банка.
Ведомости 06:40
Армия и оружие

ЛНР: Украинские силовики спровоцировали обострение в Донбассе

Российская газета 08:04
Экономика

В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Вести.Ru 02:36
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Интерфакс 04:48
Спорт

Норвежец помешал Большунову выйти в финал в спринте на «Ски Туре»

Российская газета 12:51
Происшествия

ФСБ задержала подростков за подготовку терактов в школах Крыма

Двое подростков из Керчи задержаны за подготовку двух терактов в образовательных учреждениях Крыма, у них изъяты самодельные бомбы.
Lenta.ru 08:55
Общество

Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа

Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Коммерсантъ 05:49
Политика

Турция «не удовлетворена» результатами переговоров с Россией по Идлибу

Турция не удовлетворена результатом переговоров с Россией по урегулированию в сирийском Идлибе, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.
РИА Новости 12:21
Общество

Россия временно запретила въезд гражданам Китая

Как уточняется, для граждан КНР будет временно запрещён въезд в Россию в частных и туристических целях, а также в целях учёбы и осуществления трудовой деятельности.
REGNUM 12:52
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Гаджеты

Выдвижной экран появится у смартфонов TCL

Если многие производители активно занимаются выпуском устройств с гибким экраном, то в компании TCL намерены предложить девайс с выдвижным дисплеем.
Rusargument вчера в 13:39
Общество

Граждан Украины доставят из Уханя во Львов — СМИ

Борт полетит из Уханя во Львов с промежуточной посадкой в Алма-Ате, сказано в сообщении.
REGNUM 07:39
Политика

Как Сергей Сивохо собирается Донбасс с Украиной объединять

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо заявил о создании платформы "для примирения и единства".
КП - Донецк 16 февраля в 09:23
Политика

Нидерланды оценили замену украинских прокуроров по делу MH17

Нидерланды оценили замену украинских прокуроров по делу сбитого в Донбассе самолета рейса MH17.
Lenta.ru 12:37
Политика

Сурков освобожден от должности помощника Путина

Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Газета.Ru 12:34
Политика

Клишас прокомментировал слова судьи КС о правопреемстве СССР

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя высказывание судьи Конституционного суда Константина Арановского, заявил, что вопрос об установлении правопреемства СССР не рассматривался КС.
Известия вчера в 04:39
Политика

США ввели санкции против подразделения «Роснефти» из-за Венесуэлы

США ужесточили санкции в отношении Венесуэлы, внеся в черный список дочернюю компанию российской нефтяной компании "Роснефть", которая, как считают в администрации президента Дональда Трампа, поддерживает действующего президента страны Николаса Мадуро, передает Reuters.
Вести.Ru 11:11
Общество

Газпром покинули два члена команды Миллера

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.
REGNUM 00:35
Общество

В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва

В понедельник, 17 февраля, в столице госпитализировали телеведущего Дмитрия Диброва.
Московская перспектива вчера в 15:30
Авто

Hyundai представила в России обновленный Solaris

Корейская компания Hyundai представила в Санкт-Петербурге обновленную версию седана Solaris для российского рынка.
Известия 06:09
Армия и оружие

Ливийская армия уничтожила турецкое судно с оружием в порту Триполи

Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Халид аль-Махджуб заявил об уничтожении турецкого судна в порту Триполи.
ТАСС 08:27
Происшествия

Фигурант «московского дела» Андрей Баршай получил три года условно

РБК 11:23
Происшествия

Екатеринбургских полицейских, обвиняемых в изнасиловании девушки, отпустили под домашний арест

Екатеринбург Онлайн 08:43
Общество

На Украине запретили показывать фильм с Зеленским

Госкино Украины в 2019 году запретило к показу на территории страны пять фильмов, в том числе фильм "Восемь первых свиданий", в котором снималась российская актриса Екатерина Варнава, внесенная в список лиц, представляющих угрозу для безопасности Украины.
Российская газета 10:13
Футбол

Сергей Семак оценил готовность игроков «Зенита» и гол Малкома

Первый тайм матча против «Кайрата» не очень понравился, второй тайм получился неплохим.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 12:06
Здоровье

Россиян предупреждают о глазном гриппе, от которого нет лекарств

Немецкие врачи обеспокоены тем, что в Германии люди часто заражаются глазным гриппом. Данная болезнь также оказывается серьезной и опасной.
ToDay News Ufa 05:51
Общество

Все эвакуированные из Китая в Тюмень россияне оказались здоровы

Все 144 человека, которые были эвакуированы из провинции Хубэй в Тюмень, по результатам итоговых анализов признаны здоровыми.
ТАСС 10:07
Шоу-бизнес

Татьяна Догилева кардинально изменилась ради съемок в сериале

Дни24 09:17
Армия и оружие

Зеленский заявил о продолжении мирного процесса

В ходе брифинга Зеленский назвал сегодняшнее боестолкновение на Донбассе «провокацией» и заявил, что оно не заставит изменить курс на урегулирование ситуации.
Expert.ru 10:04
Шоу-бизнес

Джиган в четвертый раз стал отцом

Как стало известно, у пары родился сын, которого назвали Денисом. Уточняется, что в семье Джигана уже есть три дочери: Ариэла, Лея и Майя.
Газета.Ru 11:14
Как работают Яндекс.Новости?
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