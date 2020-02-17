Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВЭксперты прокомментировали законопроект о покупке у ЦБ акций Сбербанка

Эксперты прокомментировали законопроект о покупке у ЦБ акций Сбербанка. Как сообщает телеграм-канал "Мейстер", очевидно, что исключение необходимости проверки сделки ФАСом сделано чтобы ускорить процесс покупки.
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Сберегательный карт-бланш: как ЦБ поможет правительству увеличить расходы

РБК09:47

Появились новые подробности продажи Сбербанка

Lenta.ruвчера в 09:09

В Госдуму внесен законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ

Интерфаксвчера в 01:35

ЦБ перечислит в бюджет РФ 500 млрд рублей в 2020 году в рамках продажи акций Сбербанка

ТАССвчера в 07:32

В Госдуму внесен законопроект о выкупе у ЦБ акций Сбербанка

Коммерсантъвчера в 01:18

За 2,5 трлн рублей покупает Сбербанк правительство России

Курьер. Среда. Бердск15 февраля в 04:00

Тайная приватизация Сбербанка

ИА Хакасия14 февраля в 16:37
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Происшествия

ФСБ задержала подростков, готовивших теракты в Крыму

В Керчи задержаны двое подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях города.
BFM.ru 09:04
Шоу-бизнес

У Джигана и Самойловой родился четвертый ребенок

Самойлова опубликовала снимок, на котором был виден ее округлившийся живот. Джиган и Оксана в браке уже семь лет.
Вести.Ru 11:23
Происшествия

Фигуранта дела о беспорядках в Москве приговорили к условному сроку

Мещанский районный суд Москвы приговорил фигуранта дела о беспорядках в столице Андрея Баршая к трем годам условно.
Lenta.ru 11:30
Шоу-бизнес

Анна Банщикова стала блондинкой и визуально постарела на 10 лет

Kleo.ru 03:53
Общество

На Украине запретили показывать фильм с Зеленским

Госкино Украины в 2019 году запретило к показу на территории страны пять фильмов, в том числе фильм "Восемь первых свиданий", в котором снималась российская актриса Екатерина Варнава, внесенная в список лиц, представляющих угрозу для безопасности Украины.
Российская газета 10:13
Гаджеты

LG представила три среднебюджетных смартфона LG K61, LG K51S и LG K41S

Южнокорейская компания LG сегодня анонсировала три новых смартфона среднего класса LG K61, LG K51S и LG K41S.
Ридус 09:49
Игры

Официально: 27 февраля Larian покажет геймплей Baldur’s Gate III

Игромания.ру 11:22
Политика

В Кремле прокомментировали обострение в Донбассе

В Кремле пока не располагают конкретикой по столкновению между представителями самопровозглашенной ЛНР и украинскими силовиками в Донбассе.
BFM.ru 05:19
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Интерфакс 04:48
Общество

В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва

В понедельник, 17 февраля, в столице госпитализировали телеведущего Дмитрия Диброва.
Московская перспектива вчера в 15:30
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Армия и оружие

Армия Хафтара заявила об уничтожении турецкого судна с оружием в Ливии

РИА Новости 08:17
Общество

Газпром покинули два члена команды Миллера

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.
REGNUM 00:35
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока

ТАСС 04:42
Политика

Путин уволил Суркова с должности своего помощника

Президент России Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
РБК 11:38
Армия и оружие

В Йемене хуситы сообщили, что сбили военный самолет арабской коалиции

Правящие на севере Йемена мятежники из движения «Ансар Алла» заявили, что в пятницу 14 февраля вечером с помощью ракеты земля-воздух был сбит истребитель арабской коалиции в небе северо-западной части Йемена.
Военное дело 15 февраля в 11:41
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии

В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
RuNews24.ru 03:38
Политика

В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

Известия вчера в 05:24
Экономика

В «Нафтогазе» оценили ущерб от потери активов в Крыму в $8 миллиардов

"Нафтогаз" уточнил в рамках процесса в третейском суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму, оценив его в восемь миллиардов долларов, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
РИА Новости вчера в 03:25
Политика

США ввели санкции против подразделения «Роснефти»

США внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, сообщил американский Минфин.
РИА Новости 10:55
Армия и оружие

В Турции заявили о готовности добиться отвода сирийских войск в Идлибе

Турция в ходе переговоров уведомила Россию о том, что готова самостоятельно добиться отвода сирийской армии на прежние позиции в Идлибе.
Известия 07:41
Футбол

«Атлетико» — «Ливерпуль». Прогноз: Симеоне остановит лучший клуб мира

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 18 февраля мадридский «Атлетико» сразится с «Ливерпулем».
Чемпионат вчера в 10:00
Общество

Все эвакуированные из Китая в Тюмень россияне оказались здоровы

Все 144 человека, которые были эвакуированы из провинции Хубэй в Тюмень, по результатам итоговых анализов признаны здоровыми.
ТАСС 10:07
Политика

В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов

Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.
ТАСС 03:34
Армия и оружие

Минобороны показало видео полета ракетоносцев Ту-160

Минобороны России обнародовало видео полета новых ракетоносцев Ту-160. Испытания бортов прошли в Саратовской области.
Актуальные Новости 09:02
Биатлон

Вирер выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону

Газета.Ru 10:07
Шоу-бизнес

40-летняя актриса ушла от Аль Пачино из-за скупости и разницы в возрасте

Lenta.ru 11:12
Политика

The Hill: новые санкции США против России вернутся бумерангом

В издании напомнили, что в конце прошлого года из сената США вышел законопроект с новыми санкциями против российского энергетического сектора.
Радио Sputnik 09:45
Шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Газета.Ru 10:56
Экономика

Милованов рассказал, когда Украина сможет догнать Белоруссию

Украине требуется $100 млрд инвестиций и 50 лет, чтобы обновить производство до уровня соседних Белоруссии и Словакии, заявил 17 февраля министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на презентации правительственной «Экономической стратегии: рост через инвестиции».
REGNUM 04:00
Как работают Яндекс.Новости?
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