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РБКВ Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка
Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты российского парламента. Сейчас Центробанк принадлежит контрольный пакет акций Сбербанка — 50% и одна акция.
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Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ внесен в Госдуму
Банки.ру17 февраля в 01:27
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