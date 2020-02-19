Экономика

РБКРБКВ Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка

Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты российского парламента. Сейчас Центробанк принадлежит контрольный пакет акций Сбербанка — 50% и одна акция.
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В Госдуме поддержали законопроект о выкупе доли Сбербанка

Rambler News Service03:47

Комитет Госдумы одобрил проект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

RT на русском03:38

Под контролем кабмина: причины и последствия продажи акций Сбербанка

РБК17 февраля в 23:30

Комитет Госдумы одобрил законопроект о расширении прав кредиторов из синдиката

ТАСС03:42

Комитет Госдумы одобрил законопроект о покупке Сбербанка

DP.RU03:45

Комитет Госдумы поддержал законопроекты о покупке акций Сбербанка

REGNUM03:51

Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ внесен в Госдуму

Банки.ру17 февраля в 01:27
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Биатлон

Зайцева: я бы задавала вопросы не спортсменам, а тренерам

Двукратная олимпийская чемпионка допустила, что в настоящее время функциональное состояние российских биатлонисток сопоставимо с тем, которое было на чемпионате мира — 2011.
RT на русском 05:41
Политика

Песков прокомментировал отставку Суркова

Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.
RT на русском 04:59
Общество

Представитель Минобороны вымогал деньги за скафандр для МКС

Коммерсантъ вчера в 17:53
Экономика

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

По информации Минфина США, в декабре прошлого года по сравнению с ноябрем Россией был сокращен объем вложений в американские государственные бумаги примерно на $1,5 млрд (до $9,974 млрд), пишет ТАСС.
Инфорос вчера в 23:54
Футбол

Марадона получил пакет с неизвестным веществом во время матча

Аргентинец, который работает главным тренером команды "Химнасия и Эсгрима", во время матча с "Росарио Сентраль" получил пакет с неизвестным веществом.
Pravda.Ru 05:41
Общество

Гидрометцентр назвал причину аномальной зимы в России

Синоптик напомнил, что в этом сезоне только в конце декабря и январе благодаря северным потокам на короткое время установился антициклон, в дальнейшем погоду определяли воздушные массы из Атлантики.
BFM.ru 03:20
Происшествия

В Красноярском крае в один день покончили с собой два полицейских

В Красноярском крае двое сотрудников полиции 17 февраля покончили с собой.
Российская газета 03:30
Политика

Лавров заявил о готовности России работать с Турцией по Идлибу

Москва готова работать с Анкарой по сирийскому Идлибу на высшем уровне, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.
RT на русском 05:23
Происшествия

Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии

Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.
RT на русском вчера в 23:45
Общество

Туроператоры оценили потери от ограничений на въезд граждан Китая в РФ

Турбизнес в России за февраль и март потеряет около 3 миллиардов рублей из-за ограничения на въезд граждан Китая в Россию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Российская газета 04:51
Политика

Китай лишил аккредитации журналистов «The Wall Street Journal»

Трое журналистов «The Wall Street Journal», двое граждане США и один Австралии, были лишены аккредитации из-за заголовка одного из материалов газеты.
ГЛАС.RU 05:29
Общество

Путин почтит память Собчака в Петербурге

Президент России Владимир Путин поучаствует в памятных мероприятиях по случаю 20-летия со дня смерти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.
РБК вчера в 09:06
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила долгожданного сына

Супруга репера Джигана (Денис Александрович Устименко-Ванштейн) Оксана Самойлова накануне родила сына.
Южный Федеральный 01:12
Футбол

Венгер предложил изменить правило определения офсайда

Бывший главный тренер «Арсенала», а ныне руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер предложил изменить правило, определяющее офсайд.
Чемпионат 03:32
Общество

Лукашенко встретился с Сечиным в надежде на сотрудничество

Встреча президента Белоруссии и главы "Роснефти" прошла в Минске Речь шла о дальнейших поставках в страну российской нефти.
Деловое.ТВ вчера в 09:39
Общество

Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным

В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Газета.Ru 04:05
Шоу-бизнес

Алла Пугачева ответила на критику Михаила Муромова

Народная артистка СССР Алла Пугачева в резкой форме ответила певцу Михаилу Муромову на критику в свой адрес, назвав его неудачником.
Газета.Ru вчера в 12:49
Общество

Законопроект о расширении маткапитала принят Госдумой во втором чтении

Законопроектом, в соответствии с поручением главы государства, программа материнского капитала продлевается до 2026 года.
Интерфакс 04:57
Фигурное катание

Агент Аделины Сотниковой рассказала о серьезной операции спортсменки

Мария Шашина, агент первой в истории российского фигурного катания олимпийской чемпионки в женском одиночном разряде, рассказала о самочувствии 23-летней Аделины Сотниковой, которая находится в отделении нейрохирургии городской клинической больницы N67 им. Л. А. Ворохобова.
Российская газета 04:19
Экономика

Цена палладия впервые превысила $2,9 тыс. за унцию

Цена палладия на спотовом рынке впервые в истории превысила $2,9 тыс. за унцию, свидетельствуют данные торговых площадок.
ТАСС 01:47
Общество

Озвучен график репетиций Парада Победы в Екатеринбурге

Стал известен график репетиций Парада Победы в Екатеринбурге. Всего их запланировано четыре дневных и пять ночных.
Областная газета 04:29
Шоу-бизнес

Бойфренд избил экс-невесту Кличко в День всех влюбленных

Полицию к дому Паннетьери вызвали рано утром 14 февраля - в День всех влюбленных. Сообщается, что Хикерсон ударил Паннетьери кулаком в лицо.
Газета.Ru 04:44
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань 17 февраля в 07:58
Политика

Песков рассказал о реакции на решение суда Гааги по делу ЮКОСа

Решение Гаагского суда, согласно которому Россия должна выплатить $50 млрд бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС, в настоящий момент изучается Министерством юстиции РФ, сообщил 19 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Известия 05:21
Экономика

Подготовлен законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Законопроект восстанавливает механизм индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, действовавший до 2016 года.
Современный Предприниматель вчера в 02:10
Здоровье

Названы сладости, которые не вредят людям с диабетом

Специалисты назвали сладкие продукты, которые можно есть людям с нарушением усвоения глюкозы.
Вечерняя Москва вчера в 03:04
Политика

Жительница Донецка накричала на Зеленского и назвала его предателем

Жительница Донецка накричала на президента Украины Владимира Зеленского и назвала его предателем.
Lenta.ru 05:26
Кино

Опубликован список самых ожидаемых фильмов 2020 года

Культуромания 04:14
Происшествия

Главврача в Петербурге уволили после побега пациентов из карантина

На прошлой неделе из больницы сбежали четверо пациентов, которые находились на карантине после возвращения из Китая.
РБК 05:59
Общество

Роструд разъяснил порядок оплаты дополнительных выходных

Работодатель имеет право предложить сотруднику дополнительный выходной день перед праздниками, рассказали "Российской газете" в Роструде.
РИА Новости 01:15
Как работают Яндекс.Новости?
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