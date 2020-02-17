Эксперты прокомментировали законопроект о покупке у ЦБ акций Сбербанка. Как сообщает телеграм-канал "Мейстер", очевидно, что исключение необходимости проверки сделки ФАСом сделано чтобы ускорить процесс покупки.

Эксперты прокомментировали законопроект о покупке у ЦБ акций Сбербанка

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